DHA YURT BÜLTENİ 21

SİİRT'in Tillo ilçesi ile merkeze bağlı 11 köy ve mahallede dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 19.00'da kaldırıldı.

Tillo ve merkeze bağlı 11 köy ile mahallede dün ilan edilen ve bu akşam saatlerinde sona eren sokağa çıkma yasağıyla ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, Tillo ilçesi, Çınarlısu köyü, Alkumru mahallesi, Elmacık mahallesi, Hantrat köyü, Akyayla köyü Kargacık mahallesi, Taşbalta köyü, Erenler mahallesi ile il merkezine bağlı Koçlu, Bayraktepe (Çölköy) ve Ekmekçiler köyü bölgelerinde 03 Ekim 2018 günü saat 17:00' de ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 04 Ekim 2018 günü saat:19:00 itibariyle kaldırılmıştır."

Bursa'da kıskançlık cinayeti (EK)

TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim Yemenicioğlu (25), adliyeye sevk edildi. Zanlı, güvenlik gerekçesiyle adliyenin arka kapısından içeri alındı. Savcıya ifade veren Yemenicioğlu, tutuklama talebiyle mahkeme çıkartıldı. Yemenicioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK VALİSİ AHMET ÇINAR, KİTAPLARINI İMZALADI

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde(BEÜ) düzenlenen Zonguldak 1. Kitap Fuarı’nda yazdığı 3 kitap için imza günü düzenledi.

Üniversite'nin Farabi Kampüsünde başlayan Zonguldak 1. Kitap Fuarı'nda imza günü düzenleyen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 'Herşeyi Yazamadım', 'Surhay' ve 'Kordüğüm' kitaplarını imzaladı. İmza gününe öğrenciler ve halk, Vali Çınar'ın kitaplarına ilgi gösterdi. Çınar, hem vali hem de yazar olmanın imza gününe olan ilgiyi arttırdığını söyledi. Kitaplarından ikisinin roman birisinin ise anılarından oluştuğunu anlatan Vali Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben kendime 'yazanım' diyorum ama arkadaşlarımız beni de yazar olarak kabul edip programa koymuşlar. Yoğun ilgi var. Buda beni memnun ediyor. Şehrin valisi olunca ilgi biraz fazla gibi. Biraz torpilli diyebileceğimiz cinsten ama çok memnunum. Herkese teşekkür ediyorum. Kitap fuarları çok önemlidir. Biz de hem valilik olarak organizasyon katkısı verirken hem de 3 tane kitapla ve imza programı ile de katkı vermenin mutluluğunu ayrıca yaşıyorum. Her şey çok okuyan toplumun oldu. Bilgi topluluğunun olduğu, geleneksel değerlerine sahip nesillerin yetiştiği güzel bir Türkiyemiz olsun."

CEM YILMAZ, YENİDEN 'STAND UP' ŞOV YAPACAK



55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde söyleşiye katılan komedyen Cem Yılmaz, Mart 2019'da yeniden stand up şovlarına başlayacağını açıkladı. Cem Yılmaz, "'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde başrolünü Cem Yılmaz'ın Şener Şen'le paylaştığı 'Av Mevsimi' filminin gösterimi yapıldı. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'ndaki gösterime ilgi yoğun oldu. Sinemada 20'inci yılını dolduran ve festival kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü de alan Cem Yılmaz, filmin gösteriminin ardından oynadığı ilk sinema filmi olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin yapımcı ve yönetmeni Ömer Varlı ile birlikte salondaki izleyicileriyle söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye ilgi yoğun olunca izleyicilerden büyük bir kısmı salon dışında kaldı. Salonda dışında kalanlar için AKM içerisinde ekranlar kuruldu.

SİNEMADA 20 YIL KISA BİR SÜRE DEĞİL

Salonu dolduran kalabalığı selamlayan Cem Yılmaz, sinemada 20 yılın kısa bir süre olmadığını söyledi. Seyircinin ilgisinden oldukça memnun olduğunu anlatan Yılmaz, "Hep böyle mutlu şekilde devam etmesini diliyorum. Festivalde anılmak güzel bir duydu" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 1 AYLIK YAT TATİLİNDE YAZILDI'

Yönetmen Ömer Varlı ise 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin nasıl başladığını anlattı. Ömer Varlı, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Cem Yılmaz'la tanıştıklarını ve Yılmaz'a, 'Seninle bir gün film yapacağız' dediğini hatırlattı. Varlı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryosunun yazımı aşamasında Cem Yılmaz'la Bodrum'da bir ay yatta kaldıklarını söyledi.

'FİLMİN İSMİ BİR TEMENNİDEN ORTAYA ÇIKTI'

Cem Yılmaz ise senaryoyu yazdıkları günleri, “Bazılarının film macerasında hep yokluk vardır ya. Yokluklarla geldik" diye espri yaparak anlattı. Filmin isminin çıkışıyla ilgili de bilgi veren Yılmaz, “İsim, 'her şey çok güzel olacak' temennisinden ortaya çıktı. Süreci birbirimize tarif ederken 'her şey çok güzel olacak' diye konuşurduk. Güzel olacak mı acaba? diye birbirimize sorarken fimin ismi 'Her Şey Çok Güzel Olacak' olsun dedik" dedi.

'O ZAMANLAR DAYAK VARDI'

Cem Yılmaz'ı keşfettiği için mutlu olduğunu belirten Ömer Varlı, 20 yıl geçmesine rağmen Yılmaz'la hala bir araya gelebildiklerini de anlattı. Yılmaz'la film çektikleri günlerden söz eden Varlı, "Adam olacak çocuk şeyinden belli olur' diye bir laf var. Kendimi şanslı hissediyorum. O zamanlar çok dayak vardı eğitilirken. Bu çocuklar çok dayak yedi" dedi.

Varlı'nın dayak vurgusuna Cem Yılmaz gülerek, "Hayır hayır dayak yoktu" karşılığını verdi.

'MAZHAR ALANSON HUYLUDUR'

Cem Yılmaz, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminde birlikte rol aldığı Mazhar Alanson'un huylu olduğunu söyledi. Alanson'un çok değişik şahsına özgü biri olduğunu da ifade eden Yılmaz, “Mazhar ağabeyle çalışmak zordur. Huylu biridir. Huysuz diyemem huyludur. Filmin ilk çekimlerini izlemek için sete girdik. Mazhar ağabeyi bütün her şeyi izlerken dedi ki 'Yahu ben bütün film boyunca aynı beyaz gömleği mi diyeceğim? 'Huylu işte" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'IN DEVAMI İÇİN DÜŞÜNÜYORUM'

2019 yılının ilk çeyreğinde yeniden sahneye çıkacağını da söyleyen Cem Yılmaz, ayrıca ilk sinema filmi olan 'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın devamı için de bir düşünce içinde olduğunu söyledi. Filmin çekimleri için Antalya'yı da kullanabileceklerini de ifade eden Yılmaz, “Devam filmi yapar mıyız diye bir düşüncem de var. Tabi işin hakkını verebilir miyiz? Mazhar ağabeyi de geçen konserde 'İsterim' dedi" diye konuştu.

Cem Yılmaz, devam filminin hikayesiyle ilgili bilgi isteyen bir seyirciye de "Ulan ben buna neden bilgi vereyim şimdi? Yatırımcı mısın?" diyerek gülerek karşılık verdi.

STAND UP İÇİN YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Sinema filmlerinden sonra sevenleriyle stand up şovu için yeniden bir araya gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya da Yılmaz, “2019 yılı mart, nisan, mayıs aylarından itibaren sahneye çıkmaya başlayacağım. Gösterinin de adı da çok değişik. Söylemedim hiçbir yerde. 'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.

‘KAHRAMANMARAŞ BİLGİYLE BULUŞUYOR PROJESİ'NDE 4'ÜNCÜ DÖNEM

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Onikişubat İlçe Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 dönemdir düzenlediği Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi'nin 4'üncü dönemi için protokol imzaladı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje kapsamında bugüne kadar 1 milyon 650 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

İl genelinde uygulanan projenin 4'ünci dönem için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'nin geleceği için eğitimin çok önemli olduğunu, bu nedenle de göreve gelir gelmez eğitim alanında önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Mahçiçek, şunları söyledi:

"Her sene en az 60 bin tane kitap aldık. Bu 60 bin kitabın dışında da kitaplar aldık mesela geçen sene liselerimize 37 bin Safahat kitabı dağıttık. Öğrencilerimize 5'li setler halinde kitaplar dağıtıyoruz ve bugüne kadar 1 milyon 650 bin öğrenciye ulaşmışız. Böyle bir proje ülkemizde bugüne kadar uygulanmamıştır. İlk defa Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber biz uyguladık projeyi. Bu sene de inşallah 60 binin üzerinde kitap alacağız ve bütün okullarımıza dağıtacağız. Bu sene bu kitapları çocuklarımız ne kadar okumuş, ne kadarını anlamış diye bir sınav yaptık Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ve o sınava 88 bin öğrencimiz katıldı. Bundan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum."

BAKANDAN ŞÜKRAN PLAKETİ

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise, projenin sadece Onikişubat ilçesinde değil, il genelinde uygulanan bir proje olduğunu söyledi. proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyonun belirleyip tavsiye edeceği kitapların öğrencilere dağıtılacağını ifade eden Akkurt, "Bu çalışmanın mali boyutlarını Onikişubat Belediyemiz karşılıyor ve her geçen günde bunun üzerine yeni ilaveler yaparak bu kampanyanın standartlarını çok daha yukarılara taşıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilikçilik ödülleri içerisinde değerlendirilmiş ve ödüle layık görülerek o dönemki Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz tarafından ilimize şükran plaketi gönderilmiştir" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Emin Akkurt protokolü imzaladı.

