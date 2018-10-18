DHA YURT BÜLTENİ 20

AMASYA'DA 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelms saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.

AMASYA ()

=================

İZNİK’TE KORUMAYA ALINAN ALANDA 1 LAHİT DAHA BULUNDU



BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce 4 lahit bulunması ardından '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede 1 lahit daha bulundu.

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. 2015 yılında İznik’te defineciler tarafından tahrip edildikten sonra bulunan lahdin olduğu zeytinlikte daha sonra 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 15 dönüm zeytinlik alan kamulaştırıldı ve '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı. Roma dönemine ait 'Nekropol' (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) olduğu düşünülen bölgede bugün bir lahit daha bulundu. Lahdin gün yüzüne çıkartılması için İznik Müzesi arkeologları kazı çalışmalarını sürdürüyor. Lahitlerin bulunduğu bölgenin, kazı çalışmalarından sonra ‘Açık Hava Lahit Müzesi' olarak turizme açılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kazı alanını çevreleyen çitler

- İçeride yapılan çalışma

- Fotoğraflar

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()-

=====================

SANCI ÇEKEREK YOLUN ORTASINA YATAN AT KEPÇEYLE DOĞUMA GÖTÜRÜLDÜ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğum sancısıyla caddenin ortasına kıvranan at, belediye ekiplerince kepçeyle alınarak doğum için kliniğe götürüldü.

Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Cadde'sinde bir at doğum sancısıyla yerde kıvranmaya başladı. Atı gören hayvanseverler durumu polis ekipleribe bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, atın hamile olduğunu gözlemleyerek durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler, doğum sancısı çeken atı, doğum yaptırmak üzere kepçeyle alarak Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

Görüntü dökümü

Olay yeri genel görüntü

Veterinerin tedavisi

Atın merkeze götürülme görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), () -

===================

ÇERKEZKÖY'DE KAÇAK YAPILAR YIKILDI

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye ekipleri Ambardere mevkiinde hazineye ait boş arazilere yapılan kaçak yapıları iş makineleri ile yıktı.

Çerkezköy Belediyesi, Ambardere mevkiindeki kaçak yapılan sahiplerine boşaltmaları için verdiği bir haftalık sürenin dolması üzerine zabıta ekipleri tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı. İlk etapta 20'ye yakın yapı yıkılırken bu konudaki denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları bölgeye yeni kaçak yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak denetimlerin süreceğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak yapılardan detaylar

-İş makineleri ile konutların yıkılması

-Yıkım çalışmalarından detaylar

-Zabıta ekibinin çalışmaları

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()

================================

DİYARBAKIR’DA GENÇLİK FESTİVALİ KONSERİ YAPILDI

DİYARBAKIR’da Gençlik Festivali kapsamında Kent Meydan’ında düzenlenen konserde ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Buray sahne aldı. Birbirinden popüler şarkılarını seslendiren sanatçılara hayranları da eşlik etti.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, bazı kurum ve kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Bankası Diyarbakır Genlik Festivali etkinlikleri devam ediyor. Merkez Kayapınar ilçesindeki kent meydanında süren festivalde ünlü sanatçılar Selçuk Balçı ve Buray sahne aldı. Meydanda kurulan dev platformda önce Selçuk Balçı sahne aldı. Ardından ise Buray sahneye çıktı. Alanı dolduran vatandaşlar ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik etti.

Konser sanatçıların alanda seslendirdiği şarkılarla devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Sahneden görüntü

-Alandaki vatandaşlar

-Sanatçıların eserlerini seslendirmesi

-Eğlenen vatandaşlar

-Genel görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

=======================

ANTALYA MERKEZLİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 22 GÖZALTI

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, dolandırıcılık, silah ticareti ve tefecilik yaptıkları' ileri sürülen şüphelilere yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Antalya, Isparta, Hatay, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2'si ruhsatlı 31 tabanca, bu tabancalara ait 375 mermi, 1 kilo 335 gram esrar, balistik yelek, 7 av tüfeği, bu tüfeklere ati çok sayıda fişek, 2 kurusıkı tabanca, 3 muşta, 2 cob ve 4 bıçak ile çek, senet ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polisin operasyon yapması

- Evlerde arama yapılması

- Silah ele geçirilmesi

- Şüphelilerin emniyete götürülmesi

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera:ANTALYA-)

==========================