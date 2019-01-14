DHA YURT BÜLTENİ-21

İzmir'de kayık alabora oldu: 2 ölü, 1 yaralı ve 1 kayıp (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

AFAD ve Deniz polisi, bölgede yaptıkları arama kurtarma çalışmalarına havanın karanlık olması ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle ara verdi. Sabahın ilk ışıklarında çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNMUŞ

Bu arada alabora olan kayıkta bulunan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş olayla ilgili açıklama yaptı. Kahvede oturdukları sırada olayı öğrendiğini belirterek, "Kahvede otururken telefonum çaldı ve olayı öğrendim. Akrabam Hüseyin Karakuş'un arkadaşlarıyla birlikte avlanmaya gittiğini ve kayığın alabora olduğu söylendi. Hastaneye gittiğimizde üstünü sıkıca örtmüşlerdi. Dışarıdan görenler donmak üzereyken kurtarmış. Hüseyin ava gitmeyi severdi, her hafta ava çıkardı arkadaşlarıyla" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ali Karakuş Röportaj

-Ekiplerden detay

-Av tüfeğinden detay

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), ()

=======================

PATLAYAN PİKNİK TÜPÜ, 2 YAŞLI ADAMIN KALDIĞI BİNAYI KÜL ETTİ



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde İbrahim Üner (87) ile Necati Kandemir'in (68) oturdukları eski bir fabrikanın bekçi kulübesi, üzerinde yemek bulunan piknik tüpünün patlamasıyla yandı. Yangından yara almadan kurtulan iki yaşlı adama komşuları evlerini açtı.

Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki İskele Sokak’ta bulunan ve uzun yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Filiz Çobanoğlu’na ait eski bir çırçır fabrikasının 2 göz odalı bekçi kulübesinin bir odasında oturan İbrahim Üner, piknik tüpünde yemek pişirmek istedi. Yemeği tüpün üstünde bırakan çobanoğlu, yan odada oturan komşusu Necati Kandemir’in yanına gitti. Uzun bir süre sonra üzerinde yemek bulunan piknik tüpü, patladı. 2 yaşlı adamın oturduğu tek katlı bina alevler arasında kaldı.

Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından yara almadan kurtulan İbrahim Üner ve Necati Kandemir'in oturdukları tek katlı bina kullanılmaz hale geldi.

Üner ve Kandemir'in, komşuları tarafından yapılan yardımların yanı sıra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Ayvalık Belediyesi'nden yapılan yardımlarla yaşamlarını sürdürdükleri öğrenildi. Oturdukları binanın yanmasıyla sokakta kalan 2 yaşlı adama, komşuları evlerinin kapısını açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- İtfaiyenin yangına müdahale etmesi

- Yanan evin içinden ve alev görüntüleri.

- Evleri yanan İbrahim Üner ve Necati Kandemir ile röportaj

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()

=========================

TARTIŞTIĞI OĞLUNU BIÇAKLA YARALADI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim Mutlu, tartıştığı oğlu Savaş Mutlu'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İbrahim Mutlu (59), eşi ile birlikte oturduğu sırada eve gelen oğlu Savaş (34), bilinmeyen nedenle evi dağıtmaya başladı. Bu sırada oğlunu durdurmaya çalışan baba İbrahim Mutlu, Savaş'ın saldırısına uğrayınca mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Yüzünden, boynundan ve karnından bıçaklanan Savaş Mutlu ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan Savaş Mutlu, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan baba İbrahim Mutlu, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Yaralı Savaş Mutlu'nun hastaneye getirilişi

-Baba İbrahim Mutlu'nun polis tarafından hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Hamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

==========================

İNŞAATIN 2'NCİ KATINDAN DÜŞEN GENÇ AĞIR YARALANDI



BURSA'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen genç, birinşaatın 2'nci katından düşerek genç ağır yaralandı.

Olay merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj mahallesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde almak için inşaat halindeki binaya girdiği düşünülen 18 yaşındaki Doğukan Ş. dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Bu sırada kardeşini arayan ve zaman zaman bu inşaata geldiğini bilen ağabeyi Muhammet Ş., Doğukan Ş.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken, baygın vaziyette buldu. Muhammet Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Doğukan Ş.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Doğukan Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

-Yaralı genç yerde yatarken

-Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etmesi

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Yaralının ağabeyinin polise olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

======================

DİYARBAKIR'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN



DİYARBAKIR'da bir marketler zincirinin Bağlar ilçesindeki şubesine giren silahlı ve maskeli soyguncu, iki personeli darp ettikten sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, soyguncuyu kısa sürede yakaladı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Şanlıurfa yolu üzeri Yeni Hal Kavşağı yakınında bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Marketin kapanış saatine yakın zamanda içeri giren maskeli ve silahlı soyguncu, market müdürü ve bir personeli silahla tehdit edip darp etti. Soyguncu, daha sonra kasada bulunan yaklaşık 15 bin lira parayı alıp marketten uzaklaştı. Markette darp edilenler olayı polis ekiplerine bildirmeleri üzerine bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi. Silahlı soygunun düzenlediği markete Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler geldi. Polislerin bir kısmı soyguncunun kimliğini tespit etmek için güvenlik kameralarını incelerken, başka bir grup ise marketin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı. Arama çalışması yapan ekipler, kar maskeli soyguncu T.S.'yi kısa sürede çaldığı 15 bin lira para ve üzerinde kuru sıkı bir tabancayla yakaladı.

Darp edilen market görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soyguncu T.S.'nin emniyetteki ifade işlemi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------------

- Marketten detay

- Kırılan kepenk için yapılan çalışmalar

- Market içerisinde yapılan çalışmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, ()

==============================

ORMANDA SULAMA HAVUZUNDA MAHSUR KALAN HAYVANLAR KURTARILDI



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda tarlaların sulanması amacıyla yapılan ve soğuktan buz tutan 10 metre derinliğindeki havuza düşen 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Malkara'ya 40 kilometre mesafede bulunan kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nin Dağyenice mevkisinde meydana geldi. Köylülerin ormanlık alanda tarla ve meyveliklerini sulamak

amacıyla yaptıkları 10 metre derinliğindeki havuz son günlerde aşırı soğuk nedeniyle dondu. Bugün bölgede dolaşan köylüler, havuzun içine düşüp mahsur kalan 4 tilki, 2 köpek ve 1 kedi görünce, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlara rağmen hayvanları kurtaramayan köylüler, durumu Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye erleri, bağladıkları halatlar ve merdivenlerle donmuş su havuzuna indi. Ekipler, ucunda tasma olan aparatlı sopanın ucuna geçirerek havuzda mahsur kalan hayvanları kurtardı. Hayvanlara yiyecek veren itfaiye ekipleri daha sonra doğaya saldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Sulama havuzunda detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Havuzda mahsur kalan hayvanlardan detaylar

-Hayvanları kurtarma çalışmaları

-İtfaiyenin hayvanları kurtarması

-Hayvanların doğaya bırakılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

=========================

Köpeği ezip yoluna devam etti (2)

KÖPEĞİ EZEN SÜRÜCÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın'da otomobilin çarptığı köpek bacaklarının kırılması nedeniyle veterinerde tedaviye alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 aylık Aksaray malaklısı cinsi köpeğin sahibine ulaştı. Köpeğin sahibi M.A.'nın şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra otomobilin sahibi İ.S.'ye ulaştı. İ.S otomobili oğlu A.S.'ye ayakkabı satmasından dolayı verdiğini söyledi. Polis merkezinde ifadesi alınan A.S. hakkında 'Sahipli hayvana zarar verme' suçundan işlem başlatıldı.

BARTIN ()

===========================

KAR VE TİPİYE RAĞMEN KÜRTÇE ŞARKILAR SÖYLEYEREK YÜRÜDÜLER



HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) tarafından, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenlendi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcı ve doğasever, kent merkezinde başlattıkları yürüyüşü, kar ve tipi altında kürtçe şarkılar söyleyerek 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde noktaladı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD), kentteki kış turizmini tanıtmak ve yabancı turistlerin dikkatini bölgeye çekmek için, kar ve tipi altında doğa yürüyüşü düzenledi. Derneğe üye aralarında kadınların da bulunduğu 23 dağcının katıldığı yürüyüş kent merkezinden başlayıp, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezin'nde sona erdi. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı 6 saat süren zorlu yürüyüşte dağcılar Kürtçe şarkı söyleyip gidiş-dönüş 24 kilometre yürüdü. CİSAD üyesi dağcılar, amaçlarının Hakkari'nin dağlarını ve kayak merkezine dikkat çekmek için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kar ve tipi altında Kürtçe şarkılar söyleyerek yürüyen dağcılar

-Yürüyüşten genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, ()

===============================

YÜKSEKOVA'DA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 40 KİŞİ KURTARILDI



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden oturdukları Kadıköy'e giden 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, karla mücadele ekipleri'nin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'e giden 3'ü servis minibüsü 7 araçta bulunan 40 kişi, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Köy yolundaki kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 1 metreyi aşması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Kurtarılan vatandaşlar, yolun açılmasıyla köye ulaştı.

'DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİK'

Emrah Kaplan, kar ve tipi nedeniyle yolda donma tehlikesi geçirdiklerini, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu kurtarıldıklarını belirterek, "Kar ve tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtan karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum. Ekipler gelmeseydi burada donacaktık." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Yolda kalan araçlar

-Araçlardaki vatandaşlar

-İş makinesinin yolu açması

-Vatandaşların araçlarını kardan çıkartılması

-İş makinasının yardımıyla kara saplanan aracın halatla çıkartılması

-Emrah Kaplan ile röportaj

-Çalışmalardan genel detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

==============================

