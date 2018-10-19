DHA YURT BÜLTENİ 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı (4)

ERDOĞAN İZMİR'DEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ikili görüşmenin ardından helikopterle İzmir'e geldi. Erdoğan daha sonra uçakla İzmir'den ayrıldı.

İZMİR, ()

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BERGAMA'DA DUVAR ÇÖKTÜ, 2 ÖLÜ

İZMİR'in Bergama ilçesinde bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesiyle 2 kişinin öldüğü, pamuk balyalarının altında kalan 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Balyaların altından çıkarılan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden detaylar

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), ()

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SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLER YAKALANDI

SURİYE’nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan PKK/PYD üyesi silahlı 3 terörist ile onlara yardım ve yataklık eden 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan teröristlerin Suruç ilçesinde güvenlik güçleri ile siyasi parti yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, polis ve jandarma ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, Suruç ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi yakınlarında durdurulan bir araçtaki 3 kişiyi gözaltına alınırken arabada yapılan aramada ise mühimmat ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu şahıslarla bağlantısı olduğu belirlenen 10 kişiyi düzenledikleri operasyon sonucu yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada 5 kilo 17 gram ağırlığında C4 patlayıcı madde, 2 kilogram A4 patlayıcı madde, 7 adet el bombası, 1 adet Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzi marka silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet Thompson marka otomatik silah, bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu, 1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, bin adet mermi, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil ve 2 adet inşaat eldiveni ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin siyasi parti Şanlıurfa yöneticileri ile emniyet ve jandarma personeline ayrıca belirlenen kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin sorgulaması devam ederek sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ele geçirilen mühimmattan fotoğraf

ŞANLIURFA, ()

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SÜRÜCÜLER 'DRONE'DAN KAÇAMADI

UŞAK'ta drone ile havadan denetim yapan trafik polisleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne uyarılarak, arka koltuğa geçmesi sağladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Uşak-Gediz Karayolu Beylerhan Köyü Kavşağı'nda. bugün drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde hatalı sollama, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, makas atma, cep telefonu ile görüşme yaparak kazalara davetiye çıkaran ve emniyet kemeri takmayan sürücüler havadan drone ile görüntüledi, ardından para cezası kesildi. Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne, uyarılarak, aracın arka koltuğa geçmesi sağladı. Ayrıca ekipler, aynı aracın sürücüsüne emniyet kemerini kullandığı için teşekkür etti.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Manisa, Afyon, Denizli ve Gediz ilçesi istikametinde, geliş ve gidiş olmak üzere, 5 Ekim'den buyana 190 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, trafik kazalarının ülke gündeminden çıkarılması için çaba göstermeye ve bu tür uygulamalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Drone ile denetim yapılmasından görüntü

-Trafik polisinin araç sürücülerini denetlemesi

-Denetimler sırasında ön koltukta kucağında bebeği ile oturan anne, uyarılarak, arka koltuğa geçmesi sağlanmasından görüntü

-Ekiplerin trafik ihlali yapan sürücülere ceza kesmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK,( )

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