DHA YURT BÜLTENİ 20

4 ASTSUBAY VE MAHREM İMAM İTİRAFÇI OLDU

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 astsubay tutuklandı, 4 astsubay ile askeri öğrencilerin sorumlusu mahrem imamı itirafçı olup adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri salı günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli İzmir, Çanakkale, Edirne, İstanbul ile Osmaniye'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; Hava ve Kara Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 5 astsubay ve askeri öğrencilerin sorumlusu mahrem imamı olduğu öne sürülen 1 sivil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'Ardışık arama' ve 'Kripto şifreleme' yöntemlerini de kullandıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Astsubay Mustafa T. tutuklandı. Diğer 4 astsubay ile mahrem imam itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis minibüsünün gelişi

- Şüphelilerin minibüsten indirilmesi

- Hastaneye alınmaları

- Hastaneden çıkarılmaları

- Polis minibüsüne bindirilmeleri

- Polis minibüsünün gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

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İRLANDALI TURİSTİN YUTTUĞU PIRLANTA YÜZÜK, TIBBİ MÜDAHALE İLE ÇIKARTILACAK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İrlandalı turist Ian Camppel'ın müşteri gibi girdiği kuyumcudan çalarak yuttuğu 2,5 kıratlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü doğal yollardan kalın bağırsağından çıkartabilmesi için 36 saat süren bekleyişten sonuç alınamadı. Doktorlar yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılmasının ise riskli olduğunu bildirdi. Gözetim süresi de dolan Camppel, adliyeye sevk edilmeyi beklerken polislere kendi isteği ile tüm riskleri kabul ederek, yüzüğün tıbbi müdahale ile çıkartılması için yazılı onay verdi. Bunun üzerine Camppel, polis eşliğinde Marmaris'teki özel bir hastaneye götürüldü. Camppel'e burada kolonoskopi yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastane içinden detaylar

- Turistten detaylar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()

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KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI

BU yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesinde kırmızı halıdan geçen ünlüler ve davetliler, şıklıklarıyla göz doldurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 55’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ödül töreni öncesinde, kırmızı halı geçişi yapıldı. Ödül töreninin gerçekleştirileceği Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’ne gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler kırmızı halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

CEM YILMAZ’IN ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ DE KIRMIZI HALIDAN GEÇTİ

Kırmızı halıda kıyafetleriyle göze çarpan ünlü isimlerin yanı sıra bazı davetliler sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geceye sevgilisi Defne Samyeli ve oyuncu Ozan Güven’le birlikte gelen Cem Yılmaz, “Çok teşekkür ederim. Çok mutluyumö dedi. Yılmaz’ın bir süre önce ayrıldığı eski eşi Ahu Yağtu da Yılmaz’ın ardından kırmızı halıdan geçerek tören alanına girdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da eşi Sevim Karaloğlu’yla birlikte kırmızı halıdan geçti. Vali Karaloğlu, Uluslararası Antalya Film Festivali’nin çok önemli olduğuna değindi. Ödül alan almayan herkese teşekkür ettiğini de söyleyen Karaloğlu, güzel bir sinema haftası yaşadıklarını kaydetti.

MENDERES TÜREL KAZANANI AÇIKLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel ve çocukları Akın ve Akant’la birlikte kırmızı halıdan geçti. Antalya’nın festivalinin 55’inci yılını kutladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Türel, festival sonunda kazananın Antalyalılar olduğunu söyledi. Dünya ve Türkiye sinemasından önemli yapıtların on binlerce izleyiciyle buluştuğuna da dikkati çeken Başkan Türel, “Kortejde binlerce Antalyalı sanatçılarımıza eşlik etti. Buraya gelen çok önemli sanatçılar ve yönetmenler var. Bu konuklarımız ülkelerine döndüklerinde fahri turizm elçimiz gibi burayı anlatacak. Festivalimizin sanatsal çıtası her geçen gün yükseliyorö dedi.

Fadik Sevin Atasoy, festivalde bu yıl forum bölümüyle ilgilendiğini söyledi. Gelecek sene çekilecek filmleri forumda gördüklerini de ifade eden Atasoy, herkesi kutladığını ve iyi olanın kazanmasını dilediğini söyledi.

Sanatçı Oktay Kaynarca da festivalin çok güzel geçtiğine değinerek, “İnşallah festivalin 155’inci senesi de olur. Film festivallerini önemsiyorum. Özellikle burada enerjik insanların bir araya gelmesi sinema sektörü adına çok değerli şeyler ortaya çıkarıyorö dedi.

Festivalde yine bir ödül vereceği için çok mutlu olduğunu anlatan sinema sanatçısı Nebahat Çehre ise festivallerde ödül vermenin kendisi için bir gelenek haline geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırmızı halıda yürüyen katılımcılardan görüntü

-Katılan sanatcılardan görüntü

-Röp 1:Fadik Sevin Atasoy

-Röp 2:Nebahat Çehre

-Röp 3:Oktay Kaynarca

-Cem Yılmaz'ın eski eşinden görüntü (Ahu Yağtu)

-detaylar

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Haber:Alparslan ÇINAR KAMERA:Emrah GÜL ANTALYA()

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AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ



BURDUR'un Kemer ilçe Belediye Başkanı Ak Partili Durmuş Erdem (52), partisinden ihraç edildi

Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, partiden ihraç edildi. Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun geçen hafta aldığı ihraç kararı AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na gönderdi. İl Başkanlığı ihraç kararını teslim almayan Durmuş Erdem'e posta yoluyla gönderdi.

Evli ve bir çocuk babası Durmuş Erdem, 2004 yılında beri Kemer ilçe Belediye Başkanlığı yapıyor.

Mesut MADAN / BURDUR ()

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