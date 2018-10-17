DHA YURT BÜLTENİ 20

MANTARDAN ZEHİRLENEN 12 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ



KARAMAN'da, 1-17 Ekim tarihleri arasında araziden toplayıp yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 12 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 4'ü ilk tedavisinin ardından taburcu edildi, diğer 7 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kentte son günlerde yağmur yağışlarının ardından araziden mantar toplayıp yiyen vatandaşlar, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuran 12 kişiden Dudu Akın (66), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Dudu Akın'ın cenazesi bugün Yeşil Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, 1-17 Ekim tarihleri arasında 12 kişinin mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Arslan, şunları söyledi:

"Karaman Devlet Hastanesi'ne mantar zehirlenmesi şüphesiyle toplam 12 hasta başvurmuş, bu hastalardan 4 tanesi ayaktan takip edilerek taburcu edilmiştir. Diğer 8 hasta ise ilimiz ve çevre illerde tedavi altına alınmıştır. Konya iline sevk edilen 1 hastamız maalesef hayatını kaybetmiştir. Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir."

Mantar zehirlenmelerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğünü ifade eden Arslan, "Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır. Zehirli mantarların tadı yenilebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenlerle zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan yabani mantarlar toplanıp yenilmemelidirö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dudu Akın'ın cenaze namazından detay

- Zehirlenen kişinin hastaneden sevk edilmesi

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, ()-

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BURSA'DA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN VE PATLAMA SESLERİ KORKUTTU

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, art arda patlamaların da meydana geldiği fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayapa Sanayi Sitesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasında saat 22.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada sık sık meydana gelen patlamaların ardından alevlerin yükselmesi itfaiye ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi. Gökyüzünü aydınlatan yangın, çevrede korkuya yolaçarken, polis güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alevlerden detaylar

- Ambulanstaki yaralılar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO-Berktuğ ÖNCÜ / BURSA ()

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HASTA YAKINLARI HASTANE GÜVENLİKLERİNE SALDIRDI



İZMİR Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yasak olmasına rağmen çocuklarını hastaların bulunduğu kata sokmak isteyen 2 kişi, bıçak ve sopalarla hastane güvenliklerine saldırdı. Olayda güvenlik görevlileri Bedri Kaya (31) ile Özlem Kablay (43) yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete gelen kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, yasak olmasına rağmen 14 yaşından küçük olan çocuklarını hastaların bulunduğu kata sokmak istedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri Bedri Kaya ve Özlem Kablay çocuğu içeriye alamayacaklarını söyledi. Güvenlik görevlileriyle hasta yakınları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopalarla güvenlik görevlilerine saldıran hasta yakınları Kaya ve Kablay'ı yaraladı. Hastane personelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Kaya ve Kablay'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kavga anından görüntü

- Yaralanan güvenlikelreden görüntü

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmmet GÜNEY / İZMİR, ()

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Marmaris'te ayağına taş bağlanan deniz kaplumbağası kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ayağına parke taşı bağlanarak denize atılan deniz kaplumbağası (Caretta caretta) denizciler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Bozburun Mahallesi açıklarında meydana geldi. Bozburun Yat Kulüp'te çalışan kaptan Ramazan Kaya, mesai arkadaşlarını yattan almak için Zodyak botla açıldı. Arkadaşlarını alıp limana geriye dönerken su yüzeyinde bir deniz kaplumbağasının çırpındığını fark eden Kaya botla deniz kaplumbağasına doğru yaklaştı. Ön ayağına parke taşı bağlandığını fark eden Kaya, kaplumbağayı bota alıp ayağındaki taşı çıkardı. Kaya ve arkadaşları kaplumbağanın vücudunda yara olup olmadığına baktıktan sonra talihsiz hayvanı tekrar denize bıraktı. Yaşadıkları anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden yat personeli kadın, "Caninin biri gördüğünüz gibi parke taşı ile bağlayıp denize bırakmış. Gördüğünüz gibi uzun uğraşlar sonucu hayvanı kurtardık" dedi.

Kaptan Ramazan Kaya ise yaptığı açıklamada, "Bozburun Liman çevresinde 3 tane caretta caretta kaplumbağamız var. Deniz kaplumbağalarına tüm denizciler gözü gibi bakmakta. Ön ayağına yaklaşık 3 kiloluk parke taşı bağlanan deniz kaplumbağasını kurtardıktan sonra iki saat süreyle takip ettik. Sağlığı yerinde ve liman çevresinde dolaşıyor. İnsanlık dışı bir olay. Bu hayvanların nesli tükendiği için koruma altında. Kimseye zararları yok ve nasıl bir hisle insanlık dışı işkence yapılmış akıl erdiremiyorum. Bu konu ile ilgili tüm denizcilerimizi uyararak kaplumbağalara gözü gibi bakmalarını istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Deniz kaplumbağasının kurtarılma anından görüntü

- Parke taşından görüntü

- genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

