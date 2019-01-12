DHA YURT BÜLTENİ -21

FETÖ'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyede (2)

5'İ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın 14 kişi savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Savunmalarını yapan şüphelilerden S.K., H.Y., F.M., E.S. ve M.R. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA ()

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TARİHİ KONAK KÜL OLDU

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde meydana geldi. Akçakoca’nın tarihi mahallesi olarak bilinen Akçakoca Orhangazi Mahallesi'nde, Ayhan Özdemir’e ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Cep telefonu görüntüsü)

- Yangından görüntü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü, söndürme çalışmaları ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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MANİSA'DA PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS YANDI

MANİSA’nın Kırkağaç ilçesinde, park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sarıağa Mahallesi eski Soma-Kırkağaç yolunda meydana geldi. Halil İbrahim Değerli'ye ait park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Minibüsün yandığını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs hurdaya dönerken, ekipler ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın gece alev alev yanması (cep telefonu kamerası)

- Yanan aracın gündüz çekilen iskelet hali

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), ()

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BÜYÜKELÇİ MUSTAFA: KUDÜS SATILIK DEĞİLDİR

Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Ereğli Belediyesi ve Memur-Sen tarafından düzenlenen, 'Filistin Özgür olmadıkça Tüm Şehirler Tutsaktır' konulu konferansa katıldı. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Zonguldak Şube Başkanı Kamuran Aşkar, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Filistin olarak haklarından hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini söyleyen büyükelçi Mustafa, şöyle dedi:

"İroni olan bu ABD yönetimi hala yüzyılın anlaşması olarak adlandırdığı bir şeylerden bahsetmesidir. Bu yönetimin Filistin halkına verebileceği ne kaldı? İnsani çözümler mi? Hayır. Trump, biz dilenci değiliz. İşgal altında kalarak şartlarımızın iyileşmesini istemiyoruz. Meselemiz insani bir mesele değildir. Biz, tam anlamıyla siyasi bir davanın sahipleriyiz. Haklarımızdan ödün vermeyiz. Kudüs satılık değildir. Halkımız canlı bir hafızaya sahiptir. Yanında duran ve durmaya devam edecek olan ülkelerin duruşunu, aynı zamanda adil haklarının karşısında duran ve duracak olan ülkelerin duruşunu unutmayacaktır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’ne başkanlık, hükümet ve halk olarak halkımızın davasına duruşundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi bildirmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konferans salonu

-Filistin Marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

-Kur’an-ı Kerim tilaveti

-Büyükelçi Dr. Faad Mustafa’nın tercüman eşliğinde konuşması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, KÜTAHYA'DA



MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın yapılacak '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katılmak için Kütahya'ya geldi.

Bakan Selçuk ilk olarak Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Kütahya’ya arkadaşlarımızla beraber bir ziyaret planladık. Aslında bu ziyaretleri birçok ilimizde planlayarak ve her ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacını ve fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor. Buradaki değerli arkadaşlarımızla birlikte Kütahya için ne yapabiliriz? Nasıl daha ileri gidebiliriz? Alınması gereken tedbirler nedir? Bu konularda istişarelerimiz olacak. Okul yöneticisi arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber toplantılar yapacağız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da varsa alınması gereken tedbirler ve önlemler üzerinde hep birlikte yoğunlaşacağız. Başta sayın valim olmak üzere buradaki bütün çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çabalardan dolayı verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada sayın vekillerimiz, il başkanımız ve diğer bütün bürokrasideki arkadaşlarımız zaten Kütahya’nın gelişmesi ve kalkınması için elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bize bu çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amaçlı olarak buralara geliyoruz. İnşallah güzel bir ziyaret olacak. Faydalı bir ziyaret olacak."

Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçti. Okulu gezen Bakan Selçuk, öğrencilerin yapmış olduğu projeler hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenecek '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un valilik girişinde karışılanması,

-Bakan Selçuk'un valilik şeref defterini imzalaması,

-Bakan Selçuk'un konuşması,

-Vali Ömer Toraman'ın Bakan Selçuk'a hediye vermesi,

-Bakan Selçuk'un Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne gelişi,

-Bakan Selçuk'un okulu gezerken çekilen görüntüler

Haber Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,()

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NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 'VAŞAK' GÖRÜNTÜLENDİ

SİVAS'ta bir lisede öğretmenlik yapan Levent Zoroğlu (45), nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan vaşağı görüntüledi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü yakınlarında arazide bir hayvan fark etti. Aracını durduran ve cep telefonu ile görüntü alan Zoroğlu, hayvanın 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti. Zoroğlu’nun bir süre cep telefonu ile görüntülediği vaşak daha sonra gözden kayboldu.

Zoroğlu çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Zoroğlu’nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kısa süre önce de Suşehri ilçesi yakınlarında 3 vaşak bir arada görüntülenmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vaşağın kar içindeki görüntüleri

-Gözden uzaklaşması

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()