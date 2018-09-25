DHA YURT BÜLTENİ-22

Otoyolda TIR'lar çarpıştı, sürücü öldü

NİĞDE-Adana otoyolunda iki TIR'ın çarpışması sonucu1 kişi hayatını kaybetti.

Göbekli Dağ Mevkii'nde henüz sürücüsünün kimliği saptanamayan havlu peçete yüklü 33 P 3358 plakalı TIR, aynı güzergahta giden dorsesinde tekstil malzemesi yüklü Hasan Hüseyin Yardımcı kontrolündeki 69 HD 269 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak alev aldı. Dorsesindeki havlu peçetelerin yandığı TIR, küle döndü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kimliği belirlenemeyen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri hayatını kaybeden sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Yanan aracın görüntüsü

- Ekiplerin çalışması

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Yanmış adamın görüntüsü

- Tırın görüntüsü

- Tırın dorsesindeki havlu peçetelerin yerde görüntüsü

Haber-Kamera:Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,()

SÜRE:01'22" BOYUT:152 MB

SÜRE:53" BOYUT:99,5 MB

======================

Karabük’te ‘gaybubet evi’ operasyonu: 1 tutuklama

KARABÜK,() - KARABÜK'te FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evi' ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün 100. Yıl Mahallesi'ndeki 'gaybubet evi' ni tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda C.B.(44), yakalandı. Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, taşınabilir wi-fi cihazı, şüphelinin adına düzenlenmiş 2 pasaport, tablet, 1405 TL, dijital fotoğraf makinesi ve içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu valiz ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B.'nin Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arama kararı bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'daki hesabında para hareketliliği olduğu, örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı ve Zonguldak ili mütevelli heyetinde görev aldığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan C.B., adliyeye sevk edildi. C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheli adliyeye çıkartılırken

Süre:(00.54) Boyutu:(100 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

=============

Parkta tartıştığı kocasını vurdu

HENDEK(Sakarya),() - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 48 yaşındaki Emine U. evlerinin önündeki parkta tartıştığı eşi 54 yaşındaki Osman U.'yu tabanca ile ateş ederek boynundan ve bacağından vurarak yaraladı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Emine U. eşi Osman U. ile evlerinin önündeki parkta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tabancasını çıkaran Emine U. eşinin üzerine ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Osman U.'nun boynuna, biri de bacağına isabet etti. Yaşadığı şokla koşmaya başlayan Osman U. kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi. 112 Acil ekibi, Osman U.'ya ilk müdahalede bulundu. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman U. tedavi altına alındı.

Emine U. olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinde polislerden görüntü

-Yaralının ambulansa konulması

-Polisin incelemesi

-Ambulans çıkışı

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), ()