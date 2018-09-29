DHA YURT BÜLTENİ 20

Hakkari’de, şehit askeri için tören düzenlendi

KUZEY Irak Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri icra edildiği esnada teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu şehit olan 1 aylık evli 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Başsavcı vekili Cumhuriyet savcısı Kamil Buğra Karaman, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü vekili Gürcan Görgülü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, polis ve askerler katıldı.

Saygı duruşu ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı helikopterle Van Ferit Melen Havalimanı’na gönderilerek buradan da uçakla memleketi Sakarya’ya uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin naaşı tören alanına getiirilmesi

- Törene katılanlar

- Şehidin özgeçmişinin okunması

- Duaların okunma

-Şehit naaşının omuzlarda taşınması

- Genel Detaylar

202 MB - 1 DAKİKA 48 SANİYE

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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BODRUM YALIKAVAK'TA YANGIN (1)



Bodrum Yalıkavak'ta Küdür mevkiinde makilik alanda çıkan yangın henüz söndürülemedi. Makilik alanda çıkan yangının halen 30 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildi. Bodrum İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri müdahale için hazırlandı ancak gelen bilgilere göre havanın aşırı rüzgarlı oluşu ve arazi yapısı nedeniyle henüz müdahale edilemedi. Yetkililer, arazözlerin beklendiğini ifade etti. Yangının kayalık bir alana doğru ilerlediği, bu alanı aşması halinde daha da etkili olabileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yükselen alevler

- Kurtarma ekipleri

- Detaylar

Haber-Kamera: BODRUM /

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55'İNCİ ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ'NDE ONUR ÖDÜLERİ VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, sanatçıların halkı selamladığı kortejin ardından açılış töreniyle devam etti. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene sanatçılar, kırmızı halıda yürüyerek salona girdi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşleriyle katıldı. Sanatçılardan Fadik Sevin Atasoy, Boşnak oyuncu Alma Terziç, Şahnaz Çakıralp, Mehmet Ali Ali Erbil, ressam Ahmet Güneştekin, Fransız oyuncu Vincent Cassel, jüri üyesi Tuba Ünsal kırmızı halıda gazetecilere poz verdi.

KIRMIZI HALIDA DUYGULARINI ANLATTILAR

Bosna Hersekli oyuncu Alma Terziç, festivale davetli geldiğini ve her şeyin muhteşem olduğunu söyledi.

Çok heyecanlandığını belirten Terziç, "Harika bir organizasyon. Yaratıcılarla, yetenekli insanlarla bir arada olmak güzel, herkese iyi şanslar" dedi.

Oyuncu Şahnaz Çakıralp de festivalin çok iyi organize edildiğini söyledi. Çakıralp, "Antalya cennet, sanatçılar ve sanatseverler bir araya geliyor. Yeni projeler yapılıyor" dedi.

Oyuncu Mehmet Ali Erbil ise ilk kez festivale katıldığını belirterek, ödül almak için değil selam vermek için geldiğini söyledi.

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy da festivalin kadrolu sanatçısı olduğunu kaydetti. Atasoy, "Heyecanlıyım, adı gibi 55 film gösterime girecek. Burası benim ana ocağım" dedi.

YENİ SİNEMA KANUNU GELİYOR

Kırmızı halının ardından tören salonda devam etti. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, festivalin Türkiye'nin markası haline geldiğini söyledi. Festivalin Türk sinemasına büyük katkı sağladığını belirten Ersoy, Türk sinemasında baş döndürücü gelişmeler yaşandığına değindi. Çıtayı yükseltmek adına atılması gereken adımlar olduğuna değinen Bakan Ersoy, "2002 yılında 9 olan film sayısı, geçen yıl 148'e çıktı. 2 milyon olan yerli film seyirci sayısı geçen yıl 49 milyonu aştı. Yerli filmde izlenme sayısı konusunda Avrupa'da birinci sıradayız. Yeni yasama döneminde mevcut destek mekanizmalarını çeşitlendireceğiz. Yeni sinema kanununu meclise sunacağız" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE SANAT ŞEHİRLERİN KİMLİĞİDİR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise belediye olarak sanat faaliyetlerin önce sosyal yardım ve altyapı gibi sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. En önemli faaliyetleri arasın kültür ve sanat etkinliklerinin yer tuttuğunu vurgulayan Türel, "Kültür ve sanat şehirlerin kimliğidir. Festival kentin ruhunun önemli parçası haline geldi. Sinemacıları ve sinemaseverleri buluşturan sinema aşkıdır. Sinema, birlikte olmak, sanal dünyadan çıkıp birbirimizi dokunabilmek demektir. Sanal alemin saydam duvarları bizi görüntüde yakınlaştırıyor ama gerçekten uzaklaştırıyor. İnsanları ayıran duvarları kalınlaştırıyor, aklımızın üstünü örtüyor. Sanat bu örtüyü kaldıran en önemli kültürdür" diye konuştu.

'GELENEKLERİ KORUYARAK GELECEĞE'

Festivalin Türk sinemasını desteklemeye devam ettiğini kaydeden Türel, Antalya'yı sinema endüstrinin merkezi yapmak gibi hedeflerinin olduğunu söyledi. Sanatta evrensel ve yerel tartışmalarının çok uzun süre önce ele alındığını dile getiren Türel, "Antalya festivali evrensel boyutta olacaktır. Türkiye'nin halen dünyaya sinema anlatması gereken filmleri vardır. Gelecek yıllardan itibaren Türkiye sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi güçlendireceğiz. Geleneklerimizi koruyarak geleceğe ilerliyoruz" dedi.

İKİ ÜNLÜ YÖNETMEN AYNI SAHNEDE

Gece onur ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Ferzan Özpetek'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan isimlerden oldu. İtalyan sinemasının da önemli isimlerinden biri haline gelen Özpetek'e ödülünü Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi verdi. Özpetek, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Benim için çift ödül oldu, çünkü bu akşam Farhadi ile tanıştım. Benim için çok önemli bir yönetmen. Festivale 21 yıl önce 'Hamam' filmi ile katılmıştım. O zaman sadece Türk filmleri vardı. İlk katıldığım festivalde en iyi yönetmen ödülünü almıştım, kariyerim burada başladı. 21 yıl sonra ikinci portakalım oldu" dedi.

FRANSIZ OYUNCU ONURLANDIRILDI

Fransız oyuncu Vincent Cassel de gecede 'Onur Ödülü' alan yabancı oyuncu oldu. Ünlü oyuncuya ödülünü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Cassel, "Farhadi gibi Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Beni davet ettiğiniz ve bu ödülü verdiğiniz için teşekkür ederim" diye duygularını ifade etti.

Macaristanlı yönetmen Bela Tarr da onur ödülü alan isimlerden oldu. Tarr, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in elinden aldı.

Gecede, Türk sinemasının emektar ismi Ömer Vargı'ya da 'Onur Ödülü' verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Katılımcılardan kırmızı halıdan detay görüntü

-Sanatçılarla röp

-Turizm Bakanı ile röp

-Menderes Türel'le röp

-Detaylar

756MB//6.16SN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Kırmızı halı röpler

- Salondan detay

- Menderes Türel konuşma

- Bakan Mehmet Nuri Ersoy konuşma

- Onur ödüllerinin verilmesi

- Yabancı sanatçıların konuşması

703 MB

Haber:Hasan DEMİRBAŞ KAMERA:Emrah GÜL ANTALYA()

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Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği (3)

45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kent merkezinde yaşanan gerginlikte Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren 30 kişi ile sosyal medya paylaşımları ile halkı provoke eden 15 kişi gözaltına alındı. Kent merkezindeki gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, gözaltına alınan 45 kişinin sorgulanmasına başlandı. Öte yandan çeşitli suçlara karıştığı saptanan 639 Suriyeli ise Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

Osmanlı Mahallesi'nde komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları arasındaki tartışma nedeniyle çıkan kavganın ardından yaşanan olaylar için Şanlıurfa Valisi kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu. Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa halkını provokatörlere karşı uyararak, şöyle konuştu:

"Birilerinin bu olayları kamu düzenine, toplumsal barışa karşı araca dönüştürmesine asla müsaade etmeyiz. Urfa dünyada eşine benzerine az rastlanır bir vefa örneği gösteriyor. Cumhurbaşkanımızdan en alt kademeye kadar Suriyeliler için 'misafirimiz' diyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için hazırlık çalışmaları içerisinde olduğumuzu da ifade ediyoruz. Urfa 7-8 senedir 550 bin Suriyeli ağırlama başarısını gösterdi. Suriyelilerin iş yerlerine, evlerine, kapılarına dayanma noktasına getirilen anlayışı da yine nefretle kınıyorum. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Suriyeli misafirlerden, mültecilerden asayiş olaylarına karışan suç işleyen, suça meyilli olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bunların toplumun huzurunu bozmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medyada bazı art niyetlilerin, kötü niyetlilerin mesajlarını iğrenerek okudum. Böyle bir zihniyeti kabul edemeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözaltına alınan şahıslar şubeden çıkartılışı

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Kent merkezinde yaşanan gerginlik

- Polisin müdahalede bulunması

- Vali'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 205-9MB

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ŞANLIURFA'DA 'İSOT' FESTİVALİ İLGİ GÖRDÜ



ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen İsot Festivali'ne katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, çiğ köfte yoğurup halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde davetlilere çiğköfte ikram edildi.

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan acı kırmız isot festivali, Hamarat Eller Çarşısı'nda isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterildi. Festivale başına isot işlemeli yazmasıyla katılan sanatçı Hülya Koçyiğit de etkinlikte önce biber temizledi ardından çiğköfte yoğurdu. Koçyiğit, evlenecek bir çifte de çiğ köfte ikram edip fotoğraf çektirdi. Ekmeğe biber salçası sürerek yiyen Koçyiğit, "En güzel sabahlar isotla başlar" diyerek, halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti.

Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde konuşan Hülya Koçyiğit, "Şanlıurfa denilince aklımıza ilk gelen şey isottur. İsot bu kentin en değerli ürünü. İsot Festivali'nin yapılması bölgeyi tanımayanları kente çekecektir. Şanlıurfa'nın tarihi bölgelerini de gezdim, inanın gurur duydum. İnşallah önümüzdeki festivallere de katılmak istiyorum" dedi.

Urfa sıra gecesi ekibinin sahne aldığı etkinlikte isot kostümü giyen gençlerin davul-zurna eşliğinde halay çekmesi alkış aldı. Festivale; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ile çok sayıda kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsot festivaline katılan davetliler

- Hülya Koçyiğit festivale katılması

- İsot temizleyen Koçyiğit çiğköfte yoğurması

- Halay çekenler

- Konuklar çiğköfte yoğrulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 787MB

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