DHA YURT BÜLTENİ 22

Bursa'da sanayi sitesinde yangın ve patlama sesleri korkuttu (2)

YANGIN MESAİ SAATİ DIŞINDA MEYDANA GELDİ

Bursa'nın Nilifer ilçesinde bulunan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının mesai saati dışında meydana geldiği öğrenildi. Yaralanan olmayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibi 20 araç ile müdahale ediyor. Sık sık patlamaların meydana gelmesi nedeniyle itfaiye erleri yangına müdahalede güçlük çekiyor. Alevler tüm fabrikayı sararken, bölgedeki doğalgaz ve elektrik hatları da kesildi.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Halil ÖZÇOBAN / BURSA

Bursa'da sanayi sitesinde yangın ve patlama sesleri korkuttu (3)

BAŞKAN AKTAŞ: TÜM ARAÇLAR SEFERBER EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayi bölgesinde çıkan fabrika yangını ile ilgili çalışmaları izlemek üzere olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin seferber edildiğini ve çevre belediyelerden de destek istendiğini belirten başkan Aktaş, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasının söz konusu olmadığını belirtti. Aktaş, "Burası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Uğur'a ait Entegre Enerji A.Ş. isimli geri dönüşüm tesisi. Burada organize sanayiden toplanan atıkların çimento fabrikaları için yakıta dönüştürülmesi ile ilgili bir proses var. Söndürme çalışmalarında yaklaşık 8-10 dönümlük bir alanda 6 bin metrekarelik kapalı alana müdahale edildi. Bu işletme Kayapa organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde ama burada yalnızca 3-4 tane müstakil fabrika var. 21.02'de gelen ilk ihbar üzerine en yakın sanayi yani merkez itfaiye teşkilatından müdahale yapılıyor. Atıkların yandığından bahsediliyor. Genelinde fabrikanın ciddi bir bölümüne hemen müdahele edilmiş. Şu an bütün araçlarımız seferber edilmiş durumda. Çevre bölgelerden de araçlar istedik. Şu an için diğer fabrikalara sıçraması söz konusu değil" diye konuştu.

Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını ifade eden Başkan Aktaş, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Aktaş, "Büyük geçmiş olmuş, can kaybının olmamasından dolayı sevinçliyiz. Sabaha kadar soğutma işlemleri devam edecek. An itibariyle geldiğimiz noktada dönem dönem harlamalar ve patlamalar oldu. Özellikle 2 kritik noktamız vardı, onlar tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Halil ÖZÇOBAN / BURSA

SILA, BURSA'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

TÜRK pop müziğinin sevilen seslerinden Sıla, Bursalı hayranlarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu.

Güz konserleri kapsamında farklı şehirlerde sahne alan Sıla, uzun bir aradan Bursa'ya geldi. Sevilen şarkılarının yanı sıra birbirinden şık kostümleri ve sahne şovlarıyla da beğeni toplayan başarılı sanatçı, yoğun ilgi gördüğü konsere daha imza attı. Kapalı gişe konserleri ile sevenleriyle buluşan Sıla, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını bu kez 5 bin kişilik konser alanını dolduran Bursa seyircisi için söyledi. Bursalı hayranlarının heyecanla bekledikleri Sıla konseri, 21 Ekim'de bir kez daha Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA

