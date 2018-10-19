DHA YURT BÜLTENİ - 22

Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı



ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde bulunan dünyanın 8'inci harikası Nemrut Dağ’ında, gün batımını izledikten sonra İzmir'e dönen yerli turistleri taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde tarihi Arsemia Kalesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Nemrut Dağı’na turist götüren Ramazan Yetkin yönetimindeki 02 D 6074 plakalı minibüs, dönüşte Arsemia Kalesi yakınlarında freni boşalınca sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ramazan Yetkin ile devrilen minibüste bulunan Firdevs Çetin Uysal, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, İbrahim Altan Acar, Doğan Ceylaner, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Bülent Bedeloğlu, Zeynep Özyar ve Nilgün Mazıcıoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Devrilen minibüs

- Yaralılar

- Hastane

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT / KAHTA(Adıyaman),()

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Ticari taksi ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde ticari taksiyle çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz G. (54) yönetimindeki 16 T 5516 plakalı ticari taksi, Nabeel Waseeh Mahdı Alsandeaf'ın (59) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü Alsandeaf ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alsandeaf'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Kaza yeri genel görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Kız öğrenci yurdunda su isyanı



NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda suların kesildiğini öne süren öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Yurtta 3 gündür suların düzgün akmadığını ve asansörlerin çalışmadığını iddia eden öğrenciler, bahçeye inip, ellerindeki metal eşyalarla ses çıkartarak durumu protesto etti. Bahçedeki öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri, su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu, konunun belediye ile ilgili olduğunu söyledi. Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair kendilerine bilgi vermediğini belirten öğrenciler, sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüleri)

-Yurttan görüntüler

-Kız öğrencileri protestoları

Haber: Ali KADI / NİĞDE,()

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Tartıştığı ağabeyini öldürdü



ŞANLIURFA’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada Mehmet Ayhan’ın (29) ateşlediği tabancayla ağabeyi Vedat Ayhan (34) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet ve Vedat Ayhan adlı kardeşler arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Ayhan’ın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği ağabeyi Vedat Ayhan kanlar içeresinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayhan’ın cesedi, polisin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağabeyinin ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Mehmet Ayhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evin bulunduğu sokak ve kalabalık

-Cenaze aracından görüntü

-Hastaneden görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,()

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