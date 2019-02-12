DHA YURT BÜLTENİ - 21

Kılıçdaroğlu, şehit Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesini ziyaret etti



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Ankara Batıkent'teki baba ocağına gelen Kılıçdaroğlu ve partililer, kurulan taziye çadırında şehidin babası İlhami ve eşi Gizem Özcan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, şehidin babası ile bir süre sohbet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ziyaretten görüntü

- Kılıçdaroğlu'nun şehit babası ile sohbeti

- Kur-an'ı Kerim tilaveti

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Adana'da AK Parti'nin seçim bürosuna molotoflu saldırı

ADANA'da AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz yüzü maskeli kişilerce molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında seçim bürosunda toplantı yapan partililerden şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. AK Parti Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz yüzü maskeli kişilerce molotof kokteyli ile saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında seçim bürosunda toplantı yapıldığı ve içerisinin kalabalık olduğu öğrenildi. Molotof kokteyli atan şüpheliler, olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Çıkan yangın ise büyümeden partililerce söndürüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığının saldırının ardından çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi abluka altına polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, 25 Ocak günü bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, saldırgan olaydan birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Saldırının yaşandığı seçim bürosundan görüntü

- Polislerin olay yerinde incleme yapması

- Yerdeki cam kırıklarından görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Olay sırasında seçim bürosunda bulunan bir kişi ile röp.

- Olay sırasında seçim bürosunda bulunan görgü tanığı kadın ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zonguldak'ta freni boşalan TIR, ortalığı savaş alanına çevirdi



ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde, park halindeyken freni boşalan TIR, iki otomobil ile bir tarım aracına çarparak kullanılmaz hale getirdi. TIR, evin duvarına çarparak durabildi, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında belde merkezinde meydana geldi. M.T.’nin park ettiği 67 TZ 389 plakalı TIR, iddiaya göre freni boşalınca hareket etmeye başladı. Yokuş aşağıya ilerleyen TIR, iki otomobil ve tarım aracına çarparak kullanılmaz hale getirdi. TIR, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada bir kişi hafif yaralandı. TIR, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çarptığı araçlarla birlikte olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan TIR

-Hurdaya dönen otomobil

-vatandaşların toplanması

-Jandarma ekipleri

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),()

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İnegöl'de bir apartmanda yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangından evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet mahallesi Asya Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Ayşe Işıla'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişilik aile güçlükle evden çıktı. Işıla durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonucunda evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Çankırı 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı (EK)

VALİLİKTEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çankırı’da bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem ve ardından meydana gelen artçı sarsıntılarda ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde, Orta ilçemize bağlı Derebayındır ve Ortabayındır köylerinde, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.3, 4.9, 4.0 ve 3.4 şiddetinde depremler meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre depremler sonucu can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu Valiliğimiz ve ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmekte olup gelişmelere göre kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır."

Deprem, Ankara'da ubuk, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde de hissedildi.

Haber: ÇANKIRI,()

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Bakan Akar, şehit Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesini ziyaret etti



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasında şehit olan Kr. Plt. Yzb. Semih Özcan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar, kurulan taziye çadırında şehidin babası İlhami ve eşi Gizem Özcan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Akar, şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirterek, "Arkadaşlarımız yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele harekâtında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakârlık yaptı. Çok tecrübeli arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Gözlerini budaktan esirgemeden dağda, karda, kışta, bayırda devamlı suretle kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yaptılar. Yine dün de benzer şekilde daha önce meydana gelen bazı olaylardan dolayı motorların testi, tecrübesi için çıktıkları bir uçuşta maalesef bir kazayla karşılaşıldı ve bunun sonucunda da şehit oldular. Şu anda bu kazayla ilgili çok geniş çaplı teşkil edilen bir heyet bugün sabah saat 06.00'tan itibaren vazifesine başladı ve hava alayı bölgesinde çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyorlar. Bunun sonucunda kazanın nasıl olduğu konusunda daha geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Bunları tabii ki sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız."

Bakan Akar, şehitlerin ve gazilerin Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrı önemi olduğunu belirterek, "TSK, muvazzafıyla, emeklisiyle, şehit aileleri ve gazileriyle bir bütün, bir aile. Dolayısıyla birlikte bu acıları yeneceğiz, birlikte bu acılara karşı duracağız ve silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sürdürmesine hep beraber omuz omuza elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm millete başsağlığı dileyen Bakan Akar, "İnşallah bunlar son olacak, bu konudaki aldığımız tedbirler her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta. Bu konudaki ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstermekte, bundan sonra da aynı şekilde göstermeye devam edecekler. İnşallah bu kaza da son olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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AK Parti'nin 12 maddelik teklifi TBMM'de



AK Parti'nin hazırladığı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddelik teklif ile istinaf mahkemelerinde alt heyetler kurulması yönünde öneriler yer alıyor.

AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, 'Ceza Muhakemeleri Kanunu', 'İcra ve İflas Kanunu', 'Hakim ve Savcılar Kanunu', 'Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kanunu' ve 'Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu'nunda da değişiklik öngörüyor.

Teklif, Yargıtay’ın iş yükünü azaltmak, bölge adliye mahkemelerinin daha etkin ve verimli çalışmasını amaçlıyor. Teklif ile bu amaçla istinaf mahkemelerinde alt heyetler kurulacak. Buna göre, Bölge Adliye Mahkemesi dairelerinin birden fazla heyet çalışabilmesine imkan tanınıyor. Bölge Adliye Mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından birden fazla heyet oluşturulabilecek. Oluşturulan heyetin başkanı kurul tarafından belirlenecek.

Teklif ile ayrıca Bölge Adliye Mahkemeleri esastan ret kararı verdiği dosyalarda, delilleri toplayan ve kararı veren ilk derece mahkemesinin, Yargıtay bozma kararı üzerine doğrudan işlem yapması sağlanarak davaların makul süre içinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Düzenleme ile adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı getiriliyor. Teklifle, hakim ve savcı adaylarının staj süreçlerinin yönetmelikle düzenlenmesi öngörülüyor.

Haber: Besti KARALAR / ANKARA,()

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Şırnak'ta teröristlerin kullandığı 35 mağara bulundu



ŞIRNAK'ın İdil ilçesi kırsalında, jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı belirlenen 35 mağaradan 12'si imha edildi.

İdil'in Sarıköy ve Oyalı köyleri kırsalında jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerce geçmiş dönemlerde kullanıldığı belirlenen 35 mağara tespit edildi, 2'si kullanılamaz hale getirildi. Operasyon kapsamında ayrıca bölgede bulunan 19 kişinin de kimlik sorgusunun yapıldığı ve asker kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sekvan KÜDEN / İDİL(Şırnak),()

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18 yıl cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı



AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (42) polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinden, sahte kimlik ve ehliyet çıktığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ata Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yolda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücünün polisin 'Dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından şüpheli otomobil ekiplerin müdahalesi ile durduruldu. Durdurulan araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli A.G. hakkında kasten adam yaralama ve yağma suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.. A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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Kayseri'de sobadan zehirlenen inşaat bekçisi öldü

KAYSERİ'de, çalıştığı inşaatta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bekçi Kadir Akpınar (53), hayatını kaybetti.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Akgün Sokak'ta bulunan inşaatta bekçilik yapan Kadir Akpınar, iş arkadaşları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akpınar'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi. Akpınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,()

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Eski Başbakan Çiller’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu



TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 22. Başbakanı Tansu Çiller’in avukatlığını yapan Tarcan Ülük, Demokrat Parti’nin (DP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ülük, İzmir’de DP’nin belediye başkan adayının beş kez seçimi kazandığını, bu göreve yeniden talip olduklarını söyledi. DP İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler ise Ülük için, “Bizim ocağımızdan, mutfağımızdan yetişme bir arkadaşımızö dedi.

Demokrat Parti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Parti, eski Başbakan Tansu Çiller’in, görevde olduğu zaman avukatlığını yapan Tarcan Ülük’ü (49) aday gösterdi. DP İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler, “Genel Başkanımız Sayın Aytekin Uysal’ın onayını aldıktan sonra adayımızı açıkladık. Sayın Tarcan Ülük ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptık. Bu arkadaşımız bizim ocağımızdan, mutfağımızdan yetişme bir arkadaşımız. Şu anda da bizden yeniden aday oldu. İzmir’in ilçelerinde aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir seçim kampanyası yürüteceğimize inanıyorum. Hak eden yarışı kazansınö dedi.

‘ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN DIŞINDA ALTERNATİF BİR YOL ÖNERİYORUZ’

DP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tarcan Ülük de, "İzmir’de güçlü bir seçim kampanyası yapacağız. 30 ilçede belediye başkan adaylarımızı belirlemek için çalışıyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. İzmirli, CHP ve AKP’nin tahterevalli siyasetindeki benzemelerinden, çözümsüzlüklerinden son derece hoşnutsuz. İzmir’de Demokrat Parti 5 kez belediye başkanlığını kazandı. İzmir’e hizmet etti. Biz şimdi DP olarak İzmir halkına, bu tahterevalli siyasetinin, bu çözümsüzlüğün dışında altıncı defa kent için farklı bir yol öneriyoruz. Bunu çok ciddi ve güçlü bir kampanya ile İzmir halkıyla paylaşacağız. Bu kampanyanın ardından güzel bir netice alacağımızı umut ediyoruz “ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Umut KARAKOYUN / İZMİR,()

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