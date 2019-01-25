DHA YURT BÜLTENİ - 22

Antalya'yı fırtına vurdu; 2 ölü, 1 kayıp, 15 yaralı (EK)

YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortumun uçurduğu işçilerden Devrim Bayram Demir, tedavi gördüğü Kumluca’daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Finike’ye bağlı Sahilkent Mahallesi’nde oturan evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir’in cenazesi morga konuldu. Demir’in 2015 yılından bu yana ASAT’ta işçi olarak çalıştığı belirtildi. Devrim Bayram Demir’in cenazesinin yarın Sahilkent’in Kum Mahallesi Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Sahilkent Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ULAŞTI

Antalya'da oluşan hortum felaketinde Devrim Bayram Demir'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

KAYIP BUSE BULUNAMADI

Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar'da suya sürüklenerek kaybolmuştu. Buse Acar'ı arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamamış ve havanın kararmasıyla ara verilmişti. Genç kızı arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanılacak.

FOTOĞRAFLI

Haber: Suat SÖĞÜT / FİNİKE(Antalya),()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Mumcu, Ayvalık’taki evinin önünde anıldı



GAZETECİ-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26’ncı yıl dönümünde, Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun, ölümünün 26’ncı yılında Ayvalık’taki evinin önünde tören düzenlendi. İlçe belediyesi tarafından düzenlenen törende vatandaşlar, Mumcu’nun resmine birer kırmızı karanfil bıraktı. Törene, Ayvalık Belediye Başkanvekili Gökay Bacan, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve şube yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, "İktidarlar değişti, aradan 26 yıl geçti. Bize göre katil ya da katiller malum. Ama aydınlatılamamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikastı. Karanlık odaklar, hain planlarını uygularken geride milyonlarca Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun yetiştiğini tahmin edemediler. Karanlıktan ve kandan beslenen bu odaklar; yanlış hesap yaptılar. Yok ettikleri bedeni varlıklarıydı, düşünceleri mücadelemizde yaşıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uğur Mumcu'yu evinin önünde anma töreninden genel görüntü.

-Uğur Mumcu'nun evinin önüne konulan resme karanfil bırakılmasından görüntü.

-Ahmet Üzgeç açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK(Balıkesir),()

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Park halindeki otomobil yandı



ADIYAMAN'da, park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Küçükkavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Celal Baba’ya ait 02 LC 069 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Yanan otomobil

- Otomobilden alev ve dumanlar yükselmesi

- İtfaiye ekipleri müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN /ADIYAMAN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Hastayı karlı yolda merdivenle taşıdılar



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyünde rahatsızlanan Ömer Erdoğan (15), kar nedeniyle kapanan yolda, köy sakinlerince demir merdiven üstünde taşınarak yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ambulansa ulaştırıldı.

Karlıova ilçesi Hacılar köyünde kardan dolayı yolu kapanan köyde daha önceden kalça kemiğinde oluşan kitle nedeniyle ameliyat olan ve 4 tane platin takılan Ömer Erdoğan, aniden rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerinden ambulans talebinden bulundu. İhbar üzerine hemen yola çıkan sağlık ekipleri, ancak kar nedeniyle yolun kapanması nedeniyle köye ulaşamadı. Ambulans, ancak köye 1 kilometre uzaklığa kadar gelebildi. Burada bekleyen sağlık görevlileri, hasta yakınları ile temasa geçerek, hasta Erdoğan'ın getirilmesini talep etti. Bunun üzerine köylüler, demir merdiveni sedye gibi kullanarak hasta Erdoğan'ı, ambulansın bulunduğu 1 kilometre uzaklığa taşıyarak sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Erdoğan, ambulansa ulaştırılmasıyla sağlık görevlileri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastanın merdivenle taşınması

-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL - SERKAN BİNGÖL / BİNGÖL

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yolunu şaşıran yaban domuzu Konyaaltı sahilinde yüzdü



ANTALYA'da, yolunu şaşıran domuz ormanlık alandan kent merkezine kadar indi. Dere kenarında gezinen ve Konyaaltı Sahilinde denize giren domuz, bir süre sonra geldiği yöne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle yolunu şaşıran yaban domuzu, kent merkezinde yeni düzenlenen Boğaçayı'nın kenarında bir süre gezindi. Boğaçayı'nın Konyaaltı Sahili'nde denizle buluştuğu noktaya kadar gelen yaban domuzu, sahildekilerden ürkünce denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açılan domuz, kısa süre sonra geri gelerek kıyıya çıktı.

Gürsu Mahallesi ara sokaklarında gezinen domuz, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Yaban domuzu dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görüntüleyen Cengiz İncesu, uzun yıllardır bu bölgede yaşamasına rağmen ilk kez kent merkezinde domuza rastladıklarını söyledi. Heyecanla domuzu görüntülediğini belirten İncesu, domuzun önce keyifle derede gezdiğini ve çevredekilerden ürkünce de denize girdiğini söyledi. Domuzun bir süre sonra kıyıya çıktığını anlatan İncesu, hayvanın daha sonra ormanlık alana kaçarak gözden kaybolduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Domuzdan görüntü

- Deniz kenarındaki domuz

- Detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ /ANTALYA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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