DHA YURT BÜLTENİ -22

İZMİR METRO A.Ş.’DE ANLAŞMA SAĞLANDI



İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Demiryol-İş Sendikası, yüzde 25 zam konusunda uzlaşmaya vararak Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Fahrettin Altay ve Bornova Evka-3 arasında hizmet veren metro ile Ataşehir-Alaybey ve Halkapınar-Fahrettin Altay hatlarındaki tramvay işletmesinde çalışan 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar 'yüzde 25 zam' konusunda uzlaşmaya vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde seyyanen 700’er TL ve 106 gün ikramiye konusunda da anlaşılarak Toplu İş Sözleşmesi’ne imzalar atıldı.

AZİZ KOCAOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anlaşmayı sosyal medya hesabından yayınladığı, "Güzel bir haber vereyim: İzmir Metro A.Ş.’deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonlandırdık. Yüzde 25’lik zam işçilerimize hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası’nın İZBAN’da sürdürdüğü grev ise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla durdurulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- İstasyonda bekleyenlerden görüntü

- Arıza ile ilgili anons yapılması

- İZBAN'ın Alsancak istasyonundan görüntü

- İZBAN'ın sefer yaparken görüntüsü

Haber-Kamera: İZMİR, ()

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BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN KADININ ORGANLARI HASTALARA UMUT OLDU



SAMSUN'da, 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Gülcan Özek'in (50) organları ailesi tarafından bağışlandı. Özek'in ameliyatla alınan iki böbreği ve karaciğeri organ bekleyen hastalara umut oldu.

Bafra ilçesinde oturan Gülcan Özek, geçirdiği beyin kanaması sonucunda 10 gün önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören kadının bugün beyin ölümü gerçekleşti. Görevlilerin görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede gerçekleştirilen ameliyatla Özek'in iki böreği ve karaciğeri alındı. Bir böbrek ambulansla Çarşamba Havalimanı'na götürülüp buradan tarifeli uçağa nakledilerek İstanbul'a gönderildi. Diğer böbrek ile karaciğerin ise aynı hastanede yapılacak operasyonlarla hastalara nakledileceği belirtildi.

Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, acılı aileye verdikleri bu onurlu karar nedeniyle organ nakli bekleyen tüm hastalar adına teşekkür ettiğini belirterek, beyin ölümü gerçekleşen Özek'e de Allah'tan rahmet diledi. Bir süredir karaciğer nakli ameliyatlarına ara verilen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise karaciğer nakli ameliyatlarının yeniden yapılmaya başladığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ameliyathane dışından detay

-Nakledilecek böbreğin taşınması

-Cerrah ekibinden detay

-Hastane dışından detay

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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KADINLAR, İNTİHAR VE UYUŞTURUCUYA KARŞI YÜRÜDÜ



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir araya gelerek yürüyen kadınlar ve gençler, gençlerin intihar etmesi ve uyuşturucu ile ilgili önlem alınması istedi.

Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde 4 gün önce Eren Gökalp'in intihar etmesi üzerine mahallede yaşayan kadınlar bir araya geldi. Hayatını kaybeden Eren Gökalp'in bu akşam mevlidine katılan mahalleli kadınlar, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Ulaşlı sahiline kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 'Ulaşlı uyuma, gençler ölüyor' ve 'Dedikodu yapma, çare bul' şeklinde sloganlar atan kadınlar ve gençler, ellerinde ise 'Bugün gençlik için ne yaptın?' ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

'GENÇLİĞİMİZ BİRŞEYLER İSTİYOR, ÇARE ARIYORUZ'

Yürüyüşü gerçekleştiren kadınlar adına açıklama yapan Ulaşlı sakinlerinden Fatma Yılmaz, "Ulaşlı çok küçük bir yer. Gölcük'ün mahallesi, ama bu küçücük Ulaşlı'da ailelerden yüzde 80'inin evinde maalesef bu sorunlar yaşanıyor. Bu bizim Ulaşlı'daki üçüncü intihar vakamız. Ölen kardeşlerimizin yaşları da gittikçe düşüyor. Daha 4 gün önce 20 yaşında bir delikanlıyı geçirdiği bir bunalım sonucunda intihar etmesi üzerine kaybettik. Artık nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama Ulaşlı'da kanayan bir yara var. Gençliğimiz bir şeyler istiyor. Çare arıyoruz." dedi.

Fatma Yılmaz uyuşturucu konusunda da önlemler alınmasını isteyerek, "Uyuşturucunun Ulaşlı'da had safhada olduğunu duyuyorum. Ben 3 kız annesiyim, benim erkek evladım yok. Bu uyuşturucu konusunda Ulaşlı'da hiçbir şey yapılmıyor. Gençlerin de yapacağı çok fazla bir şey yok. Maalesef hepsi asosyal olmuş. Buralarda bir lokal, bir merkez, gençler için bir şey olmalı artık. Anneler olarak bir 'Yanıyoruz' dedik. Bu ateş herkesin evini yakmaya başladı artık. Her ocakta bir yangın var. Herkes ağır travmalar yaşıyor." diye konuştu.

Ulaşlı'ya yetkililerin destek vermesini isteyen Fatma Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan 2 sene önce Sadettin kardeşimizi kaybettik. Daha onun travmasını atlatamadan Eren gitti. Gittikçe yaşları da düşüyor. Allah rızası için, buradan bir anne olarak yalvarıyorum. Ulaşlı'ya valilerimiz, kaymakamlarımız, polis merkezimiz, dernekler, bu işlerle kim ilgileniyorsa el atsınlar. Gençleri görüyorsunuz. Bu gençler ölmesin. Bir tane daha ölüme tahammülümüz yok. Bu mahallede benim de sonum onun gibi olacak diyenler de varmış. Şimdi uyuşturucudan çakmak gazına döndüklerini duyuyoruz. Lütfen bizim sesimizi birileri duysun ve Ulaşlı gençliği için derhal bir plan yapılsın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İntihar eden Eren Gökalp'in evinden görüntü

-Kadınların yürüyüşünden görüntü

-Fatma Yılmaz ile röp.

-Detay

HABER:Dinçer AKBİR-KAMERA:Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),()

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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GAZETECİLERLE YEMEKTE BİRARAYA GELDİ



BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, 20 ilçedeki basın mensuplarını düzenlediği yemekte bir araya getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu tarafından Öğretmen Evi’nde verilen yemeğe, Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, belediye meclis üyeleri, yerel gazetelerin imtiyaz sahipleri ve basın mensupları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, gazetecilerin gününü kutladı.

Basının 4'üncü kuvvet olarak adlandırılmasına rağmen, bazı zamanlar 1'inci kuvvet olduğunu söyleyen Başkan Kafaoğlu, “Basın toplumu doğru bilgilendirmekle görevli. Vatandaşa doğru haberleri aktarmak için gece gündüz koşuyorsunuz. 7 Kasım 2017 tarihinden bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürütüyorum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle beraber çalışmaktan büyük bir zevk ve onur duydum. Halkımızın hizmetindeyiz, Balıkesir’e sevdamız var. Balıkesir için taş üstüne taş koymaya gayret ediyoruz. Görevimizi ilk günkü aşkla, heyecanla yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde adayımız yol arkadaşımız kardeşimiz Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz. Onun başarılı olması için hep beraber yine ayak basmadık yer, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız inşallahö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yemekten görüntüler

- Görevini yapan gazetecilerden görüntüler.

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR, ()