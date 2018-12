DHA YURT BÜLTENİ-23

YENİ YILA DENİZDE GİRDİLER

ANTALYA'da bir grup vatandaş, 2019 yılını, Konyaaltı Sahili'nde denize girerek karşıladı.

Antalya'da farklı mesleklerden 'Yaz Kış Denize Girenler' isimli grup, 2019 yılını, denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili'nde 23.30'da bir araya gelen grup üyeleri, 8 derece olan havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Saat 23.55'i gösterdiğinden grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren vatandaşlar, birkaç dakika denizde kaldıktan sonra koşarak yeniden yaktıkları ateşin başına döndü. Atatürk posteri de açan grup adına açıklama yapan Nail Avcı, 2019 yılını serinde havada, ancak sıcak Akdeniz'de karşılamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Avcı, "Tüm dünyada daha çok demokrasi ve hoşgörü istiyoruz" dedi.

UZUNKAYA: VATANDAŞIN HUZURU İÇİN 260 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞIYOR



EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum’da güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı. Uzunkaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bine yakın güvenlik görevlisinin vatandaşın huzuru için çalıştığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile birlikte Gürcükapı Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı. Burada görevli polislerle bir süre sohbet eden Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Dumlu Jandarma Uygulama noktasına geçti. Tortum Yolu Polis uygulama noktasında görevli polislerin kar yağışı altında yeni yılını kutlayan Uzunkaya, her ilde bu akşam bu tür ziyaretlerin olduğunu söyledi.

Uzunkaya, bu gece güvenlik hizmeti ifa eden meslek mensuplarının yanlarında olduklarını göstermek için bu tür ziyaretler yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu saat itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bin civarındaki güvenlik görevlisi aynı amaç ve gayeyle vatandaşın huzur ve sükunu için görev ifa ediyor. Bizler kar altında arkadaşlarımızın yanında iken başka yerlerde fırtına ve tipilerin altında çok daha zor şartlar altında görev yapan güvenlik görevlilerimiz görev başında bulunuyor. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte sıcak ev ortamında veya eğlence yerlerinde yeni yıla geçiş hazırlığı yaparken görüldüğü gibi devletin 24 saat esasına göre hizmet veren güvenlik, sağlık, belediye, karayolları ve benzeri kuruluş ekipleri vatandaşımızın huzuru için görev yapıyorlar. Yapılması gereken ve sistem bu. Bizler 2019'un huzurlu, sükun içerisinde, sağlıkla vatandaşımızın, bölgemizin, içerisinde bulunduğumuzun coğrafyanın ve tüm İslam aleminin daha huzurlu, gözyaşının olmayacağı, savaşların ve çatışmaların olmayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz."

Vali Okay Memiş’in de yeni yıl kutlamasından sonra Genel Müdür Uzunkaya, polis memurlarına baklava ikram etti. Elinde tepsi ile polis memurlarına baklava yediren Uzunkaya, basın mensuplarını da ihmal etmedi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada itfaiyecilerle bir süre sohbet eden Uzunkaya, 2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SON TRAFİK DENETİMİNİ YILBAŞI GECESİ YAPARAK EMEKLİ OLDU

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle trafik denetimi yaptı. Kayseri'de 26 yıldır Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan 35 yıllık polis memuru Mahmut Özşanlı (55) yeni yılın dakikalarında son kez trafik denetim yaparak emekliye ayrıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 50 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, evrak ve alkol kontrolü yaptı. Cumhuriyet Meydanından yapılan denetimlerde görev alan 35 yıllık polis memuru Gaziantep'li Mahmut Özşanlı, Vali Sehmus Günaydın'ın tarafından verilen plaketin ardından görev alanına dönerek son kez mesai yaptı. Durduğu araçta trafik kontrolü yapan Özşanlı yaptığı açıklamada " 35 yıllık polis meslek hayatım bugün emeklilik ile sona erdi. Yılbaşı gününde emekli olmak çok güzel. Belki şu an Kayseri'nin en mutlu insanı benim. Bu sözleri en içten dileklerimle söylüyorum. Valimiz, emekli olmam nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Valimize, Emniyet Müdürüme ve sıralı amirlerime teşekkür ederim. Şimdi gel diye çağırsalar yine görevimin başına giderim. " dedi. Vatandaşların alkışları arasında son denetimini yapan emekli trafik polisi Mahmut Özşanlı, son görevinin ardından mesai arkadaşlarına sarılarak polislik hayatına veda etti.

TRAKYA'DA YENİ YIL COŞKUSU

EDİRNE’de ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi’nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, 4 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen rağmen yerel grupların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi. Tekirdağ ve Kırklareli'nde ise yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında sürdü.

Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Akşam saat 22.30’dan itibaren ise caddede oluşturulan sahnede yerel gruplar yeni yıl için konser vermeye başladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişi Saraçlar Caddesi’ni doldurdu. Belediyenin sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve saatler 24.00'ı gösterince coşkuyla '2019'a merhaba' dedi. Yeni yıla girildiği an kentin 3 ayrı tarafından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek kutladı.

KOMŞULARDA YENİ YILA EDİRNE'DE GİRDİ

Kur farkı nedeniyle alışveriş için Edirne'ye akın eden Yunanistan ve Bulgaristanlı turistlerde yeni yıl eğlencesi tercihi de Edirne'de oldu. Kentin büyük otellerindeki kutlamalara katılan yabancı turistler yeni yılı Türkçe şarkılarla eğlenerek karşıladı. Otel işletmecisi Yalçın Algur, alışveriş için kente gelenlerin yeni yıl eğlencesi içinde geldiklerini belirterek, "Kur farkından dolayı zaten Edirne'ye çok Yunan ve Bulgar turist geliyordu. Otelimizdeki yeni yıl eğlencesinde müşterilerimizin yüzde 80'i şuan yabancı. Bu ilgilerinden çok memnunuz" dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni yıl eğlenceleri nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÇORLU'DAKİ YENİ YIL COŞKUSU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni yıl kutlamaları Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Saatler 24.00’ü gösterdiğinde meydanda toplananlar 10'dan geriye sayarak yeni yıla 'merhaba' dedi. Çoğunluk ise yeni yıla eğlence mekanlarında girdi. Yılbaşı programı düzenlenen eğlence merkezlerinin hemen hemen tamamında yoğunluk yaşandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri de Atatürk Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı.

(ÖZEL) - MEHMETÇİĞİN YILBAŞI MESAİSİ; GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

TERÖRLE mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde eksi 7 derecede nöbet tutan askerler, 2019'un ilk dakikalarında karla kaplı dağ eteklerindeki teröristlerin muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı. Komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutlayan Mehmetçik, "Gözünüz arkada kalmasın" mesajı verdi.

Yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten Mehmetçik, 2019'a mesaide girdi. Şırnak'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de yeni yılı, çevresindeki karla kaplı Cudi, Gabar, Namaz ve Ciraf olarak da bilinen Yassı dağları arasında karşıladı. 6'ncı Komando Tugayı komutasındaki Görmeç Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçiğin, yeni yıla görev başında girmesine, Demirören Haber Ajansı () ekibi de tanıklık etti.

ÇIĞ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Karla kaplı ve yağışın etkisini sürdürdüğü üs bölgesindeki askerler, Şırnak'ın Görmeç köyünde 1 Şubat 1992'de üzerlerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Bolu Komando Tugayı'nın 2'si subay 65 asker ve hayatını kaybeden 25 vatandaşı, eksi 7 derecede andı. Çığ düşmesi sonucu şehit olan askerlerin anısına, üzerinde isimlerinin de yazılı olduğu üs bölgesinde yapılan Görmeç Çığ Şehitleri Anıtı önünde hep birlikte Görmeç Andı'nı okuyan askerler, karla kaplı dağlık alanda arama ve tarama yaptı.

MEVZİDE YENİ YIL ZİYARETİ

6'ncı Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Metin Özdemir ise beraberindeki komutanlarla birlikte üs bölgesindeki askerleri 2019'un ilk dakikalarında nöbet tuttukları mevzilerde ziyaret etti. Albay Özdemir ile beraberindeki komutanlar, yeni yılını kutladıkları askerlerle bir süre sohbet etti. Komutanlar, ardından cep telefonuyla aradıkları askerlerin ailelerinin de yeni yılını kutladı. Evlatlarının kendilerine emanet olduğunu söyleyen komutanlar, telefonu askerlere verdi. Askerler de aileleriyle cep telefonuyla konuşup, yeni yıl dileklerini iletti. Albay Özdemir ve beraberindekiler, 2019'a nöbet arasında giren üs bölgesindeki bazı askerleri de dinlendikleri alanda ziyaret etti. Askerler, burada komutanlarıyla birlikte sobada pişirilen kestaneden yiyip, çay içti. Bir asker de 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdi.

MEHMETÇİĞİN YENİ YIL MESAJI; GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Görmeç Üs Bölgesi'ndeki askerler, 2019'u vatan nöbeti sırasında karşılamanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Gabar Dağı eteklerini gözetleyen askerlerden piyade onbaşı Oğuz Dağtekin, "Devletimizin bize sağladığı imkan ve şartlarla görevimizi en iyi şekilde icra ediyoruz. Bu kutsal görevde, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifalarını diliyoruz. Başta ailem olmak üzere tüm Türk milletinin yeni yılını kutluyorum. Gözünüz arkada kalmasın" dedi.

MUHTEMEL GEÇİŞ YOLLARI ATEŞ ALTINA ALINDI

Mevzilerde nöbet tutan askerler, yeni yılın ilk dakikalarında karla kaplı dağların eteklerini kameralarla gözetleyip, muhtemel geçiş yollarını belirledi. Koordinatları belirlenen muhtemel geçiş yolları, teröristlerin korkulu rüyası olan kobra üstü FNMAC makineli tüfek, 105 milimetre obüs ve 40 milimetre hava savunma toplarıyla ateş altına alındı. Gece karanlığında ağır silahlarla yapılan atışlarla gökyüzü aydınlanırken, dağ eteklerinden yurda muhtemel geçişler Mehmetçik tarafından önlendi.

ANKARA'DA YILBAŞI GECESİ İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



ANKARA’da yılbaşı gecesi için 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara'da yılbaşı gecesi etkinlikleri kapsamında, şehrin pek çok yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılacak kutlamalar çerçevesinde alanın her noktasında bulunan polis ve bekçi ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı. Meydana çıkan ara sokaklar, metro çıkışları gibi yerlerde arama noktası kuran polis ekipleri, alana giriş yapan vatandaşların üzerini aradı.

Öte yandan bazı alanlar da araç trafiğine kapatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı’nın bir kısmı, Aşkabat Caddesi (7. Cadde), Tunalı Hilmi Caddesi, Filistin Caddesi gibi yerler etkinliklerin sonuna kadar araç geçişine kapalı kalacak.

