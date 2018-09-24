DHA YURT BÜLTENİ 21

Yunan polisi, kaçakları yarı çıplak Türkiye'ye geri gönderdi iddiası (2)

'TÜRK ASKERİNE SÖYLERSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ'

Yunan polisi tarafından dövülüp paraları gasbedildikten sonra üzerlerindeki kıyafetleri çıkarılarak yarı çıplak Türkiye'ye gönderildiklerin iddia eden kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yunan polisi tarafından dövüldüğünü iddia eden Pakistanlı göçmenlerden Mihracettin Rahmatullah, "Yunan askerleri bizi dövdü. Burada 2 gün aç susuz bıraktılar. Çok acımasızlardı. Çocukları bile dövüyorlardı. Yunan polisleri cebimizde ne var yok aldılar. Bizim üzerimizdekileri de çıkarıp, Türkiye'ye gönderdiler. 'Bu yaptıklarımızı Türk askerlerine anlatmayın. Türk askerlerine anlatırsanız sizi öldürürüz' diye tehdit ettiler. Yaşadıklarımız çok korkunçtu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pakistanlılardan genel detay

Mihracettin Rahmatullah ile röp.

Detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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KİLİS’İN SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

KİLİS Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki su sıkıntısının çözüldüğün belirtti ve vatandaşların içme suyunu israf etmemesini istedi.

Kilis’te yaşanan kuraklık nedeniyle Seve Barajındaki debinin düşmesiyle kente 3 günde bir su verilmesiyle başlayan sorun, kent merkezinde sondajla bulunan kaynakların deveye alınmasıyla çözüldü. Belediye Başkanı Hasan Kara beraberinde belediye yetkilileriyle sondajların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Kara, Kilis’te kurban bayramından sonra su sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, “Bu sıkıntı çekilmeden daha öncesinde aldığımız tedbirleri devreye koyduk. Bir yandan Seve Barajının altındaki emiş suyunu yukarıya pompalamak suretiyle, vermeye başladık. Bir yandan Konak Göletine ishale hattını devreye koyarak, karıtma tesisine su vermeye başladık. Sondaj vurduğumuz 36 kuyudan 10 tanesinde yeterli su çıktı. Şu an 3 kuyuyu hızlı şekilde devreye aldık, 7 tanesini de devreye almak üzereyiz. Bu ay sonuna kadar 10 kuyuyu da devreye alarak, baraj ile göletten eksilen su kadar suyu şehre vermiş olacağız. Kış aylarına kadar su sıkıntısı yaşamayacağızö diye konuştu.

Kara, kentte yapımı süren Afrin Barajının da bitme aşamasına geldiğini ve böylece şehrin su probleminin uzun süreli çözüme kavuşturulmuş olacağını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sondaj pompalarından görüntüsü

- Başkan Kara’nın incelemelerde bulunması

- Başkan Hasan Kara’nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

276 MB

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Balıkesir'de zirai alanda başlayan yangın ormana sıçradı (2)

SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, söndürüldü. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 1 dozer ile müdahale edildi. 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Devrim DERİN / Balıkesir ()

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2'İNCİ CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ'NÜN GÖZLERİNİ DÜNYAYA AÇTIĞI EV RESTORE ETTİ.

İZMİR'de Konak Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1884 yılında gözlerini dünyaya açtığı evi restore etti. İnönü ve ailesinin anıları ile dolu olan ev, İnönü'nün 134'üncü doğum gününde, ziyaretçilere açıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üstü kapalı sert ifadeler kullanarak, "Bugün hem bizler hem layık olmayanlar görev yapıyorlarsa, bu ülkede bağımsız yaşıyorlarsa, bunu da Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye borçlular" dedi.

Konak Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1884 yılında gözlerini dünyaya açtığı evini, restore etti. Restore edilen ev, İnönü Ailesi için özel olan bir günde, İsmet İnönü'nün doğum gününde, kapılarını ziyaretçilere açtı. Konak'ta Türk Yılmaz Mahallesi'nde bulunan evi açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Sema Pekdaş, "Önünde durduğumuz bu evde kurtuluş ve kuruluşun en önemli kahramanlarından , Türkiye Cumhuriyeti'ne kurtuluş belgesine imza atarak da damga vurmuş bir büyük insan, hayata gözlerini açtıö diye konuştu. Kurtuluş ve kuruluşun kenti İzmir'de yine kurtuluş ve kuruluşu en önemli kahramanlarından İsmet Paşa'nın doğum gününü, doğduğu evde kutlamanın, onur verici olduğunu söyleyen Başkan Sema Pekdaş, kurtuluş ve kuruluşun önderlerinden örenecek çok şeylerinin olduğunu dile getirdi. Pekdaş, "Onları unutmamak, cumhuriyetimizin felsefesini, temelini ve ideallerini hep yaşatmak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için şartö dedi. Başkan Pekdaş, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Erkanı Harbiye'de iki dönem arayla okuyan ve o zamanlar tanışan, yurdun dört bir yanındaki çeşitli cephelerde yakınlaşan, çetin ve zorlu bir mücadeleyi birlikte, bir birini tamamlayarak sürdüren iki kahraman Atatürk ve İnönü için İzmir'imiz hep özel bir yere sahip oldu. Büyük Atatürk'ün İzmir sevdası, İzmir'de evlenmesi, annesini İzmirlilere ve İzmir toprağına emanet etmesi, diğer taraftan İsmet Paşa'nın da İzmir'de doğması, öğrencilik dönemlerinde yaz tatillerinde İzmir'e geleceği günleri iple çekmesi, İzmir sevdası ve özlemi hepimizin bildiği gerçeklerdirö

'BİZİ YÖNETENLER ATATÜRK VE İNÖNÜ'YE LAYIK MI'

Daha sonra konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, sert ifadeler kullandı. Atatürk ve arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nın destanını yazdıklarını ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ortadoğu bataklığının ne olduğunu bilerek mücadele ettiler. Genç Cumhuriyeti kurdular ve ondan sonra da çok partili döneme, demokrasiye geçtiler. Bugün bir soru var. Bugün bizi yönetenler kurucularımıza, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye layık mı? Bütün mesele bu. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların altında bu yatıyor. Nasıl kazanıldığını, nasıl kurulduğunu, içerideki ve dışarıdaki düşmanların nasıl bertaraf edildiği ve çok kısa zamanda ülkenin sanayileşmesini, kalkınmasını nasıl sağlayacağını dünya aleme gösteren büyük insanlarö diye konuştu.

'ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Bugün hem bizler hem layık olmayanlar görev yapıyorlarsa, bu ülkede bağımsız yaşıyorlarsa, bunu da Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye borçlular, ifadesini kullanan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Bunun bilincinde olmaları gerekiyor. Ama ne yazık ki değiller. Biz bugün bunun acısını çekiyoruz. Ama öyle bir devlet, öyle bir cumhuriyet, öyle bir eğitim seferberliği, öyle bir ulus yetiştir ki, bu geçici sıkıntılar, geçici ayak oyunları Türkiye'yi hiçbir zaman geriye götüremeyecek. Bizim tarihimizde bu dönemleri yaşayan bizlere çok uzun gelse de çektiğimiz zorluklar çok uzun gelse de hem cumhuriyet tarihimizi ve Anadolu tarihin çok kısa bir kesitidir. Hiçbir güç tarihin akışını geriye götüremedi. Biz de devletimize, milletimize, ulu önderimize güvenen onların mirasçısı, bizler de mutlaka ama mutlaka gereğini yapıp aklın ve bilimin rehberliğinde Türkiye Cumhuriyetini tekrar layık olduğu yere getirmek ve büyüklerimize karşı görevlerimizi yapmak namus borcumuzdur. Bizler olduğumuz müddetçe ne Ortadoğu bataklığında ülkemizi ezdireceğiz, ne de karanlıklara doğru yol almaya çalışan, bunun için büyük çaba harcayan ülkemizi, devletimizi ezdirmeyeceğiz. Biz asla ve asla teslim olmayacağız ve hep ileriye doğru yürüyeceğiz.ö

İNÖNÜ'NÜN KIZI ER GÜZEL YAŞ GÜNÜ OLDU

İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker ise, şunları söyledi: "İyi ki varsınız. Babam şu evde doğdu ve bu evden hiç kopmadı. Bugün yaş günü. Bundan daha güzel bir yaş günü olamazdı. En güzel yaş günü bugün oldu. Yalnız babamın değil bütün İzmirlilerin yaş günü. Hepinizin yaş günü kutlu olsun. Biz her zaman sizleri de babamın çocukları gibi yaşadınız. Cumhuriyetin çocukları gibi yaşadınız.ö Konuşmaların ardından, İsmet İnönü'nün evi, ziyaretçilere kapılarını açtı. Ev de, İnönü Ailesi'nin fotoğrafları, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün bir birine yazdıkları mektuplar, Lozan görüşmelerinden fotoğraf ve karikatürler, İsmet İnönü'nün özel eşyaları, piposu, mendili, tıraş bıçağı gibi eşyalar sergileniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İsmet İnönü'nün doğduğu evin açılışı

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşması

-Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın konuşması

- İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker'in konuşması

-Evden detay görüntü

-Detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN/ Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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