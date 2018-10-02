DHA YURT BÜLTENİ 21

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen 2 PKK'lı terörist, silahsız ve techizatsız olarak teslim oldu.

Hakkari Valiliği 'nden yapılan açıklamada 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve Şemdinli ilçesi ile çevresinde silahlı eylemlere katıldığı belirtilen 2 teröristin, güvenlik güçlerinin ikna etmesiyle teslim olduğu bildirildi. Derecik beldesinin kırsal alanında silahsız ve techizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 PKK ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK bölücü terör örgütüne 2014 yılında katılan 2 bölücü terör örgütü mensubu yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 01.10.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsal alanında teslim olmuşlardır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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BURSA’DA OTOMOBİLLE TIR ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI (3)



NOT: Kazada ölen üçüncü kişinin Ceren Kılıç olarak belirtilen ismi, kaynağından yapılan düzeltme ile Avni Kılıç olarak açıklanmıştır.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA

Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren üçüncü kişinin adı Avni Kılınç olduğu düzeltildi. Avni Kılınç'ın, Nevşehir'de görevli uzman çavuş olduğu, ailesi ve yakınlarıyla İstanbul'da katıldıkları bir düğünün ardından İzmir'e gitmek üzere yola çıktıktıkları öğrenildi.

CEREN TEDAVİ ALTINDA

Bu arada daha önce hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Ceren Kılınç'ın ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), ()

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