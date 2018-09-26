DHA YURT BÜLTENİ 21

Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)

PAKDEMİRLİ: EŞİME 'RIZAN VARSA GİDİYORUM' DEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına katılıp iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Pakdemirli buradaki programının ardından AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Külliye'den beni aradıklarında eşime 'Beni arıyorlar sanırım bakanlık görevi verilecek' dedim. Bana inanmadı" diye konuştu. Bakanlık görevinin verilmesinin ardından eşine 'Rızan varsa gidiyorum' dediğini aktaran Pakdemirli, "Eşime 'Senin rızan yoksa yola çıkmıyorum. Rızan varsa gidiyorum' dedim. Onun desteğini hep aldım. Allah ondan razı olsun. Ben de ondan razıyım. Sonra baktım elinde su ile dışarda bekliyor" diye konuştu.

"ADAY OLMADIM AMA ÇALIŞTIM"

Daha sonra partililerin yerel seçimler için çalışması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, "İzmir için yatıp kalkmamız lazım. İzmir, Özal'ı milletvekili yapmadı başbakan yaptı. Binali Yıldırım'ı seçmedi başbakan yaptı. İzmir beni seçmedi ama bakan yaptı. Artık yeni bir sistem var. 16 yıldır Türkiye'den desteği alıyoruz ama İzmir'de, Buca'da biraz eksiğimiz var. Hatayı kendimizde aramamız lazım. 2014'te çalışan ekipteydim. Bu sefer aldık dedik ama alamadık. Bu sefer almaya çok yakınız. Çünkü Buca'da hizmet yok. Belli değerler için oylar veriliyor. Buca bu defa bize her zamankinden daha yakın. Şunu unutmayın; bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. Lütfen! 24 Haziran'da adayların yanında yer almıştım. Aday adayı oldum. Listelere dahi konulmadım. Ne küstüm ne darıldım ne başka bir şey düşündüm. Bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışıyor. Türkiye'nin Menderes, Özal, Erdoğan çizgisinde olması gerekiyor. Bu davaya şahsi mesele olarak bakamayız. Ben 24 Haziran'da aday olamadım. Ben buradan teşekkür ediyorum. Temayülde destek oldular. Aday olamadım. Ama ben küsmedim. 'Dışarıdan aday getirdiniz, ithal, futbolcu' demedim. Ben gittim yanlarında çalıştım. Yukarıdan bir aday geldiyse hatalı da olabilir ama yanında olmak gerekiyor" dedi.

"BUCA HİZMET ALMIYOR"

Yerel seçimlerde herkesin gönlünde bir aslanın yattığını ancak bir kişinin aday gösterileceğini kaydeden Pakdemirli, "Bana göre cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. Başkanlık sitemine geçtik. Bu seçimde alacağımız en ufak bir zafiyet başkanlık sistemini tartışmaya açacak. Bunu unutmayın. 'Ne olursun dostum, kardeşim, bu dava AK Parti'nin değil milletin davasıdır' diyerek herkesin kapısına tek tek giderek anlatmamız lazım. Bu vebal bizlerin üzerinde" diye konuştu. Buca'nın hizmet almadığını da ileri süren Bakan Pakdemirli, "Buca'mız hizmet bekliyor. Bunu anlatmamız gerekiyor. Buca'da köy gibi yaşıyoruz. 16 yıldır bu millet bu partiye destek veriyor. Bizim de millete hizmet götürmenin yollarını bulmamız gerekiyor" dedi.

VEKİLLER 2019'U İŞARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Sizler yerel seçimlerde gerçekten Buca'da destan yazacaksınız. Bu teşkilat ile ezberleri bozacağız. 2019 Buca için çok farklı olacak. Yerel seçimlerde sizlerle çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Geçenlerde yaptığımız konuşma bazılarını rahatsız etmiş, Biz inanıyorum ki destan yazacağız ve Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da 24 Haziran'da sergiledikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür ederek, "Önümüzde yerel seçimler var. Buca'da bu seçimleri alacağımız heyecanını fazlası ile görüyorum. Özellikle büyükşehirde AK Parti bayrağının dalgalanması umuduyla hepinizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'KALEYİ TERK ETMEYECEĞİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, partililerin enerjisini, bir birini eleştirerek, kırarak harcamamasını istedi. Herkesin birlik içerisinde, yerel seçimler için çalışması gerektiğini vurgulayan Başkan Şengül, "Heyecanının, motivasyonunun çok güzel ama önemli olan buradaki heyecanınız, samimiyetinizi dalga dalga sokağa yansıtmak" diye konuştu. Bir beklenti içerisinde hizmet yapılmasının başarı getirmeyeceğini savunan Şengül, şöyle konuştu:

"Bu teşkilatlarda herkesin emeği oldu. Herkes alın teri döktü. Eğer beklentiyle siyaset yapıyorsanız belli bir makam mevki için mücadele ediyorsanız bilin ki başarılı olamayacaksınız. Niye buradasınız? Niye gece gündüz çalışıyorsunuz? Sizin beklentiniz ne? Buraya gelen kardeşlerimin büyük çoğunluğu geçmişte yaşadığı sıkıntıları çocukları yaşamasın diye burada. Kardeşlerimin büyük çoğunluğu liderine, partisine güvendiği için burada. Çünkü öyle bir lideri var ki, dünyadaki tüm haksızlıklar karşısında dik duran bir lider. Belki biz torunlarımıza yarın, 'biz geçmişte o liderle beraberdik, yol arkadaşıydık. O davanın içindeydim. Onunla beraber koşturdum' diyeceğiz. Buradaki herkes bir şey isterse, bir şey almaya kalkışırsa kimse bir şey alamaz. Bazen süreç istediğimiz gibi gitmedi. Kendi içimizde adaletsizlik, haksızlıklar oldu. Bezen ilçe başkanımıza, milletvekilimize, il başkanımıza ulaşamadık. Yutkunduk, hep arka planda durduk. Biz gece gündüz koştururken koşturmadan makam mevkiye gelenler oldu. Yüreğimiz burkuldu, böyle olmaz dedik. Evimize gittik. O liderimizi dinlediğimizde içimiz dayanmadı yeniden koşturduk. O bunları bilmiyor. Bilse bu adaletsizliklere izin vermez. Bilse bunlara izin vermez. O nedenle biz bu kaleyi terk etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından, Bakan Pakdemirli, İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Buca Danışma Meclisi toplantısından görüntü

- Toplantı salonundan görüntü

- Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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MARMARİS'TE YABANCI TUR REHBERLERİ 'SAHİL TEMİZLİĞİ' YAPTI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki yabancı tur şirketinin Marmaris'te yerleşik yaşayan rehberleri ve belediye ekipleri tarafından koylarda sahil temizliği yapıldı. 150 kişinin topladığı toplam 3 traktör römorku dolusu çöp imha edilmek üzere atık merkezine götürüldü.

Marmaris'te, iki yabancı turizm şirketinin İngiliz, Hollandalı, Alman, Fransız ve Türk tur rehberlerinden oluşan 130 personeli ve Marmaris İlçe Belediye Temizlik İşlerinden 20 personel kırsal mahallelerdeki koylarda kıyı temizliği yaptı. İlçede yerleşik yaşayan yabancı tur rehberleri ve belediye işçilerinden oluşan toplam 150 kişi otobüslerle Bördübet Mahallesi'ne geldi. Eldivenlerini takıp çöp torbalarını alan tur rehberleri belediye ekipleri eşliğinde 8 kilometrelik sahilde temizliğe başladı. 4 saat süren temizlikte toplam 3 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler cam, plastik, kağıt ve metal atıklar olarak ayrıştırılıp imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.

Çalıştıkları tur şirketlerinin ofislerinin bulunduğu tüm kentlerde aynı anda temizlik etkinliği yapıldığını söyleyen şirket yetkilisi J.J. Van Eardley, "Marmaris, cennet koylarıyla fantastik turizm şehri. Marmaris'in doğal halini korumak ve sahip çıkmak için her yıl turizm sezonunda yaptığımız etkinliği bugünde gerçekleştirdik. Lütfen yaşadığımız alanlara sahip çıkalım. Marmaris'imize turistler bu eşsiz doğal güzellikleri için geliyor" dedi.

Türk vatandaşı ile evli olan Hollandalı Bianca Özkan ise, "Doğayı korumak ve sahip çıkmak herkesin asli görevidir. Gelecek nesillere doğanın güzelliklerini bırakmak için herkesin çevre duyarlısı olması gerekmektedir. Sizlerin de gördüğü gibi yaptığımız temizlik çalışmasında ciddi çöpler mevcut. Lütfen dinlendiğiniz, denizine girdiğiniz ve piknik yaptığınız doğaya sahip çıkın" diye konuştu.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü de, "Yabancı tur rehberleri ile birlikte kırsal mahallelerdeki cennet koylarda kıyı temizliği yaptık. Sahillerdeki çöpleri gördükçe çok utandım. Farkındalık yaratmak için her yıl yapılan bu etkinlikte yabancı tur rehberlerine ilgileri ve gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yabancı tur rehberlerinden görüntü

- Çöp toplanmasından görüntü

- Yabancı tur rehberleri ile röportajlar

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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ADIYAMAN'DA 'HUZUR' OPERASYONU



ADIYAMAN'da 150 polisin katıldığı, kent genelinde 'Yaman 2' huzur operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kafe ile eğlence merkezleri gibi umuma açık yerlerde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 150 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, kafe ve kahvehanelerde bulunanların üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında arama kararı olanlar gözaltına alınırken birçok araçta bıçak, tüfek, tabanca ve sopa bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uygulama noktası

- Araçların durdurulması

- Araçların aranması

- Kimlik sorgulaması yapılması

- Umuma açık yerlerde kimlik sorgulaması yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

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BALIKESİR'DE ABDULLAH CÖMERT DAVASI YENİDEN BAŞLADI



HATAY'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert ile ilgili açılan davada hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan polis memuru A.K.'nin yeniden yargılanmasına başlandı.

Balıkesir'de görülen davada polis memuru A.K."ye verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Sanık polis memurunun da Balıkesir'de yeniden yargılanmasına başlandı. Tutuksuz olarak yargılanan A.K., Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte adliyeye gelen Abdullah Cömet'in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem ve abisi Adnan Cömert, davanın Balıkesir’de görülmesine tepki gösterdi. Adalet için 16 saat yol geldiğini söyleyen anne Hatice Cömert, "Adalet için geliyorum. Abdullah için geliyorum. Benim oğlum Antakya'da öldü, ama olayı Balıkesir'e sürüklendi. Adalet istiyorum" dedi.

Abdullah Cömert'in abisi Adnan Cömert ise, "Bu ülkede adalet yok görüyorsunuz. Kasten adam öldürüyor, sırtından vuruyor. Ama bugün burada adalet çıkmadı. Türkiye'de adalet yok. Adalete güvenin az olduğu bir ülkede artık diyecek bir şey yok" diye konuştu.

DAVA 19 KASIM’A ERTELENDİ

Dava 19 Kasım'a ertelenirken, duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan Cömert’in avukatı Hatice Can, bu tür davaların cezasızlığa karşı mücadeleye dönüştüğünü söyledi. Can şöyle konuştu:

“Bugün de esasa uygun görüş okundu. Yargıtay önceki kararı bozmuştu. Bize de son sözler için süre verildi. Muhtemelen önümüzdeki celse bize son sözleri söylemek için süre verildi. Önümüzdeki celsede karar çıkar diye düşünüyoruz."

Duruşma öncesi ve sonrasında Balıkesir Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Abdullah Cömert’in ailesinin adliyeye gelişi

- Anne Hatice ve abisi Adnan Cömert’in açıklamaları

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

Süresi: 1 Dakika 17 Saniye, Boyutu: 234 MB.