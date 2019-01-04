DHA YURT BÜLTENİ-22

50 YAŞINDAKİ KADER ERENULUĞ, TABANCAYLA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Konak ilçesinde, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ, yaşadığı dairenin kapısında tabancayla başından vurularak öldürdü. Polis, cinayet zanlısı olarak Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi arıyor.

Olay, saat 00.30 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. 1148/1 sokakta bulunan bir apartmandan silah sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese sevk edilen polis ekipleri, apartmana girdiklerinde kanlar içerisinde yatan bir kadın ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının olay yerinde öldüğü belirledi.

Konuya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, ölen kadının, 50 yaşındaki Kader Erenuluğ olduğunu tespit etti. Erenuluğ'nun yaşadığı dairenin kapısında başına ateş edilmesi sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Erenuluğ'nun kızı ile imam nikahlı evli olduğu ileri sürülen ve birçok suçtan kaydı bulunan O.B.'yi cinayet zanlısı olarak aramaya başladı. O.B.'nin, olay sonrasında bir otomobile binerek kayıpları karıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı O.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()

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EDREMİT-YENİCE KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

BALIKESİR’in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini bağlayan karayolunun Kazdağları bölümünde, yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle, Kazdağları'ndan geçen Edremit-Yenice karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kar yağışı, Talim Alanı ve Hanlar mevkisi arasında ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Edremit-Yenice karayolunda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Edremit-Yenice karayolunun araç içinden çekilmiş görüntüsü.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), ()

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CENAZE EVİNDE ÇIKAN BACA YANGINI 2 EVİ KÜL ETTİ

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesindeki cenaze evinde çıkan baca yangını, 2 evi kül etti. Yangın sırasında, yatalak bir hasta, komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.

Burhaniye’nin Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, dün Ayvalık ilçesinde hayatını kaybeden Ali Olgaç’a ait 77 numaralı evde çıkan baca yangınında, alevler bir anda evi sardı. Yangın kısa sürede bitişikteki Ramazan Çakır’a ait eve de sıçradı. Yangına, Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yatalak olan Ramazan Çakır ise komşularının yardımı ile dışarı çıkarıldı.

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonunda kontrol altına alınan yangında, her 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiyenin yangına müdahalesinden görüntüler.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()

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