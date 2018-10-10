DHA YURT BÜLTENİ 20

MUTFAK TÜPÜ, YANAN EVDEN PATLAMADAN ÇIKARILDI

AMASYA’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında soğutma çalışması sırasında bulunan mutfak tüpünün patlamadan itfaiye erleri tarafından dışarı çıkarıldı. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın bu akşam Yüzevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ünal A.’ya ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı Osman G., eşi Ceren G. ve kızı İkra Bulem G., alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı 2 katlı ahşap evdeki yangına müdahale etti. 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında mutfakta bulunan tüp, patlamada dışarı çıkartıldı. Soğutsa çalışmaları sürdükrülen yangında yaralanan olmazken, 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yükselen dumanları gösteren cep telefonu görüntüsü

(SÜRE:1 Dk) (BOYUT:10.02 MB)

Haber-Kamera:Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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KOCAELİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA ALEVLER YÜKSELDİ, 3 ARAÇ YANDI

** Geri dönüşüm deposu ve yediemindeki araçlar alev alev yandı

İZMİT'te bir geri dönüşüm deposunda başlayan yangın, yanında bulunan yediemin otoparkına sıçradı. Depodaki malzemeler ve otoparktaki 3 araç yandı.

Olay dün gece saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta meydana geldi. Geri dönüşüm deposu içerisinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. Deponun yanındaki yediemin otoparkına da sıçrayan yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın söndürülürken, geri dönüşüm deposundaki malzemeler tamamen yandı. Yediemin otoparkı içerisinde bulunan 3 aracın da yandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının başlangıç sebebini bulmak için çalışma başlatırken, görgü tanıkları depo içerisinde bulunan dilek fenerlerinin yangına sebep olduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından cep telefonu görüntüleri

HABER: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

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CİNSEL İSTİSMAR İDDİASININ ARDINDAN, TEDBİR AMACIYLA İLÇEDEKİ SURİYELİ AİLELER TAHLİYE EDİLDİ (2)

** YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Denizli'nin Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirildi.

KALE (Denizli), ()

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PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta park halinde hafif ticari araç alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesindeki Tekerek yolunda meydana geldi. Mahmut Şekerli'ye ait 46 KH 993 plakalı hafif ticari araç, park halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle büyük çapta hasarın meydana geldiği aracın sahibi Mahmut Şekerli, aracın park halindeyken birden yanmaya başladığını söyledi. Yangının LPG sisteminden kaynaklı bir arızadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araç

- İtfaiyenin söndürme çalışması

Haber: Ömer KOÇ-Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

