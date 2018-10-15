DHA YURT BÜLTENİ-21

NİĞDE’de bir düğünde damadın arkadaşları evlenen çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti.Niğde’de bir düğün salonunda yapılan törenle Sevda Veziroğlu ile Onur Turgut dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takı töreni sırasında, davetlilerin şaşkın bakışları altında genç çifte egzoz ve yangın tüpü armağan etti. Damadın arkadaşı ve olayın fikir babası Ömer Yücel, Dinamit Gençlik adı altında gruplarının olduğunu ve grup üyesi 8 arkadaşın birbirlerini çok sevdiğini söyledi. Geçen yıl bir başka arkadaşlarının düğününde de yangın tüpü hediye ettiklerini belirten Yüce, "Farklı ve eğlenceli bir şey ortaya koymak için bunu yaptık. Onur kardeşimiz arabaları çok seviyor. Ona da arabasıyla ilgili olarak egsoz taktık. Yangın tüpü de grubumuzun simgesi haline geldiği için yanında onu da verdik. Kardeşimiz çok sevindi ve çok eğlenceli dakikalar yaşadık. Herkes çok eğlendi. Grubumuzdaki tüm arkadaşlarımız evlenince farklı hediyeler vereceğiz. Kardeşimize bir ömür boyu Dinamit Gençlik grubu olarak mutluluklar diliyoruz" dedi.ARABAMA TAKTIRACAĞIMDurum karşısında şaşkına dönen damat Onur Turgut, "Hiç böyle bir hediye beklemiyordum. Ahmet abimize yangın tüpü taktıklarında ben de vardım. Ama bana böyle bir hediye vereceklerini beklemiyordum. Egsozu arabama taktıracağım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.Damadın arkadaşları daha sonra taktıkları egzoz ve yangın tüpü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Egzozun iki kişi tarafından getirilmesi

- Yangın söndürme tüpünün getirilmesi

- Egzoz ve yangın söndürme tüpünün damada verilmesi

Süre: 01'12" Boyut: 11 MB

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE, ()

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OTOMOBİL MOTORUNA SIKIŞAN KEDİYİ LİSELİ SİNEM SAHİPLENDİ

SİVAS’ta lise öğrencisi Sinem Argut (17), park halindeki otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedinin kurtarılmasını sağlayarak, hayvanı sahiplendi.

Olay, akşam 22.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Sinem Argut, annesiyle caddede yürürken park halindeki 58 FU 470 plakalı otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Otomobil başında kediyi çıkarmaya uğraşan Argut, başarılı olamayınca durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin sahibine ulaştı. Araç sahibi otomobilinin kaputunu açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedinin kurtarılmasını bekleyen Argut, yavru kediyi sahiplenmek için evine götürdü. Kimsenin bu tür olaylara duyarsız kalmaması gerektiğini söyleyen Argut "Yoldan geçerken arabada kedi miyavlaması duydum. Sahibini aradım, polis ve itfaiyeye haber verdim. Kedi araçtan çıkana kadar araç başından ayrılmadım. En sonunda araç sahibi geldi ve kediyi bulunduğu yerden çıkardı. 1,5 saattir burada bekliyordum. Araç sahibi gelince kaputunu açtı ve kediyi çıkardı. Kedi bundan sonra benimle kalacak, sahiplendim. Kimse duyarsız kalmasın çünkü onlar da canlı. Kimse çocuğunu arabada bırakıp gitmiyor ve ağlayan çocuğunun sesine kimse duyarsız kalmıyor. Bu da bir bebek, bu da bir çocuk, kimse bunun sesine duyarsız kalmasın. Kardeşi az önce burada ölmüş. Sadece aracın içerisinde sıkışmış deyip bakıp geçmesinler. En azından bir polisi ve itfaiyeyi arayabilirler." dedi. Sinem Argut yavru kediyi annesiyle birlikte evine götürdü.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Otomobilden kedinin çıkarılması

-Genç kızın konuşması

-Annesiyle kediyi götürmesi

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()