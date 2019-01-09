DHA YURT BÜLTENİ-22

SOBADAN ZEHİRLENEN ANNE ÖLDÜ, 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI



ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Hacer Karadağ (53) hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağıgöklü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Karadağ ailesinin yakınları ziyaret için geldiği evin kapısını çaldı. Işıkların açık olduğunu gören yakınları kapıyı açan olmayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, çilingir yardımıyla girdiği evde anne Hacer Karadağ ile oğulları Şerif (16) ve Halil Karadağ'ı (13) yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri anne Hacer Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler sobadan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen çocukları Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Hacer Karadağ'ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kamyon şoförü baba Hasan Karadağ'ın ise İstanbul’a yük götürdüğü olay sırasında yolda olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünden detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

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ŞANLIURFA'DA SOLUK BORUSUNA SÜT KAÇAN BEBEK ÖLDÜ



ŞANLIURFA'da annesinin emzirdiği sırada nefes borusuna süt kaçan 1 aylık Hüseyin Bayaltun, nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Abdurrahman Dede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1 aylık Hüseyin Bayaltun'u emziren Fadime Bayaltun, bebeğinin nefessiz kalarak morarma olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri bebeği yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin bebek, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Bayaltun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önünden detaylar

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

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SAMSUN'DA 'BUZLANMA' NEDENİYLE 14 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI



SAMSUN'da, buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı trafik kazasında biri hamile 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

(SÜRE:58 sn) (BOYUT:65 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, ()

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KARS'TA KÖYDE HAVALE GEÇİREN EMİRHAN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU



KARS'ta, yolu kar nedeniyle kapalı olan merkeze bağlı Borluk köyünde havale geçiren 3 yaşındaki Emirhan Ersoy için İl Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Borluk köyünde oturan Ayşe-Serkan Ersoy çiftinin en küçük çocukları Emirhan rahatsızlandı. Bunun üzerine çift, yolların kardan kapalı olması nedeniyle jandarmadan yardım istedi. Jandarma, durumu sağlık ve özel idare ekiplerine bildirildi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kapalı olan köy yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Yolun açılmasıyla köye ulaşıldı ve Emirhan’a ilk müdahale ambulansta yapıldı. Ardından da minik Emirhan, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yetiştirilen Emirhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Serkan Ersoy, "Oğlum bir anda rahatsızlandı. Ateşi çıktı, havale geçiriyor diye korkumuzdan durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Yollar da kapalı olduğu için ambulansa haber verdik. Yolu açtılar ambulans geldi. Devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ekiplerin köye girmesi

- Ambulansın görüntüsü

- Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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AKSARAY'DA EĞİTİME BİR GÜN 'KAR' ARASI



AKSARAY'da, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Aksaray'da dün gece saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kent merezi tuzlama çalışmaları

- Yolda uyarı yapan trajik polisi aracı

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()

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NİĞDE'DE EĞİTİME BİR GÜN 'KAR' ARASI



NİĞDE’de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktırö denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocukların kayması

-Tepsi ile kayan çocuk

-Detay görüntüler

Haber-Kamera Ali KADINİĞDE,()

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ALİAĞA'DA TATİL KÖYÜNE UYUŞTURUCU BASKINI: 11 GÖZALTI

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 1 ton sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Aranan bir firarinin de daha sonra yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 11'e çıktı. Şüphelilerden birinin, Hakkari'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde Aliağa'daki tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 1 ton skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği bildirildi.

CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 45 kalibrelik tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 2 adet pompalı tüfek, 58 pompalı tüfeğe ait fişek ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında aranan bir firarinin de yakalandığı öğrenildi. Gözaltı sayısı böylece 11'e çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyon anlarından görüntü

Haber - Kamera: Davut CAN/İZMİR, ()

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NUSAYBİN’DE GÜN BATIMI BÜYÜLEDİ



YURT genelinde kar manzaraları ve sağanak yağış etkili olurken, Mardin’in Nusaybin ilçesinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara büyüledi.

Nusaybin’de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Tarihi Zeynel Abidin Camisi minaresi tepesinde güneş ile minare hoş bir görüntü oluştururken, o anlar objektife yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nusaybin'de günbatımı

- Güneş manzarasından detay

- Güneş ve cami minaresi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin),()

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