DHA YURT BÜLTENİ 20

Şehit korucular toprağa verildi

Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında devam eden operasyonda çerçevesindeki arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yelboğa, düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama törenin ardından şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa’nın naaşları helikopterle Çalışkan Hudut Tabur Komutanlığına getirildi. Burada şehitler için askeri törenin yapıldı. Cenaze defin merasimine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın katıldı.

Törende Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, kısa bir konuşma yaparak dua etti. Ardından şehit naaşları, ambulanslar ile Çalışkan belde mezarlığına getirildi. Cenaze namazı kılınan şehit korucular, törenle toprağa verildi. Şehitlerin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehitlerin tabutlarına bağlı bayrakları, şehit güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa’nın çocuklarına verdi.

Şehit korucu Süleyman Tosun'un ağabeyi ve Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun, gözyaşları arasında şehit kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, "Yüz şehit versek dahi vazgeçmeyeceğiz. Baş koymuşuz. Kimse gülmesin, keyfi gelmesin. İntikamın 5 katını da alırız" dedi.

Vali Mehmet Aktaş da şehitlerin intikamının teröristlerden ağır bir şekilde alınacağını belirterek, "Gerekirse hepimiz bu uğurda can veririz, şehitlerin intikamını alırız. Asker, polis ve korucunun karşısına çıkamadıkları için böyle kalleşçe tuzaklar kuruyorlar. Bu tuzakları onların başına geçireceğiz inşallah" dedi.

Silopi ilçesi Cudi Dağı Ezmin Tepe Bölgesinde keşif, gözetleme, pusu amacıyla icra edilen operasyon esnasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcının infilak ettirmesi sonucunda güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa şehit düşmüştü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Helikopterin inişi

-Cenazelerin ambulansa taşınması

-Okunan dualar

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Valinin şehit çocuklarına bayrak vermesi

-Vali’nin açıklaması

-Belediye başkanı Nadir Tosun’un açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak)

==================

VAN'DA GÖLETE GİREN 2 ÇOCUK BOĞULDU



VAN’ın Gürpınar ilçesinde, okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem'in (12), Jandarma Su Altı Tim Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu gölette cansız bedeni bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra mahallede sulama amaçlı yapılan gölete yüzmek için giren 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural ile Diyar Erdem, bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrenciler eve gelmeyince aileleri merak edip, köyün yakınındaki gölette arama çalışması başlattı. Göletin yanında çocuklarının ayakkabılarını görünce aileler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su altı Tim Komutanlığı ekipleri, 2 öğrencinin sulama için yapılan gölette kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine AFAD ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin arama çalışması sonuç vermeyince, devreye Jandarma Su Altı Timi girdi. Gölete dalan ekipler, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gürpınar Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Göletten çıkarılmaları

- Jandarma su altı ve AFAD ekibi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, ()-

=========================

KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi, Tahtabahçe mevkiinde meydana geldi. İsa Öğretmen (39) yönetimindeki 55 RF 450 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Sefa Yalçın yönetimindeki 61 AE 102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yaşar Cüheroğlu (35) ve İlyas Seçkin (30) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan İsa Öğretmen ve Yaşar Cüheroğlu daha sonra Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera:ÇARŞAMBA, ()

==============================

'Üzüm ve İnsan' temalı Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu tamamlandı

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen '4'üncü Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu' düzenlenen kokteyl ve sergi ile sona erdi. Sanatçıların Marmara mermerine şekil verdiğini söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar" dedi.

Bu yılki teması 'Tarih Boyunca Üzüm ve İnsan' olan Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun kapanış töreni marina alanında yapıldı. Törende 8 sanatçının yaklaşık bir ayda tamamladığı heykeller kaideleri üzerinde sergilenirken, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Sempozyum Küratörü Nermin Sözel, sanatçılara eserleri başında birer teşekkür belgesi takdim ederek sanatçıları çalışmalarından dolayı tek tek kutladı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, belediye olarak sanatsal aktiviteleri her yıl daha da büyüterek sürdürdüklerini söyledi. Sempozyumda çok anlamlı eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Eşkinat, "Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu her geçen yıl daha da güçlendi. Hem sanat kariyerleri olarak, hem davranış biçimi olarak, hem de sanata kattıkları estetik gücü olarak çok önemli sanatçılarla çalıştık. Sanatçılar Tekirdağ'a çok güzel 8 eser kazandırdı. Sempozyumda sanatçılar uzun süre bir arada çalıştığı için bir aile haline geliyorlar. O yüzden bu kapanışlar birazda buruk oluyor. Bu kapanışların ardından her ülkede Süleymanpaşa'nın bir temsilcisi, bir sanat elçisi oluyor. Süleymanpaşa Belediyesi uluslararası platformda da ciddi çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Sanatçıların bir ay boyunca Marmara mermerine şekil verdiklerini söyleyen Eşkinat, "Taşa ruh kattılar ve eserlerini bizlere hediye ederek ülkelerine dönüyorlar. Dört yıldır büyüyerek devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl da yine üzerine koyarak sempozyumumuzu sürdüreceğiz. Bu sempozyum, bir ayda başlayıp bitiyor ama bunun bir de hazırlık süreci var. Aylar önceden çalışmalara başlanıyor, duyurular yapılıyor, başvurular alınıyor. Yüzlerce başvuru arasından en iyi eserler seçilerek sanatçılar davet ediliyor. Uygun mermerler yerinde incelenip seçiliyor, sanatçılarımız kentimizde misafir ediliyor ve ilk çekicin vurulmasıyla sempozyum başlamış oluyor. Sonuç olarak bir ay gibi bir sürede de eserler ortaya çıkıyor ve kentimizin belli noktalarında sergileniyor. İşte tüm bu süreçlerde emek veren çok sayıda yol arkadaşım var. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni eserler kentimize hayırlı olsun" dedi.

SÖZEL: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN TEMASI 'ÇEŞMELER' OLACAK

Sempozyumun küratörü Nermin Sözel, 4'üncü sempozyumu da başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Her yıl büyüyerek devam ettiğimiz bu sempozyumun önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğine inanıyorum. 2019'un temasını 'Çeşmeler' olarak belirledik. Önümüzdeki yıl çeşmenin, suyun taşla nasıl bütünleşebileceğine dair çalışmalar göreceğiz. Çalışmalarımıza kısa bir dinlenmenin ardından hemen başlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Çalışması biten heykeller

-Heykelleri ziyaret eden vatandaşlar

-Ekrem Eşkinat'ın konuşmaları

-Sanatçıları katılım sertifikası verilmesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()