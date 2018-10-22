DHA YURT BÜLTENİ 20

JANDARMA, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİ

ÇANAKKALE’de geçen Mayıs ayında fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan operasyonlar sonucunda, Organize Göçmen Kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Jandarma, 54 örgüt üyesini yakaladı, bin 450 kaçağın yasa dışı geçisini önledi. Bu sayede, 7 milyon 830 bin TL suç geliri önlendi.

Ayvacık İlçesi Babakale Limanı açıklarında geçen 14 Mayıs'ta, fiber teknenin batması sonucu 7 göçmenin denizde boğularak ölmesi olayı ile ilgili olarak Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı organizatörleri takibe aldı. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda toplam 54 organizatör yakalanırken 3 organizatör ise haka aranıyor. Organizatörlerle birlikte 2 tabanca, 422 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 1 gram esrar, 39 cep telefonu, 35 sim kart, 1 dürbün, 1 teleskop, 1 hafıza kartı, 1 bot şişirme pompası, 1 fiber tekne ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

BİN 450 GÖÇMENİN YUNAN ADALARINA GEÇİŞİ ÖNLENDİ

Yapılan operasyonlarda yakalanan bin 450 göçmenin de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçişi de önlendi. Kaçak göçmenler ile birlikte, 344 can yeleği, 22 araç, 5 lastik bot ve 5 bot motoru ele geçirildi. Yetkililer, organizatörlerin umut yolculuğu için göçmenlerden kişi başı 900 dolar aldıklarını, yakalanan bin 450 kaçak göçmen ile birlikte yapılan hesapta, toplam 7 milyon 830 bin TL suç gelirinin de önlendiğini belirtti. İstanbul’dan Ayvacık ilçesi sahil şeridine göçmen şahısların getirilmesi ve gönderilmesi amacıyla nakliye araçları ile deniz araçlarına yönelik yakalamalar sonucunda da, suç örgütünün 500 bin TL civarında maddi zarara uğratıldığını bildirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki 22 araç ise yediemine teslim edildi.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yakalanan organizatörlerden görüntüler.

Haber-Kamera:Burak GEZEN/ÇANAKKALE, ()

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65 İŞÇİ GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - ADANA'nın Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Tarsus'un Yenice Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçisi, iddiaya göre iş yerinin akşam verdiği çorba, turşu, nohutlu ve etli pirinç pilavını yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetinde bulunan işçiler, çağrılan ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. İşçiler, yapılan tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi ön tanısıyla çoğunluğu ayakta olmak üzere tedavi altına alındı. Tarsus Devlet Hastanesi'ne oluşan yoğunluk nedeniyle bazı işçiler, koridorlarda oturarak kollarına bağlanan serumların bitmesini bekledi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önündeki ambulans

- Acil servis yazısı

- Hastane acil servisinde kollarına serum bağlanan işçilerden görüntü

- Surum bağlı işçilerin yüzlerini gizlemeleri

- İşçilere takılan serumdan görüntü

- Acil 112 Ambulansının hastaneden ayrılması

Süre: 00'47ö Boyut: 47,7 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin),()

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AB BÜYÜKELÇİLERİ DENİZLİ'DE

DENİZLİ'ye gelen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin büyükelçileri Valilik, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası'nı da ziyaret etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, oda ve dernek başkanları ile işadamları ve sanayicilerle yaptığı toplantıda, Denizli ve AB üyesi ülkeler arasında yeni işbirliği alanlarının çıkacağını söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin büyükelçilerinden oluşan heyet Denizli ziyaretleri kapsamında ilk olarak Vali Hasan Karahan'ı ardından da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret etti. Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan büyükelçilere Denizli'nin sanayisi, turizmi, tarımı ve genel ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Berger ve beraberindeki büyükelçilere Denizli'yi tanıtan hediyeler verildi. Valilik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından heyet oda başkanları, sanayici ve idamlarıyla toplantı yapmak için Denizli Ticaret Odası'na geçti.

Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) düzenlenen toplantıya Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın yanı sıra oda ve dernek başkanları, çok sayıda işadamı, sanayici ve turizmci katıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan büyükelçileri Denizli'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Sayın Berger ile DTO olarak yüzde yüz hibe desteğiyle ilgili kendisiyle çok ciddi çalışmalarımız oldu. Denizli'de Teknik tekstile dönüşümle ilgili projemiz kabul oldu. Bunun toplam değeri ise 5 milyon Euro. Hem şehrim hem de sanayiciler adına teşekkür ederim" dedi.

"DENİZLİ VE AB ÜLKELERİNİN İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Büyükelçiler adına konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise ziyarete katılan ülkelerin büyükelçileriyle sanayiciler arasında yeni işbirliği alanlarının çıkacağını ifade ederek, "Bu toplantıda AB ülkeleri ve Denizli arasındaki işbirliğini görüşme fırsatımız olacak. Benimle birlikte gelen birçok AB üye ülkesi büyükelçisi de var. Denizli ile Avrupa ülkeleri arasında yoğun bir ilişki var. Tekstil ve turizm Denizli için önemli birer sektör. Bunun yanında sağlık turizmiyle ilgili projeler de var. Geçen sefer geldiğimde proje onaylanmamıştı. Bu sefer geldiğimde onaylandığını duymaktan çok memnun oldum. Umarım tekstil sektörünün kapasitesinin artırılmasına yönelik bu proje katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Heyetler daha sonra basına kapalı olarak soru cevap bölümüne geçti. AB heyeti, geceyi kentte geçirecek ve yarın (Salı) sabah Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda kahvaltı yaptıktan sonra Laodikya antik kentini gezecek. Ardından Buldan İlçesi'ni ziyaret edecek olan heyet, Hierapolis ve Pamukkale'yi de gezdikten sonra kentten ayrılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Heyetin Valilikte karşılanmasından görüntü

- Vali Hasan Karahan'ın konuşması

- Berger'in konuşması

- Heyetin Denizli Ticaret Odası ziyareti

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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