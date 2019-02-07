DHA YURT BÜLTENİ-21

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın

GAZİANTEP'te iplik fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, 25 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki Ay İplik Fabrikası'nın depo bölümünde bugün saat 17.20 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi fabrika çalışanlarının yaptığı yangın, kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çalışanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 25 araç ve 60 itfaiye eri ile yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük zarar meydana geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangının çıktığı fabrika

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Alanı kaplayan duman

- Olay yerine gelen itfaiye araçları

- Fabrikadaki alevler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-)

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Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandı

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyündeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı 4 hektarlık alan zarar gördü.

Osmaniye köyündeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine haber verdi. Yolu olmayan bölgeye yürüyerek, güçlükle ulaşan ekipler, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ve rüzgarın etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 4 hektar çalılık ve ağaçlık zarar gördü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergün Akçiçek, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Rüzgarın etkisiyle gece yangın büyüdü. Sabaha karşı rüzgarın durmasıyla yangın kendiliğinden azaldı. Şu anlık korkulacak bir durum yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları

Drone ile yangın bölgesi detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

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Sosyal medyadan çocuklara istismarda bulunan çiftçi tutuklandı



BARTIN'da, sosyal medyada arkadaşlık isteğini kabul eden 10-15 yaş arası çocuklara cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderip, kıyafetlerini çıkarmalarını isteyen çiftçi S.U. (41) tutuklandı.

Bartın'da çiftçilik yapan S.U., iddiaya göre 7 gün önce sosyal medya hesabından Kocaeli'de yaşayan 10 yaşındaki S.Y.'ye arkadaşlık isteğinde bulundu. S.Y. arkadaşlık isteğini kabul etti. Anne ve babası, psikolojisinin bozulduğunu fark ettikleri kızlarının sosyal medya hesaplarındaki mesajlara bakınca, S.U.'nun cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gönderdiğini gördü. Şok yaşayan anne ve baba, Bartın'a gelerek, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

ÇOCUKLARDAN SOYUNMALARINI İSTEMİŞ

Polis, S.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. S.U. emniyetteki sorgusunda çocuklara mesajlar attığını, bundan dolayı pişman olduğunu söyledi. S.U.'nun sosyal medya hesabı incelediğinde Ankara ve Muğla'da yaşayan yaşları 13 ile 15 yaş arasında olan kızlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve çocukların üzerlerini çıkarmalarına ilişkin yazışmalar bulunduğu tespit edildi. Ankara ve Muğla'daki çocukların ailelerine ulaşılarak durumun bildirilmesi üzerine buradaki aileler de S.U.'dan şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaştaki çocuklara cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Bartın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Ayşegül Çarşamba konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle siber zorbalık artmıştır. Genellikle aileleriyle birlikte yaşayan çocuklar başta olmak üzere, çocukların başkalarıyla konuşma eğilimlerinin arttığını görüyoruz. Bu durum istismarın da bir türüdür. Ailelerin mutlaka çocukların sosyal medya hesaplarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi durumla karşılaştıklarında ise ivedilikle gerekli mercilere başvurmalarında fayda vardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

- Ayşegül Çarşamba'nın konuşması

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Muharrem İnce: Atatürk'ün partisine küsülmez



CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı ile CHP'nin Salihli Belediye Başkanı adayı Mazlum Nurlu'ya destek istedi. İnce, "Hem büyükşehrin hem de ilçe belediye başkan adayının arkasında duracaksınız. Kızmak, küsmek yok. Küsülseydi, ben küserdim. Atatürk'ün partisine küsülmez" dedi.

CHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Manisa'nın Salihli ilçesine geldi. Muharrem İnce, CHP Salihli İlçe Başkanlığı binası önünde, 'millet ittifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İYİ Parti'li Orkun Şıktaşlı ve Salihli Belediye Başkanı adayı CHP'li Mazlum Nurlu'ya destek istedi. Parti binası önünde hitap eden İnce, "31 Mart yerel seçimleri için Salihli belediye başkan adayını parti içi bir yarışla belirlediniz. Kızmak ve küsmek yok. Hepiniz adayımızın arkasında duracaksınız. Partimiz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile bir ittifak yapmış. Doğrudur, yanlıştır; ama partimiz bu kararı vermiş. Parti bu kararı verdi mi arkasında duracaksınız. Hem büyükşehrin hem de ilçe belediye başkanının arkasında duracaksınız. Kızılsaydı, küsülseydi, ben küserdim. Atatürk'ün partisine küsülmez. Sonuna kadar devam. 31 Mart saat 17.00'ye kadar var gücünüzle çalışacaksınız. Bu bir seçimdir. Savaşta kan dökülür, seçimde ise ter dökülür. Ter dökerek, bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

Muharrem İnce, daha sonra Orkun Şıktaşlı, Mazlum Nurlu, CHP Manisa Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Salihli Başkanı İsmet Kocabıyık, İYİ Parti Salihli Başkanı Şentürk Tütüncü ve partililer ile birlikte Sevgi Yolu'ndaki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında CHP'li İnce, kent sakinleri ve partililer ile fotoğraf çektirdi.

KIRKAĞAÇ KAVUNU HEDİYE EDİLDİ

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Salihli'deki programının ardından Kırkağaç ilçesine geçti. Muharrem İnce, partisinin Belediye Başkan adayı CHP'li Şerif Ozan İren'e destek istedi. İnce, CHP İlçe Başkanlığı'nda partililer tarafından karşılandı. Kendisine yörenin meşhur, Kırkağaç kavunu hediye edildi. İlçe teşkilatı önünde sandalye üzerine çıkarak halka seslenen İnce, "Şu sıralar Kırkağaç'tan söz edilmiyor, kavundan söz edilmiyor. Soğandan söz ediliyor. Bu seçimin sloganı olsa şöyle olurdu. 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, sakın oy verme seni soyana' derdim. Kavunu koklayarak, iktidarı yoklayarak anlayabilirsin. 17 senedir durum ortada, yerel seçimlerde tepkinizi sandıkta gösterin" dedi.

İnce, daha sonra halkla bir araya gelip başkan adayı İren için oy istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (KIRKAĞAÇ)

- İnce'nin konuşmasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ - Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), ()

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