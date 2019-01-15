DHA YURT BÜLTENİ -23

İzmir'de yüksek kesimlere kar yağdı

İzmir'de, sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de kent merkezinde gün içinde sağanak şeklinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli mevkiinde akşam saatlerinde başlayan ve kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda yer yer buzlanmalar meydana geldi. Karayolları ekipleri de çalışmalar yaptı, yollar greyderler ile temizlendi ve tuzlama yapıldı. Zincir ve kış lastiği olmayan bazı sürücüler, araçlarını yolun sağına çekip beklemek zorunda kaldı.

EĞLENENLER DE OLDU

Bazı vatandaşlar ise araçlarını durdurup yağan karın tadını çıkardı. Beyaz örtüyü her zaman göremeyen çoğu İzmirli kardan adam yapıp, selfie çekti. Kar topu savaşı ise herkesin eğlencesi oldu. Anne ve babalarıyla birlikte kar topu savaşı yapan çocukların şen kahkahaları, Sabuncubeli'nde yankılandı.

Ekiplerin, İzmir-Manisa karayolundaki kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bildirilirken, yetkililer sürücülere zincir takmaları için uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü

----------

- Karla kaplı yollardan görüntü

- Karayolları ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Kar topu savaşı yapanlardan görüntü

- Vatandaşlarla kısa kısa röportajlar

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()



=================

Şanlıurfa’da maskeli banka soyguncusu yakalandı

Şanlıurfa’da girdiği bankada bir kişiyi rehin aldıktan sonra güvenlik görevlisinin silahını gasp ederek vezneden 12 bin lira alarak kaçan maskeli soyguncu İ.E., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendiği samanlıkta yakalandı. Askerlik görevini yaptığı ve böbrek hastası olduğu için birliğinden hava değişimi için Şanlıurfa’ya izinli geldiği öğrenilen soyguncu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 Ocak günü Emniyet Caddesi’nde bulunan özel bir banka şubesine sırt çantasıyla gelen maskeli İ.E., tabancayla bir kişiyi rehin aldı, ardından özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasp etti. Banka çalışanlarını tehdit eden soyguncu daha sonra veznede bulunan 12 bin lirayı alarak kaçtı.

Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği soygunun ardından kaçan şüpheli, banka yakınındaki bir sokakta durdurduğu bir kadının otomobilini gasp etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli İ.E., ihbarla olay yerine gelen polislerin üzerine ateş açarak kaçtı ve farklı bir otomobili gasp ederek izini kaybettirdi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla olayın araştırılması için 50 kişilik özel ekip kuruldu. Özel ekip bölgede bulunun 100 kamera kaydını inceleyerek maskeli soyguncunun kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı incelemede soyguncunun bir günde 5 defa kıyafet değiştirdiğini ve sık sık su içtiğini saptadı. Asker olduğu ve hava değişimi için kente geldiği saptanan İ.E., Eyyübiye Mahallesinde gizlendiği samanlığa operasyon düzenleyen polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin gizlendiği samanlıkta arama yapan ekipler, biri banka görevlisine ait 2 tabanca ile 12 bin 30 lira, soygunda kullanılan maske ve sırt çantasını ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin Manisa’da acemi birliğini tamamladıktan sonra dağıtım için Şanlıurfa’ya geldiği ve geçirdiği böbrek ameliyatı nedeniyle hava değişiminde olduğu kaydedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

-------------

- Şubeden çıkartılan şüpheli

- Adliye götürülen şüpheli

- Farklı kameralara yansıyan şüphelinin görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - )

==================

AK Parti'li Kandemir: Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli tuzak ve oyunlarla milletin karşısına çıkan terör örgütlerinin milletin duruşuyla başarılı olmadığını belirterek, "Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Ülkemiz kadim bir coğrafya, koca bir çınar" dedi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bingöl'de partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ile parti yöneticileri ve belediye başkan adaylarının katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

'ÜLKEMİZ KADİM BİR COĞRAFYA, KOCA BİR ÇINAR'

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli oyun ve tuzaklarla Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütlerinin başarılı olamadığını söyledi. Kandemir, şöyle konuştu:

"Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Ülkemiz kadim bir coğrafya, koca bir çınar. Bu çınarı devirmek için oyunlar, tuzaklar kurdular. Ellerine baltaları aldılar, önce Gezi'yi kurdular, sonra 17-25 Aralık kumpasını kurdular. Yine başarılı olamadılar. Çukurlar kazıp, sözde özerklikler ilan ettiler, yine başaramadılar. 15 Temmuz'da bütün güçleriyle geldiler. 'Kökünden bu koca çınarı sökebilir miyiz?' dediler. Milletimiz izin vermedi. Dün hasım olanlar, bir baktık ki hısım olmuşlar. Tuzaklarla milletin karşısına çıktılar ancak başarılı olamadılar. Bu millet her defasında 'Biz varız, bayrağımızı indirmeyiz, memleketi böldürmeyiz' diyerek tankın, topun önünde oldular. Bingöl'de çok güçlü bir ses vereceğimize inanıyorum. Bu şehir, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, huzurun şehridir. Hep öyle oldu, öyle olmaya da devam edecek."

Kandemir, konuşmasının ardından partisinin Bingöl'deki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------

- Karşıyaka Spor Salonu

- Erkan Kandemir ve partililerin salona girişi

- Erkan Kandemir’in konuşması

- Adayların tanıtılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 720 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,()

==================

Uşak'ta okullar yarın tatil

Uşak'taki tüm okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek don, buzlanma riski ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yarın kentteki tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için kararın alındığı belirtilirken, "İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ile özel örgün, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurslarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş, okul öncesi eğitim kurumlarının 16 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi. Uşak Valiliği ayrıca, kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Haber: Feyzi DAVULCU/UŞAK, ()-