DHA YURT BÜLTENİ - 20

Ayvalık'ta çevreciler protesto etti, ÇED toplantısı yapılmadı



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince düzenlenen, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısına, çevreciler ve CHP'liler izin vermedi.

Bir firma tarafından Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sahilinde yapılması planlanan demir madeni arama çalışmaları için yapılan başvuru üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Altınova Kazan Sitesi'nde ÇED bilgilendirme toplantısı düzenledi. Madene karşı olan vatandaşlar ve CHP'liler, toplantı için gelen yetkililerle firma temsilcilerinin otele girişine izin vermedi. Otel önünde toplanan vatandaşlara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin ile Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütleri destek verdi.

Çevreciler, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ve firma yetkililerini protesto etti. Bir süre halkı ikna etmeye çalışan yetkililer, sonuç alamayınca ÇED bilgilendirme toplantısını yapmadan mahalleden ayrılmak zorunda kaldı. Müdür Özel, CHP milletvekilleriyle birlikte otel yakınındaki bir evin bahçesinde, halk izin vermediği için toplantının yapılmadığına dair tutanak tuttu. Tutanak hazırlandığı sırada evin bahçesine gelen maden firması temsilcileri ile çevreciler arasında tartışma yaşandı.

'HALK İSTEMEDİ VE TOPLANTI YAPTIRMADI'

ÇED toplantısının iptalinin ardından konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, maden şirketinin ilçeyi talan etmeye ve çevreyi kirletmeye geldiğini söyledi. Vatandaşları maden arama çalışmalarına karşı tepki göstermeye çağıran Gençer, "Sadece doğa, ülke ve canlılara olan sevgimizle burada toplandık. Bütün Altınova, Ayvalık, Küçükköy, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar burada. Şehir dışından konuklarımız burada. Cumhuriyetin cumhuru burada. Sayın İl Müdürü ve devlet memuru arkadaşlarımız da ortamı gördüler. 'Halk böyle istiyorsa tutanağımızı tutarız' dediler. Halk istemedi. Madene karşı olan herkes buna dair bir yazıyı Kent Konseyi Başkanımıza ulaştırsınlar. Biz bu yazıları İl Çevre Müdürlüğüne yollayacağız. Toplantının yapılamadığına dair dosyayı bakanlığa gönderecekler. Bu gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum ama süreç bitmemiştir. Bu işi burada yaptırmayacağız" diye konuştu.

Bu sırada otel sahibi olduğunu söyleyen bir kişi ile tartışma yaşanırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'li milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin ile CHP İl Başkanı Serkan Sarı konuşma yaptı. CHP'liler Ayvalık sahillerinin maden arama çalışmaları ile kirletilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Protesto gösterisinden görüntüler

-ÇED toplantısı düzenlemek isteyen yetkililerin içeri alınmaması

-Toplantıda yaşanan tartışmalar

-ÇED toplantısı iptali sonrası CHP'lilerin açıklamaları

Haber-Kamera: Kadri KAYA-Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir),()

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Kamyoncular garajından yola çıkan Adem Kaplan (48) yönetimindeki plakasız motosiklet, seyir halindeki Giyas Serebeci (20) yönetimindeki 16 KFY 58 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Adem Kaplan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaplan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde Gıyas Serebeci aracıyla seyir halindeyken yan sokaktan motosikletiyle yola çıkan Adem Kaplan'ın çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

(EK)

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

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Künefenin tanıtımı için dernek kurdular

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay’ın tescilli tatlısı künefenin dünyada tanıtılması için Künefeciler Derneği (KÜNDER) kuruldu.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirilen toplantıda KÜNDER tanıtıldı. Amaçlarının Antakya'nın tescilli lezzetlerinden olan künefenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak olduğunu kaydeden KÜNDER Başkanı Mustafa Görgen, künefeci esnafını bir araya getirerek, sorunlara ortak çözümler üretmeyi planladıklarını söyledi. KÜNDER ve üniversite işbirliğiyle eğitim sınıfı açmak istediklerini belirten Görgen, "Bu sektörün daha profesyonel eğitilmesi ve gerçek Antakya künefesinin yapılabilmesi adına eğitim altyapısını oluşturacağız. Bu amaçlarla yola çıktık. Memleketimize hayırlı olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dernek tabelasının görüntüsü

- Künefe yapılışı

- Dernek başkanı ile röp

- Künefe yiyen vatandaşların görünüsü

SÜRE: 01'53" - BOYUT: 211 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

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Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (ek)

HEMŞEHRİLERİ TRAKTÖRLERİYLE EYLEM YAPTI

Ankara’da, TBMM yakınında plakasız traktörüyle polisin 'Dur' ihtarına uymayarak güvenlik güçlerinin ayağından vurarak durduğu Aydın Sakarya’ya Beypazarlı çiftçi hemşehrileri traktörleriyle eylem yaparak sahip çıkmak istedi.

Beypazarı’nın mahalle ve köylerinden akşam saatlerinde onlarca traktörle ilçe girişinde buluşan yaklaşık 100 çiftçi, ‘çiftçi dostu’ diye adlandırdıkları Aydın Sakarya’ya destek vermek istedi. Aydın Sakarya’ya destek veren çiftçiler, üreticinin ektiği tüm ürünlerin tohumunu İsrail tarafından ürettiğini ve vatandaşların organik ürünlerden uzaklaştırılmasını protesto etmek istediğini anlattı. Eylem yapmak isteyen grup, Aydın Sakarya’nın İsrail’in ürettiği bu tohumla Türk insanına zarar verdiğini ve genleriyle oynanmış tohumlarla ülkeye zarar vermesini protesto etmek için Ankara’ya gittiğini ifade ederek, kısa süreli Beypazarı ilçesinde kendisinin hala gözaltında tutulmasını protesto etmek istediklerini söylediler.

Polisin ilçe girişinde durdurduğu çiftçileri Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer ikna etmeye çalıştı. Gencer şunları söyledi:

“Yıllardır kendisini çok yakından tanıyoruz. Hak aramak tepki koymak veya bireysel manada bununla ilgili ‘İsrail Büyükelçiliği’ne gidiyordum’ diyor ama amacı köylünün, çiftçinin, emekçinin, bostancının sıkıntılarını dile getirmek ve bunu Meclis’e duyurmak. Aydın Sakarya üzerine düşeni yaptı. Biz de burada toplanarak şu anda burada durarak Aydın’a sahip çıkmış oluyoruz zaten. Hepiniz sosyal medyada bunları dile getirip sahip çıktınız. Sabah olay olduğu saatten bu yana Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz ve ben de süreci takip ederek arkadaşımızın durumunu İçişleri Bakanlığı’na anlattık. Biz kendi haklı olayımızı böyle yasal olmayan eylemlerle dile getirmeye kalkarsak yanlış yapmış oluruz. Ben yetkilerle görüşüp yasal zemin arayıp haklı protestonuzu yerine getirmenizi sağlamaya çalışacağım. Ancak ilçeye girmek isterseniz emniyet güçleri de bizlerde zor durumda kalırız. Güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeyelim.ö

Daha sonra bir polis amiri de toplanan çiftçilere toplantı yürüyüş kanuna göre izinsiz gece vakti eylem yapmanın yasal olmadığını hatırlatarak, eylemlerini yasal yolları deneyerek yapmalarını istedi.

Grup, ikna edilerek mahalle ve köylerine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu kamerası görüntüleri

Haber: ANKARA,()

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Balıkçının oltasına 1.85 metrelik yayın balığı takıldı

ÇORUM’un Oğuzlar ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde balıkçıların oltasına, 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Amatör balıkçı emekli astsubay Ekrem Özyurt ile arkadaşları, Oğuzlar ilçesinden geçen Kızılırmak üzerinde bulunan Obruk Baraj gölüne botla açıldı. Balıkçıların yem olarak solucan takılı oltasına 1.85 metre boyunda ve 97 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Oltadaki yayın balığını uzun uğraşlar sonucunda bota çıkaran balıkçılar kıyıya döndü. Balıkçılar, dev yayın balığı karşısında şaşkınlık yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yayın balığı detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY /OSMANCIK(Çorum),()

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Kırşehir'de dolandırdı, Aksaray'da yakalandı

KIRŞEHİR'de kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiden 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandıran Yakup A. (26), Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişinin tedirgin davranışlarından şüphelindi. Durdurulan Yakup A.'nın kimlik bilgisi ile ilgili araştırma yapan polis, Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı şebekesinin kuryesi olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, Yakup A.'nın Kırşehir'de bir kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtıp 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandırdığı ve olayın ardından Aksaray'a geldiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Yakup A.'nın yapılan üst aramasında dolandırdığı kişiden aldığı 66 bin 360 lira, çorabına gizlediği 9 bin 500 euro ile 2 adet cep telefonu ve kredi kartları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüplenin gözaltına alınması

- üstünden çıkan paraların sayılması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

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