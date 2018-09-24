DHA YURT BÜLTENİ 20

KÜTAHYA'daki Porsuk Barajı içerisinde toplu balık ve kerevit ölümleri tedirginlik yarattı.Merkeze bağlı Sofça Köyü yakınlarındaki barajda yüzlerce ölü balık ve kereviz kıyıya vurdu. Sofça köyü sakinleri, yetkililerden toplu balık ölümlerinin neden kaynaklandığını belirlenmesini istedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin ise baraj suyundan ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattıkları öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilmiş görüntüde ölen balıkların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:KÜTAHYA /

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TIRNAKÇININ OYUNUNA GELMEDİ

DÜZCE, () - DÜZCE'de, cep telefonu mağazasında 200 lira vererek para üstünü aldığı sırada 100 lirayı avucunun içinde saklayıp 100 lira daha isteyen kişi, mağaza çalışanı tarafından fark edildi. Mağaza çalışanı tırnakçının avucunun içine sakladığı parayı çıkarırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce İstanbul Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu mağazasına gelen kişi 200 TL vererek cep telefonuna 20 TL yükletti. 180 lira para üstü alan kişi el çabukluğu ile 100 TL'yi avucunun içine saklayarak, 100 TL daha istedi. Mağaza çalışanı Emre Uyanık kasaya gelerek duruma müdahale etti. Emre Uyanık, tırnakçının avucunu açarak 100 liranın olduğunu gördü. Tırnakçıyı yakalamaya çalışan Emre Uyanık polise haber verdi. Ancak, kadın mağazadan çıkarak gözden kayboldu. Yaşanan olay ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan Emre Uyanık, "Arkada oturuyordum o sırada kasada bir para alışverişinin hareketliliği olduğunu gördüm. Daha sonra cüzdanını fark ettim. Cüzdanı almaya çalıştığımda para avucunun içerisindeydi. Kasada olsam daha önceden anlardım, ancak sonradan geldim. Ama parayı kurtardık. Burada daha önce çok tırnakçı yakaladık. Tabi daha kasaya gelmeden anlıyorduk ama bu sefer ki çok farklıydı. Giyim ve kuşamı farklıydı. Onun tepkisi ise almadım demeye çalıştı. Ancak ben parayı avucundan çıkardım. Dışarıda kalabalıklardı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verdik ama yetişemedik. Kalabalığa getirip kaçtılar. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle kasada duran arkadaşlar aldıklarını, verdiklerini iyi kontrol etmeleri lazım. Çok hızlı hareket ediyorlar. Paraları masaların üzerine bırakıp açıyorlar, dağıtıyorlar ve kafa karıştırıyorlar" dedi.

Polis şikayet üzerine soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Tırnakçının para vermesi

Kasadan para üstü alarak diğer parayı avucuna saklaması

Tekrar kasiyerden para istemesi

Emre Uyanık'ın tırnakçının elinden parayı alması

Emre Uyanık ile röp

Mağazadan görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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EŞLERİ, GÖREV BAŞINDAKİ POLİSLERE AŞURE DAĞITTI

TEKİRDAĞ'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Polis Eşleri Derneği Şubesi üyesi kadınlar, görev başındaki polislere aşure ikramında bulundu.

Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın ile dernek üyesi kadınlar, Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü, karakollar ve uygulama noktalarında görev başında olan eşleri polislere aşure ikramında bulundu. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yardımcıları TÜGVA Tekirdağ il temsilcisi Emrah Hekim, Emniyet Hizmetleri Yardımlaşma ve Güçlendirme Derneği Başkanı Barış Bilge ile şube müdürleri katıldı. Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, bu ayın güzelliğini vatandaşlarla paylaşmak istediklerini ifade ederek, "Muharrem ayı dolayısıyla böyle güzel bir etkinlik düzenlemek istedik. İl emniyet müdürlüğümüz personeline ve noktalarda görev yapan polislerimize aşure ikramında bulunduk. Daha sonra dernek olarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaya kara verdik. Halkla iç içe olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis merkezi önünde polis eşlerinin vatandaşa aşure dağıtımı

-İl Emniyet müdürünün vatandaşlara aşure vermesi

-Çevik kuvvet ve özel harekat polislerine aşure dağıtımı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-



