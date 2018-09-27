DHA YURT BÜLTENİ 21

ŞANLIURFA'DA İKİ AİLE ARASINDA ÇOCUK KAVGASI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



ŞANLIURFA’da, iddiaya göre çocuk kavgası yüzünden Suriyeli ve Türk aileleri arasında çıkan tüfekli kavgada Mahmut Dağ hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi'nde komşu olan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile ile Dağ ailesinin çocukları sokakta oyun oynarken birbiriyle kavga etti. Evlerine dönen çocukların durumu anlattığı aileleri sokağa çıkıp, kendi çocuklarının haklı olduğunu ileri sürerek birbirleriyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, 2 ailenin telefonla haber verdikleri yakınlarının da gelmesiyle büyüdü ve taraflar birbirlerine balta, bıçak, sopa, taş ile tüfekle saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgada bir minibüse tüfekle ateş açılması sonucu hasar oluştu. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler olay yerine çağırılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil serviste toplanan kalabalık

- Ölüm haberi üzerine gözyaşı dökenler

- Olay yerinde hasar gören minibüs

- Olay yerinde önlem alan polis

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119-206 MB

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'DUR' İHTARINA UYMAYAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI POLİS YARALANDI

BARTIN'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y. (33), polis memuruna çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan polis memuru, tedaviye alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobil, uygulama noktasında 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çalıkoğlu'na ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sibel Y.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Bartın'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y.'nin, polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru Turgut Çalıkoğlu'nun otomobili durdurmak için işaret yaptığı, otomobilin çarpması ile polis memurunun havaya fırlaması ve diğer polislerin yaşadığı panik yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı

-Yaralanan polis memuru Turgut Çalıkoğlu’nun fotosu

Süre: 23 sn. Boyut: 41,5 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN

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İNEGÖL'DE 2 AHŞAP EV YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yine ahşap olan bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı. Yangın sonrası iki ev kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki ahşap evde ikamet eden Ahmet Özgül ile Saadet Özgül çiftine ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen ev bitişiğindeki yine Ahmet Özgül’e ait tek katlı ahşap eve de sıçradı. İki ev de alev topuna döndü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük çaba sarf etti. Ekipleri çalışması sonucu yangın söndürülürken, iki ev de kullanılmaz hale geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Alevleri gören aile bireyleri gözyaşlarına boğulurken, evlerinin yandığını duyup ailesinin yanına gelen yaşlı çiftin kızı Fatma Özgül Demir ise olaya tepki gösterdi. Anne ve babasının yardıma muhtaç olduğunu söyleyen Fatma Özgül Demir, “Kaç kez belediyeye gittim. Ailemi alıp bir konteyner eve yerleştirin. Bizde de para yok olsa kimseden destek istemem. Sonunda evimiz de yandı. Annem babam evsiz kaldılar. Yetkililerin gerekli desteği vermesini istiyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangından detaylar

- Röportaj

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-

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İTFAİYE EKİPLERİNE GÖRKEMLİ SÜRPRİZ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, vatandaşlar, asılsız ihbarla gelen itfaiye ekiplerine itfaiye haftası kapsamında sürpriz yaptılar. Vatandaşlardan meşalelerle karşıladıkları itfaiye ekiplerine çiçek takdim edildi.

İnegöl’ün Süleymaniye mahallesi sakinleri, itfaiye haftası kapsamında İnegöl itfaiye ekiplerine sürpriz yaptılar. Mahalle sakinlerinden Metin Üçkardeş, 110’u arayarak Süleymaniye mahallesi konağının yandığı ihbarını verdi. Yangın yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri mahalle sakinleri tarafından meşalelerle ve havai fişeklerle karşılandılar. İtfaiye ekiplerine sürpriz yapan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin haftasını kutlayarak çiçek takdim ettiler.

Mahalle sakinlerinden Metin Üçkardeş, “Allah hiçbir yerde afet veya yangın yaşatmasın, sizlerde böyle afetlere gitmeyin. Sizler bizim malımızı, canımızı koruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun, Allah yardımcınız olsunö dedi.

Görüntü dökümü

Sürpriz görüntüleri

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()-

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10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancayla babaannesini vurdu (2)

TORUNUN VURDUĞU BABAANNE ÖLDÜ

Aksaray'da torunu R.D.'nin (10) evde oyuncak sandığı babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca, karşısında otururken başından yaralanan babaannesi Ummahan D.'yi (89), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi. Ummahan D.'nin yapılan ilk otopsisinde başında ve çenesinden 2 mermiyle yaralandığı belirlendi. Ummahan D.'nin cesedi detaylı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından R.D. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Türk Ceza Kanunu'nun 31'inci maddesine göre, 'Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.'

Hasan BÖLÜKBAŞ / Aksaray ()



