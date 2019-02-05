DHA YURT BÜLTENİ - 22

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 yaralı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi. Araçtaki 2’si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat’ın Ulukapı Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Adil Turhan’ın kullandığı 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen İsmet Öz’ün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmet Öz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen İsmet Öz, yolda hayatını kaybetti. Kaza sırasında İsmet Öz’ün başında kask olmadığı ve motosiklet sürücü belgesinin de bulunmadığı belirtildi.

ARAÇTAKİ 2’Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü Adil Turhan’la birlikte, eşi Yasemin Rukiye Turhan ve çocukları Ramazan Efe Turhan (6) ile Elanur Turhan (2) hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmağı kaydedildi. İsmet Öz’ün cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İsmet Öz’ün kullandığı motosiklet ara sokağa sapmak isterken, karşı yönden gelen Adil Turhan’ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan İsmet Öz’ün metrelerce savrulduğu görüldü. Olay yerinde bulunan markette oturanlarla çevredeki vatandaşlar kazanın ardından yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

- Manavgat Devlet Hastanesi’nden görüntüler

- İsmet Öz’ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Siirt'te, metruk binanın bahçesine bırakılmış 5-6 günlük bebek bulundu



SİİRT'te, metruk binanın bahçesinde terk edilmiş 5-6 günlük erkek bebek bulundu. Göbek bağının düşmediği tespit edilen bebek hastanede tedaviye alınırken, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan metruk binanın bahçesinden ağlama sesi duyan çevredekiler, 5- 6 günlük olduğu tahmin edilen bebek buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede göbek bağı henüz düşmeyen bebeği Siirt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeni Doğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bebeğin hastaneye getirilmesi

- Bebeğin muayene edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK / SİİRT,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Diyarbakır'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi



DİYARBAKIR'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde İskanevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmandakilerin müdahale ettiği yangın, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aileden 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık görevlilerince ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, biri ise Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Oylay yeri

- Ambulanslar

- Ambulansın içinden detay

- Apartmandan detay

- Sokak

- Apartman tabelası

Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANTALYA'NIN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

ANTALYA'nın 5 ilçesinde yarın beklenen fırtına ve hortum riski nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Antalya Valiliği, bu 5 ilçede yarın beklenen meteorolojik durumu dikkate alarak tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Antalya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği; 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.1019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Haber: ANTALYA,()

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Hatay Valiliği: Tahtaköprü Barajı'nda tahliye olacak



HATAY Valiliği'nin internet sitesinden, yarın beklenen sağanağın olumsuz sonuçlara yol açmaması için DSİ'nin Tahtaköprü Barajı'ndan su tahliyesi yapacağı duyuruldu. Kanal güzergahında bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

6 ve 7 Şubat günlerinde yüksek miktarda yağışlı periyoda girileceği tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bunun neticesinde; Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan ve yoğun yağışlar sebebi ile tahmin edilen tarihten önce dolan Tahtaköprü Barajı'nın sıhati ve güvenliğinin sağlanabilmesi sebebi ile suyun tahliye edilmesi elzem hale gelmiştir. Bu yağışlı periyodun sıkıntısız atlatılabilmesi için Tahtaköprü Barajı'ndan su bırakılacağı ve kanal güzergahı üzerinde bulunan gerekli yerleşim yerlerinde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

HATAY, ()

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Bakan Soylu'dan, 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek çağrısı



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yarın kampanya başlatacaklarını vurguladı. Soylu, sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenerek, kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek çağrısı yaptı. Soylu yaptığı paylaşımda, yarın Ankara Kızılay'da düzenlenecek 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyasına tüm vatandaşları davet etti. Bakan Soylu, paylaştığı videoda şunları söyledi.

"Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. 6 Şubat Çarşamba günü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Haydi hep birlikte yarın bizler de bu kampanyadayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun destek çağrısı

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu



TBMM Genel Kurulu’nda, ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) hastaları için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis Araştırma Komisyonu; ALS, SMA, MS ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin artırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve uluslararası sağlık kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüterek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, önergenin kabul edilmesinin ardından kapandı.

Haber: ANKARA,()

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TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıklaması ile başlayan tartışmalar TBMM Genel Kurulu'nda devam etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü ile ilgili eleştirilerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi.

Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen 'Millet Bahçesi' tartışmaları TBMM Genel Kurulu’nda devam etti. Salda Gölü için, 'Türkiye'nin Maldivleri' diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Az bilinmesi ve ziyaret edilmesiyle bugüne kadar bozulmadan kalan bu saklı cennet, ülkemizin en derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölüdür. Yine ülkemizin en temiz gölleri listesinde birinci, dünyada ise beşinci sıradadır. Bu saklı cennet ise bugün Millet Bahçesi olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani burası zaten doğal park. Uzmanlık alanı beton olan TOKİ'yi buraya sokma çabanızın altında ne var? Orada ihale almak için çabalayan bütün AK Parti'li arkadaşlara söylüyorum: Salda Gölü'ne dokunmayın, milletin kendisi oraya sahip çıkar" diye konuştu.

'SEÇİM YATIRIMI OLDUĞU AŞİKAR'

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılma hazırlığının seçim yatırımı olduğunu ileri sürerek, "Salda Gölü'ne Sayın Bakan Murat Kurum ziyaretleri sırasında millet parkı yapacağının müjdesini vermiş. Yani bu teklifin, bu vaadin bir seçim yatırımı olduğu aşikar. Salda Gölü Türkiye’nin en derin ve en temiz göllerinden biri. Yaklaşık 110 kuşa ev sahipliği yapmakta ki bunun 75'i Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında. Burada bir festival etkinliği yapmak bizlere göre doğaya yapılacak bir katliamdır, akıllara ziyan bir eylemdir. Bu yüzden, bundan vazgeçilmesini istiyoruzö dedi.

'BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR'

Yapılan eleştirilere AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Muş, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılmasıyla, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçladıklarını belirtti. Muş, "Sanki Salda Gölü'nde yapılaşma olacak, binalar yapılacak gibi bir bilgi kirliliği bulunuyor. Göl, sit alanının ötesinde özel çevre koruma bölgesi ilan ediliyor. Daha sıkı bir koruma tedbiri uygulanacak. Geçen sene 500 bin kişi gölü ziyarette bulundu. Bütün çabalara rağmen çadırlar, derme çatma yapılar oraya kuruluyor. Bunların kanalizasyonu yok. Arabayla kıyıya kadar geliniyor. Bakanlığın yapmaya çalıştığı gölü korumak. Kontrol altına alınmaya çalışılan, korunmaya çalışılan gölün kendisidir. Gölün, bu doğa harikasının o beyazlığını, kumsallarını, güzelliğini sürdürmek için bakanlık gereken çabayı gösterecektir. Amaç kesinlikle Salda Gölü'nün imara açılması değildir, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesidir" diye konuştu.

Haber: ANKARA,()

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