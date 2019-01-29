DHA YURT BÜLTENİ - 22

Hatay’da iki hafta önce kapanan havaalanı yolu yarın trafiğe açılacak

HATAY’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık iki hafta önce sular altında kalarak önce tek yönlü ardından da çift yönlü trafiğe kapatılan Hatay Havaalanı yolu yarın trafiğe açılacak.

Hatay’da geçtiğimiz haftalarda etkili olan yağışlar ile Tahtaköprü ve Afrin barajlarının kapaklarının açılmasının ardından Hatay Havaalanı çevresi ve havaalanı yolunun bir bölümü sular altında kalarak trafiğe kapatılmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü çalışmaların ardından yolun sular altında kalan 1,5 kilometrelik kısmı yükseltilerek, yapılan asfaltlama çalışmalarında sona gelindi. Karayolları yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının bu gece tamamlanarak yarın yolun tek şeritten trafiğe açılacağını, yapılan kontrollerin ardından herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda diğer şeritte de aynı çalışmanın yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Trafiğe kapalı olan havaalanı yolundan genel ve detay görüntüler

- Havaalanı etrafında oluşan gölden genel görüntü

- Karayolları ekiplerinin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'03" - BOYUT: 118 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Elleri ve ayakları bağlı halde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu



ADANA’da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadın cesedinin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya (25) ait olduğu tespit edildi. Jandarma, İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldüğü üzerinde duruyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgedeki çiftliğin çalışanları, ormanlık alana gittiklerinde, kazılmış toprağı fark etti. Çalışanlar, toprağın yanına gidip kontrol ettiklerinde bir kısmı gömülmüş kadın cesedini gördü. Şoke olan kişiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi topraktan çıkarttı. Jandarmanın kontrolünde cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İ.E.K.’ya ait olduğunu belirledi.

Cinayet ile ilgili çalışma başlatan jandarmanın İ.E.K.'nın ağabeyi H.E.K. tarafından öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü üzerinde durduğu öğrenildi.

Ekipler soruşturmaya çok yönlü olarak devam ederken, ağabey H.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

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Tuzla patlamasında ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş

İSTANBUL Tuzla Tersanesi'nde gemiden yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz'ın (25) bir yıl önce evlendiği öğrenildi.

Tuzla tersanesinde saat 14.45 sıralarında Hong Hong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden işçi Muhammet Ali Yılmaz'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oturan ailesine acı haber verildi. Olay sonrasında otopsi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne cansız bedeni kaldırılan Muhammed Ali Yılmaz’ın bir yıl önce evlendiği öğrenildi. Bir yıllık işçi olduğu belirtilen Muhammed Ali Yılmaz, yarın yapılacak otopsi sonrasında Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: DİLOVASI(Kocaeli),()

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