DHA YURT BÜLTENİ-22

TORBALI'DA FABRİKADA KAZAN PATLADI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI (2)- YENİDEN



İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır tozu üretimi yapılan fabrikada bugün saat 17.15'te, üç üretim kazanından biri, büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada kazanın yanında çalışan işçilerden Selçuk Çelebi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Aziz Yıldız'ın durumunun ağır olduğu, duran kalbine müdahalede edildiği bildirildi.

Olay anında patlayan kazanın bulunduğu bölümde 11 işçinin çalıştığı öğrenildi. Şans eseri yara almadan kurtulan 7 işçi ise uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Patlamanın yaşandığı fabrikanın dışardan görüntüsü

-Fabrikanın içi görünücek şekilde dışardan çekilen görüntüsü

-İtfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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KANALİZASYON KAZISINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizasyon şebekesi için açılan hendekte toprak altında kalan işçi Mahsum Cebe (22) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Gırnavaz Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında kazılan kanalizasyon borusunun döşeneceği hendekte toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hendekte bulunan işçilerden Mahsum Cebe, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince toprak yığınından kurtarılan Cebe, sağlık görevlileri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cebe'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, ceset otopsi için morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Toprak altında kalan işçi

- İşçinin çukurdan çıkarılması

- İşçinin sedyeyle götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),()

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Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi (2)

TUTUKLANDI

Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakarak kaçan ve olaydan 4 saat sonra akrabasının evinde yakalanan Hacire Ürkek (53), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hacire Ürkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

DİYARBAKIR ()

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KAHTA'DA 10 DÖNÜMLÜK ALAN HEYELAN NEDENİYLE KAYDI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 dönümlük alandaki toprak, tarım arazilerine kaydı.

Olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından bölgede bulunan arazide heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle 10 dönümlük arazideki tonlarca toprak, tarım arazilerine kaydı. Yerleşim birimlerine 50 metre mesafedeki heyalan büyük paniğe neden olurken, ekili araziler ve ağaçlar zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Heyelanın yaşandığı alan

- Kayan toprak görüntüsü

- Toprağın kaymış hali

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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Menderes'te yağmur sularının biriktiği arazide derin çatlak oluştu

İZMİR'de üç gün boyunca devam eden rekor yağışlar sonrasında dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes ilçesinde yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlak meydana geldi. Suyun da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akması ilginç bir görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin yanında toplanıp şaşkınla yaşananları izledi.

İzmir'de geçen hafta üç boyunca devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yeraltına şelale şekilde akmaya başlaması ilginç görüntü oluşturdu. Köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla suların akmasını izledi.

YERALTINDA KÜÇÜK MAĞARALAR VARMIŞ

Köylülerin bir bölümü daha önce böyle bir olaya tanık olmadıklarını anlattı. Köylülerden 66 yaşındaki Ümmü Aydoğdu, "Bu yaşıma kadar böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm. Biz de tarlada şelale oluştuğunu duyunca görmek için geldik. Çok şaşırdık" dedi. Köylülerden Hasan Coşkun da, "Bizim tarım arazilerimizin yanlarında yeraltında böyle küçük mağaralar vardı. Bu bölgelere su akışları olurdu. Ancak bu sefer aşırı yağış alınması ve suyun çok birikmesi yeni bir çatlak oluşturdu ve su bu şekilde buradan yeraltına oradaki boşluklara akmaya başladı" dedi.

Yaklaşık 12 yıl önce de aynı bölgede benzer bir durumun yaşandığını anlatan Mahalle Muhtarı Mustafa Coşkun ise "Arazideki toprakla yeraltındaki kaya arasında iki metrelik mesafe var. Toprakta yazın oluşan çatlaklardan yağmur sularının girmesi üzerine toprak kayması oluştu. Sonrasında da bu olay yaşandı. Geçmiş yıllarda da bu kadar büyük oranda olmasa da çatlaklar oluştu. Sonrasında üzerleri kapatıldı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bölgeden çekilen görüntü

- Köylülerin görüntüsü.

- Köylülerle röportaj.

- Suyun yeraltına aktığı bölümden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANENİN TUVALETİNDE DÜŞÜK YAPTI İDDİASI



ANTALYA'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmizken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane detay

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, ()-