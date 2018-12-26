DHA YURT BÜLTENİ -21

Kar temizlemeye çıktığı çatıdan, merdiven boşluğuna düşüp öldü

SİVAS'ta anten temizlemek için çıktığı çatıda bastığı plastik sac levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan Bekir Gürgen (45) yaşamını yitirdi.

Olay saat 16.30 sıraların da Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki bir otelde çalışan evli 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Otelin bitişiğindeki binanın çatısında gezinirken bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik sac levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Gürgen olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Gürgen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Kırılan sac levhanın görüntüsü

-Ambulansın idişi

-Polis ekiplerinin incelemesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Akçakale'de 24 derslikli okulun açılışı yapıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı. Düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Hamza Özer ile iş insanı Hadi Altun ve daire amirleri katıldı. Törende konuşan Vali Erin, Akçakale'de 20 okul inşasının daha tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, "Bir an önce o okullarında faaliyete geçmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Törende Hadi Altun'a teşekkür plaketi verilerek 24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulun genel görüntüsü

- Vali Erin'in karşılanması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Vali Erin'in konuşması

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -)

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Otomobilin bagajının üstündeki kardan adamla trafiğe çıktı

KONYA'da bir sürücünün otomobilin bagajının üzerine yapılan kardan adamla trafikte seyir etmesi görenleri hayrede düşürdü. O anlar da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kent yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışının ardından bugün kentin en işlek bölgesi olan Alaeddin Bulvarı'nda bir sürücünün, otomobilinin bagajının üzerine yaptığı kardan adamla trafikle seyir etmesi görenleri hayrete düştü. Hiçbir şeye aldırış etmeyen sürücü yoluna devam ederken çevrdekiler de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Kardan adalmı aracın seyir etmesi

Haber: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Sivas Valisi, öğrencilerle kar topu oynadı

SİVAS Valisi Salih Ayhan, ziyaret için gittiği Zara ilçesinde yatılı bölge okulunda kalan öğrencilerle kar topu oynadı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeni ile bugün eğitime ara verildi. Kararı dün Twitter hesabından duyuran ve öğrencilerden büyük destek mesajları alan Vali Salih Ayhan, öğlen saatlerinde Zara ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Vali Ayhan, ziyaret kapsamında ilçede bulunan Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı İlköğretim Bölge okuluna da uğradı. Vali Ayhan, burada civar köylerden gelen ve yatılı olarak kalan öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, "Sizler bizim yarınlarımızsınız. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Hepimizin gözündeki o ışığı görüyorum" dedi.

Ayhan, okul bahçesinde bugünü izinli geçiren çocuklarla kar topu oynadı. Bu sırada yaşanan keyifli anlar objektiflere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Valinin okulu ziyareti

-Öğrencilerle kartopu oynaması

Haber:SİVAS, ()

(211 mb)

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Şırnak’ta 'dikey bahçe' yapıldı

ŞIRNAK'ta belediye tarafından 350 metrelik alana dikey bahçe yapıldı.

Kent estetiği alanında hayata geçirilen projeler ve tamamlanan peyzaj çalışmalarıyla birlikte adeta yeni bir kimliğe kavuşan Şırnak'ta, belediye tarafından Şehit Mehmet Esin caddesinde yapılan dikey bahçe projesinin görseli paylaşıldı. Kentte görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan genişletmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan dikey bahçe projesinde, bölgenin iklimine uygun bitkiler kullanıldı. Bahçede, Şırnak’ın sembolü olan Hz. Nuh gemisi ve kömür simgelerini içeren motifler kullanıldı.

'TÜRKİYE'DE UYGULAMASI AZ OLAN BİR DİKEY BAHÇE YAPTIK'

Dikey bahçe çalışmasını inceleyen Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 25 ay önce kayyum atanmasının ardından Şırnak'ta önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. 2016 yılında Şırnak merkezde terör örgütünün çukur ve barikat olayları nedeniyle kentin büyük bölümü hasar gördüğünü anlatan Başkan Vekili Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

"Görevi devraldığımızda şehrin alt yapısından üst yapısına kadar tamamen harabe bir şehir olduğunu gördük. Hızlı bir dönüşüm hamlesine başladık. Öncelikle şehrin içme suyu altyapısını, kanalizasyon ve elektrik altyapısını büyük bir oranda tamamladık. Altyapı işlemeleri yaparken Şırnak için uzun süre ve umutla beklenen doğal gaz özlemini de belli bir orana kadar getirdik. Ve Şırnak’ın bir kısmına doğal gaz vermeye başladık. Toplu konut çalışmaları hızla devam ediyor. Yakın bir süreçte konutların bir kısmını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçtiğimiz yıl çalışmalarımızın büyükl bir kısmını altyapı çalışmaları oluşturdu. Enkazların kaldırılması, konutların yapılmasıyla alakalıydı. Bu sene ise hem sosyal hemde kent estetiğinin ilerletilmesine dönük çalışmalardı. Bu çerçeve de şehrin ana arterlerinde biri olan caddemizde bir dikey bahçe uygulaması yapılmakta. Türkiye'de uygulaması az olan bir dikey bahçe yaptık. Şırnak’ımızın sembolleri olan kömür ve Hz. Nuh’un gemisinin motiflerinin işlendiği güzel bir dikey bahçe uygulamasını yaptık. Şu an uyguladığımız projenin maliyeti yaklaşık 3 milyon lira civarında. Bu proje 350 metrelik bir alana kuruldu. Kentinde havasını değiştiren güzel bir çalışma oldu."

'25 AYDA 1,5 MİLYAR LİRA HARCANDI'

Şırnak'ta altyapı, kanalizasyon, su, ve konut yapımları ile ilgili yaklaşık 1,5 milyar lira harcandığını ifade eden Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, "25 aylık belediye başkanlığımız döneminde total bir rakam veremeyiz ama Toplu Konut İdaresinin yürüttüğü çalışmalar, belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar, diğer kamu kurumlarından aldığımız desteklerle yaklaşık 1 buçuk milyarın üzerinde bir yatırım gerçekleşti. Kentimizin ihtiyacı olan bir kent meydanı startını da geçen hafta verdik. Şehrin tam göbeğinde Cumhuriyet Meydanı’nda 11 dönümlük bir kent meydanı çalışmalarını geçen hafta ile başladı. İnşallah orda da hem yeşil hem meydan çalışmalarının bir arada bulunduğu, Şırnak’ımızın sembolü olan kasırlardan birinin olacağı güzel bir kent meydanı inşallah çok kısa bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Gündoğdu mahallesinde 6,5 dönüme yakın bir alanda DİKA ile beraber kent park çalışması tamamlanmak üzere. Bu sene inşallah Şırnaklıların özlem duyduğu projelerin büyük bir kısmını tamamlayıp 2019 yılına çok daha modern çok daha yeni bir Şırnak’ta girmiş olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Dikey bahçeden görüntüler

- Bedirhanoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-

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