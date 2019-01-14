DHA YURT BÜLTENİ-21

ADANA'da eşi çalışmadığı için ev kirası ve 3’ü lisede okuyan 4 çocuğunun masraflarını tek başına üstlenen Elmas Dağdoğan (47), terzi olarak çalıştığı mobilyacı atölyesi kapanınca tül ve perde parçalarıyla ürettiği oyuncak gelin bebekleri sokakta satmaya başladı.

Israrlarına rağmen 27 yıllık eşinin çalışmadığını ve 3’ü lisede okuyan 4 çocuğunun masraflarını tek başına üstlendiğini söyleyen Elmas Dağdoğan, terzi olarak çalıştığı mobilyacı atölyesi kapanınca son 3 yıldır kentin işlek sokaklarında oyuncak gelin sattığını söyledi. Çocuklarının yaşı küçükken onlara oyuncak yaptığı için bunun ticaretini yapmaya karar verdiğini kaydeden Elmas Dağdoğan, “Mağazalarda 50 TL’ye satılan oyuncakları ben 15 TL’ye satıyorum. Perdecilerden aldığım tül parçalarıyla oyuncakları giydiriyorum. Satışlarımız iyi, günde en az 20 tane satıyorum. Özel günlerde ve festivallerde satışlar daha çok artıyor. Benden oyuncak alıp yurt dışına götürenler de var, Almanya, Fransa gibi ülkelerden sipariş verenler de var. Bir müşterim buradan aldığı 10-15 oyuncağı Afrika’daki çocuklara dağıttı, çok mutlu oldumö dedi.

“İŞ YERİMİ AÇABİLİRSEM KURTULURUMö

Şiddet gördüğü eşiyle mahkemelik olduğunu ancak dosya masrafları yüzünden eşine boşanma davası açamadığını vurgulayan Dağdoğan, “Eşimin rahatsızlığı olmamasına rağmen çalışmıyor, sürekli ben çalışıyorum. Çocuklarımın masrafları ve evimin kirasını ben karşılıyorum. Eşimin çalışmaması bana yük bindiriyor. Evden kovuyorum ama gitmiyor. Kendisi boşanma davası açsın diye bekliyorum. Bir gün işlerimi büyütüp mağaza açmayı hayal ediyorum ancak desteğim yok. Bir gün işlerimi büyütüp kendi iş yerimi açabilirsem kurtulurum. Bütün kadınlara da evde boş oturmamalarını, çalışmalarını tavsiye ediyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Kaldırımda dizili bebeklerin görüntüsü

- Elmas Dağdoğan ile röp

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04'26" BOYUT: 491 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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AK Parti'li Yazıcı: Söylediğimizi takip eder, gereğini yaparız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Artvin'de, partisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Yazıcı, "Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız" dedi.

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Artvin'de il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı. Toplantıda konuşan Yazıcı, gece gündüz demeden koşturduklarını belirterek, yönetim makamlarında bulunanların bütün enerjilerini hizmet etmeye harcamaları gerektiğini söyledi. AK Parti'li Yazıcı, "Hiçbir alan boşluğu bırakmadan, sağlıkta, eğitimde, altyapı alanında önemli imkanları hazırladık. Sosyal alanda verdiğimiz sözleri unutmadık. Meydanlarda seçim zamanı slogan atıp, sonradan unutan kişilerden değiliz. Söylediğimizi mutlaka takip eder, gereğini yaparız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, konuşmasının ardından Artvin'in ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre; Ardanuç'ta Fahri Acar, Arhavi'de Coşkun Hekimoğlu, Borçka'da Aslan Atan, Hopa'da Kemal Gazioğlu, Kemalpaşa'da Yener Balkaya, Şavşat'ta Ahmet Sinan Öztürk ve Yusufeli'nde ise Eyüp Aytekin yerel seçim için aday gösterildi. Artvin Belediye Başkanlığı adaylığı için mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin adı daha önce açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salon detayları

Hayati Yazıcı konuşması

Başkanların tanıtımı

Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

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Hayvan satıp parasını alamayan besicilerden suç duyurusu

YALOVA'da, farklı illerden gelen besiciler, S.A. adlı kişi tarafından karşılıksız senetlerle dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yalova Adliyesi önünde avukatları Yakup Taşçı ile birlikte basın açıklaması yapan besiciler, ülke genelinde S.A. yüzünden onlarca besicinin mağdur olduğunu savundu. Avukat Yakup Taşçı, kendisini E.S.A olarak tanıtan S.A adlı şüpheli ile birlikte ayrıca 2 kişi ve 2 firmayla ilgili suç duyurusunda da bulunacaklarını söyledi. Taşçı, "Canlı hayvan satışıyla alakalı büyük bir problem vardı. Bir müvekkilimizden 1,5 milyon liralık hayvan alınmış. Diğerinden 450 bin, bir başkasından 175 bin ve daha onlarca mağdur var. Herhangi bir bölge ile sınırlı değildir bu. Ağrı’da, Samsun’da, Sivas’ta, Siverek’te, Yozgat’ta, Kars’ta var. Birçok kişiyi dolandırmışlardır. Hayvan alıyorlar, özellikle senet veriyorlar ve senetlerde bulunan cirolardaki şirketleri aradığımızda 'bizim böyle bir senedimiz yoktur, hatta böyle bir şirket yoktur' dediler bize. Müvekkillerin huzurunda bu aramayı yaptık. Bu kişiler hakkında bir suç duyurusunda bulunuldu. Yasal işlem başlatılmıştır ama müvekkiller üreticidir. Ellerindeki tek sermaye hayvanlarıdır. Bu tür cambazlar hayvanları alıp paralarını ödemedikleri zaman üretilecek hiçbir şey yoktur" dedi.

'MAĞDUR SAYISINI VEREMİYORUZ'

Mağdur sayısının giderek arttığını söyleyen Avukat Taşçı, "Hükümet bu kadar üretime yönelik çaba içinde iken çiftçinin, üreticinin bu kadar mağdur olmasına da artık diyebileceğimiz bir şey yok. Hukuki itilaf diye birçok mağdurun yapmış olduğu başvuru görmezden gelindi. Şimdi de elimizdeki sahte senetlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bunlar hakkında icra takipleri de açılmıştır. Tam olarak mağdur sayısını veremiyoruz. Mağdur sayısı git gide artmaktadır. Bu sayede onlar da sesimizi duymuş olur. Devlet artık buna bir çözüm üretir. Müvekkillerim bana bu kişinin devlette üst düzey yetkili olduğunu söylüyor" diye konuştu.

MUHTAR DA MAĞDUR

Mağdurlar arasında yer alan Samsun’un Kavaklı ilçesine bağlı Muhsinli Mahallesi Muhtarı İhsan Tuluk ise, kendisini dolandırdığını iddia ettiği S.A’yı iyi tanıyan biri olduğunu, kendisiyle önceden iş yaptığını söyledi. 1,5 yıldır şahsın peşinde olduğunu söyleyen Muhtar Tuluk, "Telefonlarıma çıkmıyor. Kızlarıma arattığımda da 'ben sizi tanımam, siz kimsiniz' diyor. 400 bin TL kardeşimin, 180 bin lira da benim mağduriyetim var. Bana verilen çeklerin, senetlerin tamamı sahte. Biz mağduruz. Şu anda Ziraat Bankası’ndan aldığım kredilerin tamamı bu kişidedir. Bu konuda ondan davacıyım. Sonuna kadar gideceğiz. Bizim paramızın ödenmesini talep ediyoruz. Bizi kandırdı, 'Şu kadar servetim var, bunlar, şunlar benim' dedi. Hepsi yalan. Bu adam sahtekarın tekidir. Benden 50’nin üzerinde büyükbaş hayvan aldı. Ben 35 yıllık köy muhtarıyım. Kendimi yakacağım. Adalet yerini bulsun. Aşağı yukarı 1,5 senedir peşindeyim. Bu konuda devlet büyüklerinden destek bekliyoruz. Buradaki çiftçilerin yaklaşık 3,5 milyon lira zararı var" dedi.

KOOPERATİF BAŞKANININ 1,5 MİLYON LİRA ALACAĞI VAR

Ağrı Hamur Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tekin Keser de A.S.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, "Bu kişinin bize verdiği bütün senetler sahte. Paralarımızı ver dedik, 'Benim arkamda devlet var, benim arkamda savcı var' dedi. Bu savcı kimse, onun arkasındaki kimse buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biz mağdur insanlarız. Biz köylüyüz. Bizim geçimimiz hayvancılık. Bu adam şimdiye kadar hepimizi mağdur etmiş. Daha ismini bilmediğimiz insanlar var. Biz burada mağduruz. 6 aydır evimize gidemiyoruz. Benim 1 milyon liradan fazla borcum var. 291 adet hayvanımı 11 bin 600 liradan sattım. Paramı vermedi. Adam elini kolunu sallayarak ortada geziyor" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından çiftçiler avukatları ile birlikte Yalova Adalet Sarayı’na giderek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-avukatla röp

-mağdurlarla röp

-adliye sarayı girişleri

Süre:3.50 dk

Boyut:428 mb

Haber/Kamera:İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, ()

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Gazipaşa'da Görme Engelliler Haftası etkinliği

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar gözlerini kapatıp, yürüyüş yaptı.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla kamuoyunda farkındalık yaratmak ve görme engellilerin sorunlarını duyurmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Gazipaşa Fuar Alanı'ndaki etkinliğe Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Sözel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar gözlerine beyaz bant bağlayıp, yürüyüş yaptı. Görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları hissettirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Görme engelli bireylerin hayatlarında yaşadıkları zorlukları empati kurarak anlamaya çalışan bireyler, gözleri kapalı şekilde ellerinde bastonlarla yaklaşık 5 dakika boyunca yürüdü.

Kaymakam Ali Sakar, "Allah'a hamdolsun sağlıklı gözlere sahibiz ama hepimiz bir görme engelli adayıyız. Son dönemde gerek devletimiz, gerek hükümetimiz çeşitleri bakanlıklarımız ve belediyelerimiz bu konu üzerine eğildi ve öneli ölçüde bir farkındalık oluşturuldu. Yapılan çalışmalarla sadece görme engellilere değil, engellilere yönelik önemli hizmetler yapıldı. Ancak toplumda farkındalığı arttırma adına bu faaliyetlerin devamı gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı Adil Çelik, "30 saniye bile dünyayı görmemek kolay bir şey değil. Tüm engellilere engelleri kaldıralım diyorum. Biz belediye olarak ve Türkiye'deki tüm belediyeler ve bakanlıklarımız, bu konuda çok hassas çalışmalar yürütüyor. Biliyorsunuz biraz geçmişe gidersek engelliler için yollarımız yoktu, engelli rampalarımız yoktu. Bunlar artık bazı noktalarda zorunlu. Bunu bankalıklarımız denetliyor. Bazı hibelerin içinde bu engelli yollarının olması gerekiyor" diye konuştu.

Gazipaşa Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik de şöyle dedi:

"Görme kayıplarının erken teşhis edilmesi için 3 aylık bebeklerin mutlaka göz doktoru tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ve kornea naklinin çok önemli konular olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü organ nakli görme engelli vatandaşlarımız için çok öneli bir konu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılımcıların gözlerini bandajla kapatması

- Fuar alanı içerisinde yürüyüşler

- RÖP 1: Kaymakam Ali Sakar

- RÖP 2: Belediye Başkanı Adil Çelik

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, ()

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Okuldaki tanktan yakıt sızdı, eğitime 1 gün ara verildi (2)

PLAJA 100 METRELİK BARİYER ÇEKİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankından sızan ve yağmur suyu kanalından denize ulaşan fuel-oilin yayılmasının engelenmesi için çalışma başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Çevre İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile Datça Belediyesi tarafından Kumluk Plajı'nda 100 metrelik sızıntı bariyeri çekildi. Bariyer ile yağmur suyu kanalından gelen fuel-oilin bu bölgede toplanarak, yayılmasını önüne geçileceği ardından da pompa yardımı ile çekilerek denizin temizleneceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denize bariyer çekilmesinden görüntü

-Temizlik çalışması yapılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()