DHA YURT BÜLTENİ 21

KİREMİT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kiremit yüklü TIR devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Ankara’dan yüklediği kiremitleri Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Mustafa Kozak (38), yönetimindeki 35 F 3989 plakalı TIR ile seyir halindeyken, Mezit-7 mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, bariyerlere çarpıp yan yattı. Devrilen TIR'da sıkışan sürücü Kozak İtfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Karayoluna bir şeridi dökülen tonlarca kiremitle kırmızıya bulandı.

Mustafa Kozak acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaza yerinde detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

=====================

AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK 2023'TE

'Akkuyu'da en temel ilkemiz güvenlik' (2)

Akşam saatlerinde soruları yanıtlayan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, "Anlaşmalara göre, inşaat lisansı verildikten sonra 7 yıl içerisinde Rus tarafının birinci üniteyi inşa etmesi ve ilk elektrik üretimine başlaması gerekiyor 7 yıl içerisinde. En önemlisi güvenlik meselesidir. Güvenlik aşamalarını ihlal etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü olan 2023'te enerji üretimine başlayacağız" dedi.

Akkuyu NGS'nin tüm yaşam alanları ile bir cazibe merkezi haline getirileceğini de kaydeden Dedusenko, yüksek güvenlikli ve çevreye duyarlı bir tesis kuracaklarını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Dedusenko ve beraberindekilerin genel görüntüsü

- Basın mensuplarından genel görüntü

- Dedusenko'nun Akkuyu hakkındaki açıklamalarından genel ve detay görüntüler

- Detay görüntüler

(BOYUT: 143 MB) (SÜRE: 01.19 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

============



KILIÇDAROĞLU, KARABİGA BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Çanakkale'nin Biga ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye ekonomisini konuşmak üzere sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki toplantısının ardından CHP'li Karabiga belde Belediyesi'ni ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu, Karabiga Belediye Başkanı CHP'li Muzaffer Karataş ve partililer karşıladı. Kılıçdaroğlu, belediye hizmet binası önünde kendisini ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti. Kılıçdaroğlu bu sırada kucağına aldığı 5 yaşındaki Aksel Özsüz'ü sevdi. Kılıçdaroğlu'nun Karabiga Belediyesi'ne ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

Belediye'deki ziyaretinin ardından belde merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Çanakkale'den özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Biga Belediyesi ziyaretinden genel ve detay görüntü.

-CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla bir aray gelmesinden görüntü.

-Kılıçdaroğlu'nun belde meydanında vatandaşlarla bir araya gelmesinden görüntü.

-Kılıçdaroğlu'nun 5 yaşındaki Aksel Özsüz'ü kucağına alıp sevmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/BİGA(Çanakkale), ()

=================================

SAMSUN'DA CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN'da kahvede çıkan silahlı kavgada tabancayla 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Murat A. ile olayda yaralanan arkadaşı Önder E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. İddiaya göre, kahvede bulunan Yunus Kart, bir arkadaşıyla birlikte içeri giren Murat A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A. üzerinde taşıdığı tabancayla Kart'a ateş etti. Kart, karın bölgesine isabet eden 4 kurşun sonucu ağır yaralandı. Açılan ateş sırasında Murat A. beraber kahveye geldiği arkadaşı Önder E.'yi de yanlışlıkla vurarak yaraladı. Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşan Murat A., kazayla yaraladığı arkadaşı Önder E.'yi hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Yunus Kart ise olay yerine çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanan Murat A. ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Önder E., emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye ve emniyet dışından detay

(SÜRE:1.17 Dk) (BOYUT:145.19 MB)

Haber-Kamera:SAMSUN, ()

==============================

FETÖ SANIĞI 4 İŞ ADAMINA TAHLİYE



DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin finans kaynakları ve il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan, 20'si tutuklu, 68 sanıklı davada ara karar açıklandı, 4 iş adamı tahliye edildi.

Denizli 2'nci Ağır Ceza Makemesi'ndeki davanın duruşmasında sanıklar, Cumhuriyet savcısının daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Mütalaada yer alan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, terör örgütü üyesi olmadıklarını belirtip, beraatlarini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Verilen ara kararda, tutuklu iş adamları Habip Yıldız, Hüdai Etiler, Ahmet Kayhan ve Mehmet Ertuğrul tahliye edildi. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 1 Kasım'a ertelendi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()-

=============================