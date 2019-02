DHA YURT BÜLTENİ-22

BOLU'DA EŞİNİ BIÇAKLAYIP, BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ



BOLU'da, 4 çocuk annesi Iraklı Saja Jamel Mansur (29), hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Haydar Fadıl Haşim (36) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ta polis memurluğu yapan Haydar Fadıl Haşim, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl Haşim, bir süredir ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce Irak'ta polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl Haşim ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl Haşim, eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp boğazını kesti. Haydar Fadıl Haşim, daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayetin gerçekleştiği giriş katındaki eve Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler evde incelemelerde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ayrıca cinayet sırasında yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğun Irak vatandaşı bir yakınlarının yanında oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadının cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)

BAKANDAN ATAMA İSTEDİLER

Bursa'daki son programı olan İnegöl Müzakere cemiyetinin toplantısına katılmak için ilçeye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanına toplantıya girerken atanamayan iki öğretmen katıldı. Atamalarının yapılıp yapılmayacağını soran atanamayan iki öğretmene Bakan Selçuk, “Ben de Maliye'den haber bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.ö cevabını verdi.

Daha sonra toplantını yapılacağı salona gelen Bakan Selçuk'u Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel karşıladı. Burada konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl’ün şehir dışından farklı bakış açısı olan kişiler ve kurumlardan destek alması gerektiğini belirterek, “Bu güzel birlikteliğimizi İnegöl için hayallerimizi hedeflerinizi bir araya getirip buluşturmanız mutluluk verici. Bir söz vardır hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz ama her yağmur tanesi selden sorumludur hepimiz İnegöl’den sorumluyuz. İnegöl ile alakalı çok güzel başarılar duyuyoruz. Fakat çeşitli kalkınma projeleri var. ABD’de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan farklı bir gözün desteği ile oluyor. İnegöl’ün çok dışından bakış açıları olan kişileri kurumları burası için kalkınma projesinde değerlendirmenizde fayda var.ö dedi.

Bilimin önemine vurgu yapan Bakan Selçuk “Eğer siz burası için bir şeyler planlıyorsanız dış gözlerden destek almanızda fayda var. Bunun için bir irade koymak çok önemli. Sizin paranız kudretiniz olabilir fakat bunu tamamlayan bilim değilse burada uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz.ö ifadelerini kullandı.

VALİ MEMİŞ, PALANDÖKEN'İN TANITIMI İÇİN GECE KAYAĞINA ÇIKTI

ERZURUM'daki dünyanın sayılı kış turizmi merkezlerinden Palandöken Dağı'nın tanıtımını yapmak için Vali Okay Memiş, protokol ile birlikte gece kayağına çıktı. Vali Memiş, Avrupa'nın en uzun pistine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini söyledi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Doluluk oranının özellikle hafta sonları yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'in en büyük özelliklerinden birisi ise tüm pistlerin ışıklandırılmış olması. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun yaşandığı Palandöken'e dikkat çekmek için Erzurum'un daire müdürleri ile birlikte gece kayağına çıkan Vali Okay Memiş, hedeflerinin 1 milyon turisti şehre çekmek olduğunu belirtti. Palandöken'de toplam pist uzunluğunun 45 kilometre olduğunu belirten Vali Memiş şunları söyledi:

"Ejder pistinde 15 kilometre kesintisiz kayak yapılabiliyor. Bu yıl ki rakamlara göre, şehrimize gelen turist sayısında yüzde 150 oranında bir artış var. Bu yıl ziyaret eden turist sayısı 530 bini buldu. Valilik ve belediye olarak bizim hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. Palandöken önümüzdeki yıl 5 yıldızlı bir otele daha kavuşuyor. Jandarma, AFAD, Belediye, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri şehrimize ve Palandöken'e gelen konuklara her türlü konfor için büyük çaba gösteriyor. Palandöken'in diğer bir özelliği ise ışıklandırılmış pistleri. Gündüz kayak yapmaya doymayan kayak severler gecede ışıklandırılmış 6 bin 200 metre uzunluğundaki pistte kayak yapabiliyor. Erzurum'u tercih eden herkese çok teşekkür ediyorum."

Kayak malzemeleri ile birlikte acemi pistinde buluşan Erzurum protokolü, Vali Okay Memiş önderliğinde gece kayağı yaparak basın mensuplarına görüntü verdi. Yapılan açıklamaların ardından Vali Memiş ve daire müdürleri zirveye çıkarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayak yaptı.

Datça sahilinde 2'si ölü, 3 deniz kaplumbağası bulundu

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri çöplerin arasında 3 deniz kaplumbağası buldu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, ağır yaralanan yavru caretta caretta kurtarıldı.

Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli lodosun ardından, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklarla adeta çöplüğü andıran sahiller, kirlilik avcıları, çevreciler ve belediye işçileri tarafından temizlenirken, ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken fark edilen yavru caretta caretta kurtarıldı, iki dişi carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede her iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.

ÇUVALAR DOLUSU ÇÖP TOPLANDI

Datça Kirlilik Avcıları’nın çağrısı üzerine, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) Datça Belediyesi ve Datça Kent Konseyi’nin işbirliğinde gerçekleştirilen kıyı temizliği çalışmaları, denizlerimizde ki kirliliğinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İlçe merkezinde Hastane altı plajı ve Kızlan altı plajında çuvallar dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemelerin arasında, naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, plastik şişe kapakları, ayakkabı ve ilaç kutularının çokluğu dikkat çekerken, çöplerin arasında yaşama tutunmaya çalışan bir caretta caretta yavrusu da bulundu. Yavru caretta kadar şanslı olmayan iki ölü caretta caretta ise görenlerin yüreklerini burktu. DEKAMER'DE tedavi altına alınan yavru deniz kaplumbağasının, 206 gram ağırlığında, 13 santimetre boyunda ve 2 yaşlarında olduğu tespit edildi.

MİDELERİNDEN PLASTİK MALZEME ÇIKTI

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yavru carettann kabuğunda küçük darbe izlerine rastlandığını, ayrıca sol yüzgecinin harekette sıkıntılı olduğu ve az hareket edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaska, merkeze ölü halde getirilen her iki deniz kaplumbağasının da midesinden plastik malzeme çıktığını belirterek, “Caretta carettalardan her ikisi de dişi ve biri 57 santimetre uzunluğunda, 19 kilo 400 gram ağırlığında ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Diğeri ise biraz daha büyük ve 66 santimetre boyunda, 31 kilo 800 gram ağırlığa sahip ve 35-40 yaşlarında olabilir. Denizlerdeki naylon ve plastik atıklar, deniz kuşları ve kaplumbağalarına karşı ölümcül bir tehlike yaratıyor" dedi.

UTANÇ VERİCİ MANZARA

Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, karşılaşılan manzaranın utanç verici olduğunu söyledi. Balkan, “Sahildeki bu pisliklerden insanlık adına utanıyorum. Deniz bir şekilde kendini temizliyor. Bir şekilde bizim ona attıklarımızı bize geri veriyor. Bu pislikleri gördükçe, kendi kedime insanlığımdan utandım. Bugün burada sahilleri temizleyen insanları görünce, yine de gelecek adına umutlanıyorum. İçlerinde yaşlısı genci onlarca doğasever insan var. Kendilerine minnettarım" diye konuştu.

