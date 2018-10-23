DHA YURT BÜLTENİ - 20

Ankara'da trafik kazasında bir aile yok oldu: 4 ölü



ANKARA'da, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, anne ve baba ile 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Etimesgut ilçesine giden, İsmet Onur Elitok (36) yönetimindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen otomobilin parçaları metrelerce savrularak etrafa saçılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocukları Anıl (2) ile Furkan Emir (9) ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fotoğraflar

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-Kaza yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 2 yeğenini av tüfeğiyle öldürdü

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, çiftçi Hüseyin İnan (58), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğenleri öğretmen Murat İnan (37) ve turizmci Uğur İnan'ı (44) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kaçan amca Hüseyin İnan, daha sonra jandarmaya gidip teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Gümüşdüğün köyünde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin İnan, yeğenleri Murat İnan ve Uğur İnan ile daha önceden de aralarında bulunan arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin İnan, yeğenlerinin üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Murat İnan ve kuzeni Uğur İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Hüseyin İnan, jandarmaya gidip teslim oldu. Ölen iki kuzenin cesetleri otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesetlerden detay

- Jandarmanın inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

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Kaza yapan otomobilin hız göstergesi 120'de takılı kaldı: 2 yaralı



TUNCELİ kent merkezinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ekiplerin otomobilde yaptığı incelemede ise hız göstergesi 120 kilometrede takılı kaldığı belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunun geçtiği İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. S.D. yönetimindeki 62 AF 879 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan sürücü S.D. ile yanında bulunan M.D.'yi güçlükle çıkararak, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası yapılan incelemede otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik kazanın olduğu bölgenin uzak çekimi

-Olay yerinden yaralılar alan ambulanstan görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araç

-Aracın çarptığı beton kanalizasyon bacasından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR / TUNCELİ,()

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Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı tedaviye alındı



KIRŞEHİR'de, okul servisini beklerken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu yaralanan anne ve kızı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölümden dönen küçük kızın kafasında doku kaybı olduğu ve yarın ameliyatla ayağından alınacak parçanın nakledileceği belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice Aydoğdu, okula gitmek üzere apartmanın önünde servis beklerken, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kızının yardım çığlıklarına koşan anne Sinem Aydoğdu da saldırıya maruz kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerin ağzından alınan anne ile kızının vucudunda ve kafalarında yerin yaralar meydana geldi. Sinem ve Hatice Aydoğru, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve başından et parçası koptuğu belirlenen Hatice Aydoğdu, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarın (Çarşamba) ameliyata alınacak olan küçük kızın ayağından alınacak dokunun kafasına nakledileceği belirtildi.

Baba Murat Aydoğdu, kızının yaşamasının mücize olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kızım okula gitmek üzere servis beklerken, o sırada oradan köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocukta heyecanla kaçarken ayağın takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direk çocuğun kafasını tutuyor. Bayağı bir süre bırakmıyor. O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor. Çocuğu bırakmıyor köpek. Bırakmadığı içinde annesi zorla köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O esnada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor köpek. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor."

Murat Aydoğdu,, çocuğunun kafasında iki kısımda doku kaybı olduğunu ve yarın bacağından alınacak dokunun bu bölgelere nakledileceğini belirterek, "Estetik kısmı da ilerleyen günlerde yapılacak. Anne ve çocuğun psikolojik durumu iyi değil. Eşimin de parmağında lif kopuğu ve parçalanmalar var. Çocuğum ameliyat olduktan sonra annesininde tedavisine başlanacak. Köpek sahipli. Polis ekipleri köpeği ve sahibini ele geçirmişler. Köpeği hayvan barınağına teslim etmişler. Köpeğin sahibinden şikayetçi olacağım. Benim başıma gelen başkasının başına da gelmesin. İnsanlarımız pitbull cinsi köpek beslemesinler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-8 yaşındaki Hatice Aydoğdu nun görüntüleri

-Baba murat aydoğdu nun açıklamaları

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE,()

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CHP'li eski başkana nikah kıyma soruşturması



İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir'in eski CHP'li belediye başkanı Battal İlgezdi için görevli olmadan nikah kıydığı gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldı.

Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan görevini kötüye kullandığı ve ihaleye fesat karıştırdığı iddialarıyla uzaklaştırılan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığı, görevli olmadığı halde CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın düğününde nikah memuru cübbesi giyip, nikah kıydığı gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığına dair haberler yer almıştır. Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır."

Haber: ANKARA,()

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