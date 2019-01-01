DHA YURT BÜLTENİ-22

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yeni yıla görevi başındaki polislerle beraber girdi. Çekirge Polis Merkezi'nde Çavuşoğlu'nu karşılayan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehri seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz." dedi.

Yeni yıla Bursa'da giren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çekirge Polis Merkezi'ne giderek, görevi başındaki polislerin yeni yılını kutladı. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın Polis Merkezi önünde karşıladığı Çavuşoğlu'na, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman eşlik etti.

'POLİSLERİN ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME OLURSA BİZİ KİMSE TUTAMAZ'

Ziyarette ev sahibi olarak konuşma yapan Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 2018 yılının emniyet teşkilatı için başarılı geçtiğini, huzurlu ve güvenli bir yıl geçirdiklerini belirtti. 2019 yılının 2018'den daha iyi geçirmek için gayret göstereceklerini belirten AK, "Yine bu hızla ve şevkle devam edeceğiz. Güzel bir yıl geçirdik. Bursa güvenlik güçleri olarak haklı bir gurur yaşıyor. Geçen hafta ulusal bir basında açıklandı. Bursa Türkiye'nin en güvenli şehri, Dünya'nın da 14'üncü güvenli şehir seçildi. Bu bütün arkadaşlarımı onurlandırdı. Tabi sizin desteklerinizle bunları sağladık. Şükürler olsun iyi gidiyoruz. İnşallah desteklerinizle önümüzdeki süreçte daha iyi olacağız. Şehrimizde terörle mücadele olsun, gerek narkotik suçlarla mücadele olsun ve asayiş olayları ile alakalı arkadaşlarımız önemli başarılara imza attılar. Sorunumuz trafik, inşallah onu da desteklerle belirli bir noktaya getireceğiz. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse o gazla biz daha iyiye gideriz sayın Bakanım." dedi.

"SİZİN ÖNDERLİĞİNİZDE BURSA'DA ÖNEMLİ BAŞARI SAĞLANDI"

İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın ardından konuşan Hakan Çavuşoğlu, "Bugün bir kaç saat sonra inşallah yeni bir yıla girmiş olacağız. Bu vesileyle sizlerin şahsınızda Bursa'mızdaki tüm emniyet mensuplarımıza her kademesinde gerek meslek memuru olarak, gerekse sivil olarak çalışan kim varsa hepsine hayırlı seneler niyaz ediyorum. Mevlam sizleri korusun. Gerçekten Bursa'mızda sizlerin varlığız ve önderliğinizde Bursa'da önemli bir başarı sağlandı. Hem asayiş bakımından, hem uyuşturucu ve narkotik bakımından hem de terörle mücadele bakımından çok yoğun bir çalışma yılı geçirdiniz ama başarılarla geçti. İnşallah önümüzdeki sene daha huzurlu, mutlu ve güvenli sizinde biraz evvel bahsettiğiniz gibi 14'üncü sırada değil de daha da yukarılara tırmanacak bir Bursa şehri temenni ediyoruz. Bu vesileyle özellikle Bursa'mızın güvenli bir şehir halini almasında göstermiş olduğunuz çabalarınıza sizlerin mahiyetinde çalışan tüm emniyet güçlerimize tekrardan Bursa halkı adına şahsımız adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak Hakan Çavuşoğlu'nu karşılaması

-Hakan Çavuşoğlu polislerle selamlaşması

-Osman Ak konuşması

-Hakan Çavuşoğlu konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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Şanlıurfa'da 500 polis ile huzur operasyonu

ŞANLIURFA'da 500 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile trafikte seyreden araçlarda uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 24 şişe kaçak içki ele geçirirken, şüpheli durumlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı akşamında 500 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak aradı, kimlik kontrolü yaptı. Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları ve kafelerde arama yapan polis, çevredekileri de şüpheli durumlara karşı uyardı. Polis ekipleri uygulama noktasında durdurulan otomobilde 24 şişe kaçak içki ele geçirildi. 817 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, çok sayıda işyeri denetlendi, eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu uygulama noktalarını gezerek polislerin yeni yılını kutladı. Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 14 noktada zırhlı araçlarla önlem alan polisin uygulaması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin toplanması

- Eğlence mekanlarına uygulama yapan polis

- Şüpheli vatandaşların kimlikleri sorgulayan polis

- Polis ekiplerinin üst araması yapması

- Vali Abdullah Erin ve Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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ERCİYES'TE KAYAKSEVERLER YENİ YILA KAYAK YAPARAK GİRDİ

KAYSERİ'de bulunan kış turizm merkezi Erciyes'te kayakseverler yeni yıla kayak yaparak girdi. Erciyes'in zirvesiden meşalelerle inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu.

Erciyes’te yeni yılı karşılamayı tercih eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak yeni yılı karşıladı. Soğuk havada variller içine yakılan ateşle ısınan kayakseverler DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkeziyle ilgili olarak, "Yılbaşı geceleri dağlar için önemli zaman dilimidir. Özellikle Avrupalılar yılbaşını dağda kutlamak için çok ekstra efor sarf ederler. Erciyes'te de yılbaşı programından dolayı otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Şehir dışından ve yurt dışından çok sayıda misafirimiz var. Sadece direkt uçuş ile gelen 700 misafirimiz yanı sıra Ukrayna, Polonya ve Rusya'dan uçuşların dışında Almanya, Malezya, Estonya, Finlandiya, Lübnan'dan gelen misafirlerimiz yılbaşına girecekler. Biz de kayak merkezi olarak şu anda gece kayağı yaptırıyoruz. Varillerin etrafından yanan ateşle keyifli zamanlar geçiriyor. 2019 yılı inşallah en güzel, değerli, mutlu ve refah dolu yıl olarak tarihe geçer" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde vatandaşlar aldıkları dilek balonunu, sağlık ve başarı temennisinde bulunarak gökyüzüne bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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- Erciyes'te meşaleler kayak yapanlardan görüntü

- Erciyes'te alevli variller çevresinde ısınan kayak severlerden görüntü

- Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı ile röportaj

- Oynayan vatandaşlardan görüntü

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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