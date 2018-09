DHA YURT BÜLTENİ 21

OTOMOBİL TAKLA ATTI: KARI-KOCA ÖLDÜ, ÜÇ ÇOCUK YARALI



KONYA’da, kontrolden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü Muharrem Gürsoy (45) ile eşi Cahide Gürsoy (42) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep ise yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Muharrem Gürsoy yönetimindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atmaya devam eden otomobil, yol kenarındaki Karayolları şefliği binası duvarına çarparak durabildi. Otomobil içerisindeki sürücü Muharrem, eşi Cahide ve çocukları Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan çocuklar Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy ise ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cahide ve Muharrem Gürsoy çiftinin cesetleri ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Cesetlerin cenaze aracına konması

-Takla atan otomobilden detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,()

==================

25. ULUSLARARASI ADANA FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 'SİBEL'E VERİLDİ

ADANA'da, bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Çağla Zecdirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği 'Sibel Filmi'ne verildi.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı ve kent protokolü katıldı. Burcu Esmersoy ve oyuncu Cem Karayel'in sunduğu gecede ilk olarak Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri verildi. Mansiyon Ödülü 'I Do Not Care If We Go Down In History (Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil)' filmiyle Radu Jue'ya, Jüri Özel Ödülü 'Anons (The Announcement) filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun'a, En İyi Film Ödülü 'Boening / Burning (Şüphe)' filmiyle Lee Chang'e verildi. Törene katılamayan Jue ve Chang, bulundukları ülkeden çektikleri videolarla jüriye teşekkür etti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi adına konuşan Jüri Başkanı Urszula Antoniak, uluslararası yarışmaya hiçbir kadın yönetmen katılmamış olmasını eleştirdi.

BÜYÜK JÜRİ DEĞERLENDİRDİ

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Tomris Giritlioğlu'nun başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde Ahmet Mümtaz Taylan, Cihan Ünal, Mehmet Açar, Mustafa Presheva, Nebil Özgentürk ve Tuba Büyüküstün yer aldı. 15 filmin 19 dalda yarıştığı festivalde Mahmut Fazıl Coşkun'un Anons, Ali Kemal Çınar'ın 'Arada', Abdurrahman Öner'in 'Aydede, Özkan Çelik'in 'Babamın Kemikleri', Mehmet Güreli'nin 'Dört Köşeli Üçgen', Banu Sıvacı'nın 'Güvercin', Osman Nail Doğan'ın 'Güvercin Hırsızları', Murat Düzgünoğlu'nun 'Halef', Hüseyin Karabey'in 'İçeridekiler', Ömür Atay'ın 'Kardeşler', Semir Aslanyürek'in Kaos, Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler', Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin 'Sibel', Burak Çevik'in 'Tuzdan Kaide', Emre Yeksan'ın 'Yuva' filmleri büyük ödül için değerlendirildi.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Sibel

En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Yılmaz Güney Ödülü: Anons

Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler

Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey (İçerdekiler)

En İyi Senaryo Ödülü: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Damla Sönmez (Sibel)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri: Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar (Kardeşler)

En İyi Müzik Ödülü: Mehmet Güreli (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez (Anons)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tuba Erdem (Dört Köşeli Üçgen)

En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat (Güvercin Hırsızları)

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gizem Erman Soysaldı (İçerdekiler)

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Emin Gürsoy (Sibel)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer (Kardeşler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz (Güvercin Hırsızları)

SİYAD En İyi Film Ödülü: Banu Sıvacı (Güvercin)

FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun (Anons)

'FESTİVAL SONSUZA KADAR YAŞAYACAK'

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin sonsuza kadar yaşatılacağını vurgulayarak, "Sanatçı deryası olan, kültür sanat adamlarının en büyüklerini yetiştiren Adana'da sinema festivali sonsuza dek yaşatacaktır. Adana halkı bu festivale sahip çıkacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Sinema sanatçılarının gelişi

- Ödül töreni

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü konuşması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

=====================

İSLAHİYE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Nurdağı çevreyolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Yavuz (22) yönetimindeki 06 FM 0349 plakalı otomobil, Mustafa Kankılıç (59) yönetimindeki 79 DL 330 plakalı otomobil ile bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Zeynep Kankılıç (58) ve Muhammet Yavuz (20) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Kaza yeri

- Kazaya karışan otomobiller

- Ambulansta yaralılar

- Acil önü

- Acil koridoru

- Yaralının sedyeyle taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- ()