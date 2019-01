DHA YURT BÜLTENİ -23

YURT BÜLTENİ -23

Iğdır'da teröristler, devriye görevi yapan askerlere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (5)

VALİDEN YARALI ASKERE ZİYARET

Erzurum Valisi Okay Memiş, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye- İran sınırında, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Çağrıcı'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Hayati tehlikesi bulunmayan Çağrıcı ile sohbet eden Vali Memiş, doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Terör örgütlerine karşı Türk askerinin, ülkesini korumak adına cansiparane mücadele verdiğini vurgulayan Memiş, "Sizler büyük bir mücadelenin içerisinde bulunuyorsunuz. Tabi ki bu mücadelenin içerisinde gazi olmak da var. Gönlümüz razı olmasa bile sizler, cephede, namlunun ucunda görev yapıyorsunuz. Askerlerimizin burunlarının dahi kanamaması için bizler, o bölgelerdeki tedbirleri sürekli artırıyoruz. Sınır komşularımız da bizim gibi sınırlarını sıkı denetim altında tutmalı, terör örgütlerine karşı vurdumduymaz davranılmamalı. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Sınır komşularımızın da bu konuda çok hassas olmalarını istiyoruz. Bu hain saldırıda şehadet şerbetini içen Piyade Onbaşı Ahmet Furkan Köse'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Gazimize Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.



Ukrayna'da ölü bulunan Zeynep'in İzmir'deki ailesinin evinde yas (2)

CİNAYETLERLE İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin (22), Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hüsnü Can K. tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yılbaşı gecesi, iki genç öğrencinin kiraladıkları evin önünde bekleyen Hüsnü Can K.'nin, Zeynep Hüsünbeyi'nin alışverişte olduğu sırada eve girdiği, Yıldız'ı öldürdükten sonra tanık bırakmamak için evden ayrılmayıp beklediği, daha sonra eve gelen genç kızı da öldürdüğü öğrenildi. Ayrıca, Hüsnü Can K.'nin 2 Ocak'ta Ukrayna'dan çıkış yapıp, Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Öte yandan, her kisi de diş teknisyeni olan Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi çiftinin kızları Zeynep Hüsünbeyi'nin, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Yeşilyurt semtindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor. Anne Nalan Hüsünbeyi, sahip olduğu tek çocuğunun öldürülmesi nedeniyle sinir krizleri geçirirken, acılı anneye sakinleştirici ilaç verildiği öğrenildi.

Zeynep Hüsünbeyi'nin halası Ilgın Selek ise, en büyük hayalinin tıp okumak olduğunu söylediği yeğeni Zeynep'in öldürülmesinin kendilerini yıktığını ve bu acının tarifi olmadığını söyledi. Selek, şöyle konuştu:

"Olay takıntılı bir aşığın bir kız çocuğunu takibi ve bunun sonucunda 2 kız çocuğunu katletmesidir. Çok üzgünüz. İnsan başına gelmediği zaman anlayamıyor. Çok büyük bir yangın, bildiğiniz gibi değil. Sadece kendi çocuğumuz için değil tüm giden çocuklar için üzülüyoruz ama bu ateş başka bir ateş. Bu sene ikinci senesiydi ve tek hayali tıp okumaktı. En büyük hayalinin peşinden gitti, çok mutluydu orada. Bundan 3-4 ay önce annesi ve babasıyla bu çocuk tarafından takip edildiklerini paylaşmış. Maalesef sonuç bu oldu."

Hüsünbeyi'nin akrabalarından Vefa Kacar ise, yaklaşık 4 ay önce kızları Zeynep'in, Hüsnü Can K. ile arkadaşından uzak durması için konuştuğunu belirterek, "Bu çocuk, Buket'in eskiden ilişkisi olduğu bir çocukmuş ve ayrılmak istemiyormuş. Zeynep de çocuğa, 'Zorla güzellik olmaz. Hem onu hem de beni rahat bırak' demiş. Yanında Buket de varmış bunu söylediğinde. Bu, tamamen planlı bir cinayet. Zeynep'in evden çıkmasını beklemesi de bunu zaten ortaya koyuyor. Umarız cinayet zanlısı bir an önce yakalanır" dedi.









Sakarya'da iki pitbull'un saldırdığı sokak köpeği ağır yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pitbull' cinsi iki köpek, sokakta yakaladıkları köpeği parçalayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin tekme ve yumruklu müdahalesiyle kurtarılan sokak köpeği tedaviye alındı. Pitbull'ların sahibi hakkında soruşturma başlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferizli merkezinde öğle saatlerinde sahibi tarafından gezmeleri için sokakta bırakılan 'pitbull' cinsi iki köpek, başıboş köpeğe yaklaştı. Bu sırada sahibinin uzaklaştığı pitbull'ların sokak köpeğine saldıracağını fark eden çevredeki bir kişi, harekete geçti. Ancak pitbull'lar, sokak köpeğini yakalayıp dişlerini geçirdi. Pitbull'lar, kafasından ısırdıkları köpeği yerde metrelerce sürükledi. Bu sırada sokak köpeğini kurtarmak isteyen çevredekiler müdahale ederek, pitbull'lara tekme ve yumruk attı fakat sonuç alınamadı. Pitbull'lar ısırdıkları köpeği dakikalarca bırakmadı. Sokak köpeği yerde kanlar içinde kıvranırken, saldırgan köpekler ise bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sonucu her yeri kanlar içinde kalan sokak köpeği, ilçe sakinleri tarafından yakında bulunan veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. İlçe sakinleri, olaydan sonra polise giderek pitbull'ların sahibi hakkında şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı.







