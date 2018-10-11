DHA YURT BÜLTENİ 20

TARTIŞTIĞI KOCASINI UYURKEN BIÇAKLADI



GAZİANTEP'te fabrika işçisi Adem D. (25), evde tartıştığı iddia edilen kendisiyle aynı yaştaki eşi Gamze D. tarafından uykudayken 6 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Adem D., yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, geçen Salı akşamı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıllık evli oldukları öğrenilen Gamze ve Adem D. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Adem D. uyumak için odasına geçti. Eşinin uyumasının ardından Gamze D., mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Adem D.'yi ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Adem D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Eşini bıçaklayan Gamze D. ise olayın ardından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın olduğu ev

- Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB

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BİSMİL'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604'üncü Sokak'ta sebze ve meyve komisyonculuğu yapılan bir işyerine gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz belirlenemeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, karşılıklı ateşlenen silahlardan çıkan kurşanların isabet ettiği Abdurrahman Kökel ile Orhan Çınar olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedilirken, yaralı 5 kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olduğu belirtilen yaralı Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. Polis olay yerinde sıkı güvenlik önlemi alırken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- olay yerindeki kalabalık ve ambulans

Ahmet ÜN-Burak EMEK / DİYARBAKIR ()

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"İLETİŞİM EKİMİ" ÜNLÜ KONUKLARI AĞIRLAYACAK

DÜZCE Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve 15-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olacak "İletişim Ekimi" isimli etkinlik kapsamında ünlü isimler Düzce’ye gelerek iletişim konusunda ki tecrübelerini aktaracaklar.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri İletişim Ekimi adı altında bir etkinlik düzenlediler. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde son dönemin en önemli konusu olan iletişim konusunda ünlü isimler tecrübelerini aktaracaklar. Sinema, tiyatro, medya, gazetecilik, sanat dünyası, hizmet sektörü ve akademik alanda ünlü isimlerin katılacağı etkinlik 15-19 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek.

İletişim Ekimi etkinliği hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar, “İletişim çağımızın hem sorunu hem çok önemli bir nimeti. Bizde buradan hareketle ünlü konuklarımızın olacağı, akademik bilgi paylaşımı ile birlikte çok farklı atölye çalışmaları ile canlı biçimde geçireceğimiz bir 4 gün hayal ettik. 15-19 Ekim tarihleri arasında da özellikle Gölyaka Meslek Yüksekokulumuz Halkla İlişkiler Bölümü liderliğinde bir etkinlik tasarladık. Ümit ediyorum ki hem akademik bilgiyi sahadan yapılacak olan söyleşilerle ünlü konuklarımızın katılacağı çok güzel bir 4 gün geçireceğiz. Ünlü konuklarımız var program içerisinde. Hülya Koçyiğit’i burada ağırlamayı planlıyoruz. Duayen Haldun Dormen ve tanışmak için can attığımız hocamız Betül Mardin’i ağırlayacağız. 19 Ekim’de son gün. Yine Gölyaka Meslek Yüksekokulumuzun hocaları ve öğrencileri ile birlikte hazırladığı kitaba da son söz yazmış olan sevgili Can Yılmaz’ı ve Zafer Algöz gibi kıymetli tiyatro sanatçılarını burada ağırlayacağız. Daha başka sürprizler olacak ancak onları söylemiyim. Sürprizleri görmek isteyenler Ekim ayında Düzce’de olsunlar. Hem Ekim ayına denk gelmesi hem de iletişim ekilen bir kavram. Hani ne ekersen onu biçersin türünden aslında iletişim bilgileri ekilen bir kavram. Bu yüzden adını İletişim Ekim’i koydukö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rektör Prof.Dr. Nigar Demircan Çakar ile röp

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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TEDAVİ EDİLEN KARA AKBABA VE ORMAN KARTALI DOĞAYA SALINDI

DOĞADA yaralı halde bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ve küçük orman kartalı doğaya bırakıldı.

Eskişehir kırsalında bir ay önce vatandaşlar tarafından bulunan kara akbaba ile Afyonkarahisar şehir merkezine yakın bir alanda bir hafta önce bitkin halde bulunan küçük orman kartalı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililer tarafından AKÜREM'e getirilen kuşlar tedavileri tamamlandı. Her iki kuş AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan tarafından Sandıklı ilçesi sınırlarındaki Akdağ Tabiat Parkı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na salındı.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 4 AKBABA TÜRÜNDEN BİRİ

AKÜREM Müdürü Emine Hesna Kandır, "Kara akbaba bitkin halde bulundu. Herhangi bir yaralı durumu yoktu. Yaklaşık bir aydır bizim bakım ve tedavimiz altında kaldı. Yeterince gücünü topladığını düşündüğümüz için tekrar doğaya bırakıldı. Kara akbabalar Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden biri. Kara akbaba akbabaların en irisidir. Boyu bir metreyi geçebiliyor. Kanat açıklığı ise 3 metre olabiliyor. Akbabalar hayvan ölülerini yok ederek eko sistemin sağlığına büyük katkı sağlıyor. Akbabalar doğanın çöpçüleri olarak bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynuyor" dedi.

'ONLARIN VARLIĞI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ'

AKÜREM Müdürü Kandır, akbaba türlerinin genel anlamda Türkiye'de popülasyonunun azalmış durumda olduğunu belirterek, "Akbabaların doğal olarak düşmanları yok. Ancak tek düşmanları insan ve insani faaliyetler. Özellikle yuva yaptıkları yaşlı çam ağaçlarının kesilmesi, yuvalarının bozulması, orman yangınları ve habitat tahribatının bozulması türleri tehdit ediyor. Kurt ve yırtıcı memeli hayvanları öldürmek için doğaya atılan zehirli etler de akbabalar için risk taşımaktadır. Onların varlığı bizler için önemli. İnsanlığın geleceği için önem taşıyorlar" diye konuştu.

'90 YABAN HAYVANINDAN 31'İNİN TEDAVİSİ YAPILDI'

Bölge Müdürü Nevzat Alğan da doğal hayatı ve yaban hayvanlarını korumak ve tedavilerinin yapılması için Afyonkarahisar ve Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde AKÜ ile birlikte çalışmalar yaptıklarını aktardı. Alğan, şöyle konuştu:

"AKÜ ile birlikte bakanlığımızın çalışması kapsamında modern bir rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Çalışmalarına başladık ve önümüzdeki yıl hayata geçireceğiz. Bu bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve bakım süreci 1 milyon 400 bin lira harcanarak yapılacak merkezde tamamlanacak ve tekrar doğaya kazandırılacak. Bu yıl içinde bize ulaştırılan 90 yaban hayvanından 31'inin tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya bırakıldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-AKÜ Araştırma Merkezinden detay

-Araştırma merkezindeki hayvanlardan detay

-Akbaba görevliler tarafından alınıp kafese konurken ve arabaya yüklenirken detay

-Akbaba ve kartalın salınacağı yerden detay

-Akbaba'dan detay

-Akbaba kafesinde iken detay

-Akbaba uçarken detay

-Kartallar bırakılırken detay

-Hesna Kandır ile röp

-Bölge Müdürü Alğan ile röp

-Genel detaylar

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ 5'İNCİ KATTAN ATAN ANNE HAKİM KARŞISINDA

ÇORUM'da, lisedeki erkek arkadaşı ile girdiği ilişki sonrası hamile kalıp, doğurduğu 8 aylık kız bebeğini poşete koyarak 5'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden apartman boşluğuna atan Münevver Melike B.'nin (19) yargılanmasına başlandı. Mahkemede olayı anlatan tutuklu sanık, "Şiddetli sancılarım tuttu ve tuvalete girdiğimde birden doğum gerçekleşti. Kordonunu ellerimle kopardım. Yaşam belirtisi aradım. Hiç nefes almıyordu. Yarım saat başında bekledim, hatta soğuk suyla dahi onu temizledim. Sonra da 5'inci kattan attım" dedi.

Olay, geçen yıl Çorum'un Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver Melike B., bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve kız bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını söyledi.

Şüphelinin ifadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Münevver Melike B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Sanık Münevver Melike B.'nin, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Münevver Melike B. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede ifade veren Münevver Melike B., "Bebeğimin yaşadığını bilseydim zaten atmazdım. Hamileliğimi herkesten gizledim, hamileliğim boyunca hep bol elbiseler giydim, doktora da hiç gitmedim" dedi.

'HİÇ NEFES ALMIYORDU'

Doğum sonrasında bebeğinin hiç nefes almadığı ileri süren sanık Münevver Melike B., "Akşam saatleriydi. Babam il dışında çalıştığı için evde değildi. Bir ablam ve bir de annem evdeydi. Biraz onların yanında oturdum ve daha sonra da sancılarım başladığı için tuvalete gittim. Sonra birden doğum gerçekleşti ve çocuk yere düştü. Kordonunu kopardım, soğuk suyla temizledim, elimi ağzına götürdüm ve hiç yaşam belirtisi yoktu. Yarım saat başında bekledim. Belki nefes alır diye, hiç nefes almıyordu. Annem tuvaletten çıkmam için seslendi. Ben annemin bana bir poşet vermesini istedim. Poşeti ne yapacağımı sordu. Ben de 'Tuvaletin çöpünü atacağım' diye söyledim. Sonra poşete koyup attım. Atmadan çocuğu poşetle dışarı çıkarabilir miydim, bilmiyorum. Sonra bayılmışım ve ambulansla beni hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Duruşmada, mahkeme başkanının araya girip "Peki hiç mi sırtına vurmak aklına gelmedi?" sorusu üzerine tutuklu sanık "Hiç aklıma gelmedi. Onu o anda hiç düşünemedim" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Münevver Melike B.'nin kardeşi M.B. ile anneleri B.B.'yi tanık olarak dinlendi. Tanık ifadeleri sırasında Münevver Melike B., mahkeme salonunun dışına çıkarıldı.

ANNE: DOĞURDUĞUNU HASTANEDE ÖĞRENDİK

Sanığın annesi B.B., mahkemedeki ifadesinde, "Kızımın erkek arkadaşı olan E.S.M.'ye kızımın peşini bırakmasını sürekli olarak söylerdim. Kızım onunla bir daha hiç konuşmadığını söylerdi. Ben de inanmıştım. İşte bunlar başımıza geldi. O gün ise kızım karnının ağrıdığını ve ishal olduğunu söyledi. Tuvalete girdi. Uzun süre de çıkmadı. Ben seslendiğimde 'birazdan çıkacağım' gibi sözler söyledi. Sonra benden poşet istedi. Poşeti ne yapacağını sorduğumda da tuvaletin çöpünü boşaltacağını söylemişti. Sonra birden dışarı çıktı ve bayıldı. Çocuk doğurduğunu hastanede öğrendik" dedi.

Sanığın kardeşi M.B. ise kardeşiyle aynı odada kalmalarına rağmen hamile olduğunu hiç anlamadığını belirtti.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

Münevver M.B’nin Adliyeden tekerlekli sandalye ile polis otosuna bindirilmesi

Detaylar

(SÜRE: 2. 38 SN ) (BOYUT: 177 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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ANNESİNİ KANSERDEN KAYBEDEN LÖSEMİ HASTASI DENİZ BARTU İÇİN SEFERBERLİK

TRABZON'da 4 yıl önce, 29 yaşındayken yumuşak doku kanserinden yaşamını yitiren öğretmen Damla Akar Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu (6) da yaklaşık 3 yıldır lösemiyle mücadele ediyor. Doktorların, 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kampanyaya dönüştü. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi.

Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe 4 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.

Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekliyor.

'GÖNÜLLÜ DONÖR OLMALARINI BEKLİYORUZ'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavisi süren Deniz Bartu'nun babası Soner Menteşe, oğlunun sağlığına kavuşması için ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Baba Menteşe, "2016 yılı 14 Şubat'ta oğluma ilk tanısı konuldu. Lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. 2,5 buçuk yıl çok güzel bir tedavi süreci oldu. Hastalığı gün geçtikçe iyiye gidiyordu. Sonra hastalığın tekrarladığı söylendi. Ondan önce ilik nakli gerekmiyordu. Ama artık ilik nakli gerekiyor iyileşmesi için. 3 senedir buralardayız. Türkiye'de çoğu hastanelerde pediatri bölümünde yatan lösemi ya da başka kanser türü hastaları yatıyor. Uygun donör bekleyen o kadar çok hasta var ki. Deniz Bartu'nun iyileşebilmesi için ilik nakli gerekiyor. Eğer aile içi uygun donör bulunmazsa aile dışı tarama başlıyor. Bulunması çok zor, milyonda bir ihtimal. Türkiye 80 milyon ama ülkemizde donör sayısı maalesef 200 binlerde. Dünya genelinin çok çok altında. Hem Deniz Bartu'ya hem de diğer hastalara hayat olmak için vatandaşlarımızdan gönüllü donör olmalarını bekliyoruz" dedi.

'VÜCUDUNU NAKLE HAZIRLIYORLAR'

Oğlunun tedavisinin sürdüğünü belirten Soner Menteşe, "Biz yıllardır bu işlerin içindeyiz. İnsanlara söylüyoruz. Hayat ışığınız mı söndü? Gelin onkoloji bölümünde bir iki tur atın. Hayat ışığınız geri gelecektir. Allah kimseyi buralara düşürmesin. Oğlumun tedavisİ sürüyor. Şimdi de relaps tedavisine başlandı. Yani Deniz Bartu'nun vücudunu nakle hazırlıyorlar. Yani planlamada en fazla 3 ay sonra nakil gerektiriyor. Planlama dışında her geçen gün bu ilaçlar daha fazla verilip vücudu daha da güçsüz olacak ve çocuğumun yaşama olasılığı düşecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baba Soner Menteşe konuşma

Hastane görüntüsü

Bartu Deniz Menteşe'den görüntü

Detaylar

Boyut: 470 mb

HABER Aleyna KESKİN KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON, ()-

