DHA YURT BÜLTENİ - 21

Şair-yazar Bahaettin Karakoç hayatını kaybetti



TÜRK edebiyatının 'Beyaz Kartal' ve Dede Korkut' lakaplı şair ve yazar Bahaettin Karakoç, Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Merhum şair Abdurrahim Karakoç'un kardeşi de olan Bahaettin Karakoç, Pazartesi günü sabah evinde rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Kardiyoloji bölümüne kaldırıldı. Damarlarında tıkanıklık tespit edilen ve anjiyo yapılan Karakoç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 23.45 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SABAH ESPRİ YAPMIŞTI

9 çocuk babası Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, babasının pazartesi günü sabah kahvaltı sonra rahatsızlanması sonucu çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Karakoç, "Sabah kendisiyle görüştüm gayet iyiydi, espri de yapmıştı. Ama ne yazık ki ikindiye doğru sağlığı el vermiyor rahatsızlaşıyor. Sol damarlarında bir tıkanma olduğu görülüyor ve anjiyo yapılıyor. Ama daha sonra sağda bir tıkanma olduğu görülüyor oraya da anjiyo yapılıyor. İlerleyen süreçte de nefes darlığı falan derken tamamen sağlığını kaybetti ve kaybettik maalesef" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEĞER VERİLMEDİ

Babasının kendisini Türk edebiyatına adadığını ifade eden Oğuz Karakoç, "Babam olduğu için demiyorum Bahaettin Karakoç gibi edebiyata kendini adamış insanlar zor gelir. Türkiye'nin birçok şehrinde değer verildiği halde Kahramanmaraş'ta Bahaettin Karakoç'a siyasiler tarafından, bürokratlar tarafından değer verildiğini görmedim. En çok da buna üzülüyorum. Bundan sonra bol bol anarlar, hatırlarlar ama sağlığında anılması benze daha güzel olurdu" dedi.

BAHAETTİN KARAKOÇ KİMDİR?

1930'da o dönem Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı olan ve Cela olarak anılan Ekinözü'nde dünyaya gelen Bahaettin Karakoç'un ilk şiiri 1942'de Yurt gazetesinde yayınlandı. 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği tarafından yılın şairi seçilen Karakoç, 1986'da 'Bir çift beyaz kartal' kitabıyla Türk Yazarlar Birliği'nden ödül aldı. 1993'te Kazakistan'ın Başkenti Almatı'da Türkçe'nin Uluslararası 2'nci Şiir Şöleni'nde Büyük Bay ödülüne layık görüldü. 2014'te Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilen Bahaettin Karakoç, en son Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 5'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Festivali'ne katılarak kitaplarını imzalamıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bahaettin Karakoç şiir okurken arşiv

- Hastane binası

- Oğuz Karakoç ile röp.(Özel)

- Hastane önü

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

===========================================

Otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı



ŞANLIURFA’da kavşakta dönmeye çalışan TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne hareket halindeyken kavşakta dönmeye çalışan 63 AAL 159 plakalı TIR'a, arkadan gelen 63 ZD 677 palalı otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kazaya karışan TIR ile otomobil

- Kaza yerinde incelemede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,()

=====================================

Freni boşalan kamyon paniğe sebep oldu



TOKAT’ta frenleri boşalan pancar yüklü kamyon, sürücü Samet Yıldırım’ın (28) çabalarıyla her hangi bir kazaya yol açmadan durduruldu.

Olay, gece 23.00 sıralarında kent merkezi girişinde meydana geldi. Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinden yüklediği pancarları Turhal Şeker Fabrikası'na götürmek üzere yola çıkan Samet Yıldırım’ın kullandığı 38 BJ 429 plakalı kamyon, Kızıliniş mevkiinde rampadan inerken frenleri boşaldı. Uygulama noktasından hızla geçen kamyonu fark eden polis ekipleri harekete geçti. Hızla şehir merkezine ilerleyen kamyon büyük korkuya sebep oldu. Frenleri boşaldıktan sonra yol üzerindeki bariyerlere de çarpan kamyon İl Jandarma Komutanlığı lojmanları önünde sürücü Samet Yıldırım’ın çabasıyla durduruldu. Durduktan sonra kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Olay sonrası şoka giren sürücü Yıldırım’ı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri balatalarından duman yükselen kamyonu yangın ihtimaline karşı kontrol etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Kamyonun görüntüleri

-Sürücünün görüntüleri

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL /TOKAT,()

=====================================

Yaşlı kadının cesedi evinin bahçesinde bulundu



MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, evinin bahçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten zeytinlik alana düşen 73 yaşındaki Duru Akar hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Mesken Mahallesi Kıryeri Mevkii'nde meydana geldi. Mesken Mahallesi Muhtarı Emin Akar evine gittiğinde eşi Duru Akar'ı evde bulamayınca eşini aramak için bahçeye çıktı. Eşinin yaklaşık 4 metre aşağıdaki zeytinlik alanda hareketsiz yattığını gören Akar durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Duru Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cesedi, savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN(MUĞLA),()

========================================

Parkta başı kesilmiş kedi bulundu



ŞANLIURFA’da bir parkta vatandaşlar tarafından başı gövdesinden kesilmiş kedi bulundu. Sosyal medyada tepkiye yol açan görüntülerde, kediye işkence yapanların yakalanması istendi.

Olay, Haliliye’ye bağlı Köylükent Mahallesi'nde bulunan İbni Sina Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre parka gezmeye giden vatandaşlar, çimlerin üzerinde kim tarafından kesildiği öğrenilmeyen bir kediyi, başı gövdesinden kesilmiş halde buldu. Kedinin fotoğrafını çeken mahalle sakinleri, vahşeti sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan kedinin görüntüsü kısa sürede tepkiye yol açtı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda kediye yönelik gerçekleştirilen işkencenin faillerinin bulunması istendi.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,()

====================

