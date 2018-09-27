DHA YURT BÜLTENİ 22

BOLU'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi’nde bulunan evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 2 kadın ile 1 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. Fuhuş yaparken yakalanan erkek S.K. para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ifadesinde fuhşa aracılık eden kişinin A.D., evi kiralayan kişinin ise B.K. olduğunu söyledi. Ekipler, E.A. ve Özbekistan uyruklu D.S. ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.’yı gözaltına aldı.E.A.ve D.S. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. D.S.'nin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer kadına ise para cezası uygulandı. Fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Bu arada Özbek uyruklu D.S. sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada polise güçlük çıkardı. Polis, bağırıp çağıran D.S.'yi sakinleştirmeye çalışarak hastanenin içine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

-Kadının bağırmaları

-Polisin sakinleştirmeye çalışması

Süre: 01.27-Boyut: 164 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Marmaris'te Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü kutlandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando şehir merkezinde konser verdi. Hafif yağmura rağmen alanı dolduran yaklaşık bin kişi marşlara eşlik etti.

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı askeri bando, bugün saat 20.00'da şehir merkezindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verdi. Konseri, aralarında yerleşik yaşayan yabancılar ve turistlerin de olduğu yaklaşık bin kişi izledi. Konseri izlemeye gelenler askeri bandonun çaldığı, 'Vatan Marşı', 'Biz Atatürk'ün Gençleriyiz', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri' ve 'Yörük Ali" adlı marş ve türkülere yağan yağmura rağmen meydandan ayrılmayarak eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla öz çekim yaptı. Bir saat süren konser, askeri bandonun halkı selamlamasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Konserden görüntü

- Yağmura rağmen marşlara eşlik edenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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