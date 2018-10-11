DHA YURT BÜLTENİ 22

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA 28 ÖĞRENCİ TATLIDAN ZEHİRLENDİ

ADAPAZARI(Sakarya),() - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 28 üniversite öğrencisi yedikleri tatlıdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yurtta büyük panik yaşanırken, 28 öğrenciden 6'sı müşahede altına alındı.

Olay, Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'ndeki, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait bir kız öğrenci yurdunda yaşandı. Yemekhanede akşam yemeği yiyen bazı öğrenciler mide bulantısı ve kusma şikayetini yurt yetkililerine bildirdi. Yurda çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. 28 öğrenci yedikleri tatlıdan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden 6'sı acil serviste müşahede altına alınırken, 22 öğrenci yapılan muayene sonrası taburcu edildi. Yurt yemeklerinin özel bir şirketten temin edildiği ve yetkililerin incelenmek üzere yemeklerden numune aldığı belirtildi. Öğrencilerin neden zehirlendiği yapılacak inceleme sonrasında belirlenecek. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin hastaneye getirilişi

-Acil servisten detay

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, ()

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OTOMOBİL, TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 4'Ü POLİS, 5 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'da otomobilin, traktörle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Nevşehir Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Çalışkan (45) yönetimindeki 58 ER 165 plakalı otomobil, mesai arakadaşlarıyla birlikte Aksaray'daki evlerine dönmek isterken Ahmet Naci Kaplan'ın kullandığı 68 AE 735 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada ile çarpıştı. Traktör sürücüsü Ahmet Naci Kaplan, otomobil sürücüsü İsmail Çalışkan ve mesai arkadaşları Eser Arık (42), Yusuf Düzgün (32) ve Ejder Kav (42) yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların acil servise alınması

- Yaralılardan detay

Haber- Kamera: AKSARAY ))

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TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 14 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen işçi servis midibüsündeki 14 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın Ballıhoca Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Erol Saygılı'nın kullandığı 59 S 0344 plakalı midibüs, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Muratla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNT DÖKÜMÜ

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Devrilen minibüsten detaylar

Vatandaşın kazayı anlatması

Olay yerinden detaylar

Devrilen minibüs

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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İÇ HASTALIKLARI VE KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. CANAN KARATAY: BİNA YAPMAYIN, ZEYTİN DİKİN

MERSİN’in Mut ilçesi’nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tarıma destek verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Yolların yapılması, yüksek katlı binaların yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir" dedi.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan sempozyuma ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Festivalde Mut Belediyesi halk oyunları ekibi ile Gazi İlkokulu öğrencilerinin gösterisinin ardından sempozyumda konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytini ve zeytin yağını halka ulaştırmak zorunda olunduğunu belirterek, "Sağlımızı korumak mecburiyetindeyiz. Bütün kurumları hiçbir ayrım yapmadan zeytini ve tarımı desteklemeye çağırıyorum. Başka hiçbir yapmayın, oturup bina yapmayın. Beton ağaç dikmeyin, zeytin ağacı dikin. Hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği zeytindedir ve zeytin yağındadır. Bütün dünya buna yatırım yapmaktadır. Otomotiv yatırımı önemli değil. Yolların yapılması önemli değil. 9 katlı binaların, 50 katlı AVM’lerin yapılması önemli değil. Medeniyet o değil. Medeniyet çiftçinin desteklenmesi, tarımın desteklenmesidir. Bir ülke tarımı ayakta tutarsa ayakta kalabilir. Yollarla ayakta kalamaz" dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ANTİOKSİDANI

Zeytinin yağının dünyanın en önemli antioksidan olduğunu vurgulayan Karatay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hipokrat, milattan önce 5'inci yüzyılda zeytinyağıyla mide ülseri ve kolerayı tedavi etmiştir. Bağırsaklarımızdaki sıkıntıları götüren soğuk sıkım zeytinyağıdır. Yaşlılarda bağırsaklar çalışmamaya başlarsa beyin de gider. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beyin. Maalesef ben biliyorum Mut’tan zeytin alınıp başka markalarla piyasaya sürülüyor. Buna da o kadar çok üzülüyorum ki; mümkün olduğu kadar sahip çıkın. Çiftçiyi ve tarımı desteklemek mecburiyetindeyiz. O zaman hiç kimse bizi yıkamaz, bölemez."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yılmaz, Canan Karatay’a hemşehrilik beratı verdi. Daha sonra 1300 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı açık artırmaya çıkarıldı. Zeytinyağı 20 bin liraya alıcı buldu. Canan Karatay ve protokoldekiler Atatürk Bulvarı’nda yabancı plakalı araçlara Mut zeytinyağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sempozyumdan görüntüler

- Halk oyunları gösterisi

- 1300 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı açık arttırmayla satışı

- Prof. Dr. Canan Karatay'ın konuşması

- Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı hediye ederken

(BOYUT:355 MB) (SÜRE: 6, 47 DK)

Haber - Kamera: Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)()

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Balıkesir'de ev sahibi kiracı kavgası: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 2 kişinin ölümüne neden olan ev sahibi kiracı kavgasına karıştığı belirlenen 24 yaşındaki Sercan Kafa, bıçakla kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan Ramazan Üvni'nin eşi Cennet Kafa ve akrabaları Serdar Kafa ise sevk edildikleri savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıl

BALIKESİR ()

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