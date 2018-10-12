DHA YURT BÜLTENİ 23

Rahip Brunson, serbest (7)

BRUNSON'IN YURTDIŞI YASAĞI SİSTEMDEN DE KALKTI

İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin rahip Andrew Craig Brunson hakkında hapis cezası kararı verip, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu karar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden da yayınlandı. Böylelikle rahip Andrew Craig Brunson'un yurtdışına çıkışının önündeki son engel de kalkmış oldu.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (3)

BRUNSON SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda subay adaylarının yemin törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’deki programının ardından kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Ankara’ya gideceği öğrenilen Bakan Soylu, rahip Brunson’un serbest bırakılmasıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı, "İyi akşamlar" diyerek VIP kapısından havalimanına girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakanın havalimanında karşılanması

-İyi akşamlar diyerek VIP kapısından giremsi

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN- Ergin KARATAŞ- Hande NAYMAN / İZMİR, )

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İSTANBUL-MALATYA UÇAĞI, DİYARBAKIR'A ZORUNLU İNİŞ YAPTI

İSTANBUL-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.55'te havalanan ve 18.20'de sıralarından Malatya Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaklaşık 20 dakika tur atan uçak, kuleyle yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır'a yönlendirildi. Uçak, Diyarbakır Havalimanı'na sorunsuz indi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uçaktan görüntü

- Havadan görüntü

- Tedirgin yolcular

- Yolcular röp.

- Pilotun anonsu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 481 MB

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Bursa'da sevgilisini benzin döküp yakarak öldüren zanlı, adliyede (2)

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Ümit Varol, nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı. Varol, savunmasında, olay günü Şengül Vatansever'in kızını okula bıraktıktan sonra ağaçlık alana gidip otomobilde konuşmaya başladıklarını söyleyerek şöyle dedi:

"Sohbet ederken aramızda tartışma çıktı. Bana 'seni de kendimi de öldürürüm' dedi. Ben de sinirlenerek her zaman aracımın bagajında bulunan yakıt bidonunu alarak kendi kollarıma döktüm. O da buna sinirlenip yakıt bidonunu alarak kendi üzerine döktü. Tartışmamız devam edince ben sinirlerime hakim olamayıp kendimi yaktım. Aramızda biraz mesafe vardı ama o da alev aldı. Onu söndürdüm, daha sonra arabaya bindik. Bursa'yı bilmediğim için, hastaneye gitmek üzere Şengül'e hastanenin yerini sordum. O esnada kardeşiyle görüşüyordu. İnat edip hastaneyi tarif etmedi ve 'beni burada indir' dedi. İnsanların yanında arabadan indirdim, sonra dönüp çantasını ve telefonunu aldı. Daha sonra ben de hareket ettim, kendimi öldürmek istedim, perişan vaziyetteydim, akli dengem yerinde değildi. 2 kez kaza yaptım; fakat kendimi öldüremedim. En son park gibi bir yerde durdum ve ambulansı arayıp beklemeye başladım."

Varol, 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA ()

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ADIYAMAN'DA 1 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ



ADIYAMAN'da, 1 milyon lira değerinde kaçak nargile tütünü ile çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ay süren istihbarat çalışması sonucunda, Suriye'den getirildiği belirlenen kaçak nargile tütünü üretildiği bilgisini aldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon başlatan ekipler tarafından 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda değeri 1 milyon lira olan nargile tütünü, makara, sahte makaralar, aroma gliserit, makara baskı makinesi, hamur makinesi, paketleme makinesi ve şişirme makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken Suriye uyruklu M.N., polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Malzemelerin taşındığı depo

- Nargile tütünü yapımında kullanılan malzemeler

- Tütün yapımında kullanılan aromalar

- Baskı,paketleme, karıştırma makineleri

- Kaçak tütün makaraları

- Baskı poşetleri

- Teraziler

- Hamur karıştırma makinesi

- Mutfak tüpleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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