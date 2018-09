DHA YURT BÜLTENİ 20

BABASINI ÖLDÜRÜP, GÖMMEK İÇİN KAMYONET KASASINDA SAKLADI

AKSARAY'da, borcunu öğrenip tepki gösteren babası Ali C.'yi (50), kız kardeşi Rukiye C.'nin (28) gözü önünde av tüfeğiyle başından vurup öldüren Aziz C. (30), babasının cesedini gece gömmek için bahçedeki kamyonetin kasasına sakladı. Yakınlarının kamyonet kasasına malzeme yüklediği sırada cesedi bulmaları üzerine cinayet ortaya çıktı. Aziz C., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bağlıkaya Beldesi'nde oturan çiftçi Aziz C., iddiaya göre evde sabah saatlerinde borcunu öğrenen babası Ali C.'nin, tepki göstermesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz C., kız kardeşi Rukiye C.'nin gözü önünde av tüfeğiyle babası Ali C.'nin üzerine ateş açtı. Başından yaralanan ve yere yığılan Ali C. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kız kardeşini ölümle tehdit eden Aziz C., babasının cesedini hava karardıktan sonra gömmek için bahçede park halinde bulunan kamyonetin kasasına sakladı.

Gün içerisinde Ali C.'yi göremeyen yakınları ise Aziz C. ve Rukiye C.'nin çelişkili konuşmaları üzerine Ali C.'yi çevrede aradı. Yapılan aramada Ali C. bulunamadı. Daha sonra yakınları akşam saatlerinde kamyonete malzeme yüklemek isterken, Ali C.'yi kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye C., babasını ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz C. ile Rukiye C. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali C.'nin cesedi ise otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Cesedin taşınması

- Genel ve detay

- Babanın fotoğrafı

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

==================================================

HAVALİMANINDA PİST UZATMA VE ONARIM ÇALIŞMALARINI DENETLEYEN SİİRT VALİSİ'Nİ KIZDIRAN OLAY



SİİRT Havalimanı'nda pist uzatma ve onarım çalışmalarını denetleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, işçilerin çalışmadığını ve başlarında yüklenici firma yetkilisi olmadığını görünce sinirlendi. Telefon ile firma yetkilisiyle görüşen Vali Atik, "Yaklaşık bir saatten beri sana ulaşmaya çalışıyoruz, telefonun meşgul çalıyor. Şimdi hanginiz yalan atıyor siz mi, yoksa size malzeme veren firma mı?" diye fırça attı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, pist uzatma ve onarım çalışmasında olan Siirt Havalimanı'nda AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile birlikte denetlemelerde bulundu. Çalışmaların durduğunu ve işçilerin çalışmadığını fark eden Vali Atik, havalimanı onarım ve bakım ihalesini alan yüklenici firma ile firmanın malzeme aldığı şirket arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü işlerinin aksadığını öğrenince, "Siz burada ne iş yapıyorsunuz, şirket yetkilileri ile bir kişi bile muhatap bulamıyorum, hanginiz yalan atıyor. Bakın sizleri yüzleştireceğim ve bu işi son bulmasını sağlayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Siirt Havalimanı'nın açılması ile alakalı tarih verildiğini ancak bu tarihin yaşanan anlaşmazlıktan ötürü erteleneceğini belirten Siirt Valisi Ali Fuat Atik, “Firmanın malzeme almaması beni ilgilendirmez. Aramızda bir sözleşme var ve buna sizlerin uymanız gerekir. Bize bu tarihte bitecek diyorsunuz bitiremiyorsunuz bu nasıl bir iştir. Benimle konuşacak bir muhatap bile yok" diye konuştu.

Yüklenici firma yetkilisinin cep telefonuna ulaşan ve telefonda firma yetkilisini azarlayan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Yaklaşık bir saatten beri sana ulaşmaya çalışıyoruz, telefonun meşgul çalıyor. Şimdi hanginiz yalan atıyor siz mi, yoksa size malzeme veren firma mı? Bu iş neden durmuş siz malzemeciye para vermediğiniz için malzemeci size malzeme göndermiyor. Bu doğrumu ve sizi çekinizi protesto etmiştir. Hanginiz yalan atıyor. Ben bu işi sonlandıracağım ve gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Siirt Valisinin onarılan havalimanında inceleme yapması

-Yetkililerden bilgi alması, firma yetkililerinin inşaat alanına bulunmamasına kızması

-Firma yetkilisi ile telefonda görüşmesi

-Havaalanından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-

=======================

AKSARAY'DA TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ

AKSARAY'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 58'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Ferman Dursun (49) idaresindeki 38 UE 471 plakalı otomobil, Faruk Karabey (32) yönetimindeki 23 BH 949 plakalı balık yemi yüklü TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken sürücü Dursun ile otomobildeki Yeter Fidan (52) ağır yaraalndı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ferman Dursun ve Yeter Fidan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Faruk Karabey ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------------------

- Kaza yeri detay

- İki kişinin öldüğü otomobilden detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY ()

==========================================================

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI: 17 YARALI



GAZİANTEP'te, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ve tarım işçilerini taşıyan minibüs, bariyerlere çarptı. Kazada 5'i çocuk, 17 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden ve tarım işçilerini taşıyan Sinan Burdakoçi (42) yönetimindeki 63 EV 070 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması Gaziantep'in Nizip ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sinan Burdakoçi ile minibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5’i çocuk 17 kişi yaralandı. Minibüste sandık içerisinde bulunan kümes hayvanları ise kazada zarar görmedi. İhbarla olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada hurdaya dönen minibüsten çıkarılan kümes hayvanları da jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Olay yeri

- Kaza yapan minibüs

- Yaralılar

- Kümes hayvanları

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

==========================

KANSER HASTALARINA, 'SANAL GÖKYÜZÜ'YLE MORAL

RİZE'de, Türk Hava Yolları (THY) pilotlarının çektiği fotoğraflarla, kentteki kemoterapi merkezinde tedavi gören hastalara moral vermek için 'sanal gökyüzü' oluşturuldu. Proje kapsamında, fotoğraflar kemoterapi merkezinin duvarlarına asıldı.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, THY Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı proje, ilk kez Rize'de hayata geçti. Pilotların çektiği gökyüzü fotoğrafları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Doğuş Çay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi duvarlarına monte edildi, 'sanal gökyüzü' oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Rize'deki kemoterapi merkezinde yapılan bu çalışmanın Türkiye'de ilk olacağını belirtti. Türkyımaz, "Kemoterapi süreci uzun bir süreç gerektiriyor. Kemoterapi gören hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik ve fiziksel değişiklikler oluyor. Bu ortama girdiklerinde hastane ortamı değil de daha rahat bir ortamda tedavi görmelerini amaçladık" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt ise günde 250 kanser hastasının il dışına çıkmasını engellediklerini kaydederek, "Kemoterapi hastalarının tedavi etkinliğine fayda sağlaması açısından bu manevi projeyi çok destekliyoruz. THY pilotları tarafından çekilen yaklaşık 40 adet fotoğrafın merkezimizin duvarlarına asılmasıyla bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

PROJE 81 İLDE UYGULANACAK

Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Eda Küçüktülü, projeye bir hastanın vesilesiyle başladıklarını anlatarak şöyle dedi:

"Erken tanının da anlamını çok iyi biliyordu. O yüzden çok fazla imkanı olduğundan İstanbul ve Ankara illerine çok fazla uçuşlar yapıyordu. Tedavi aşamasında moral ve motivasyonunu hiç bozmadı. Bunu da uçuşlara bağlıyordu. Gökyüzünü görmenin ona çok iyi geldiğini söylüyordu. Bu düşünceden yola çıkarak hastaların kemoterapi alırken boş duvarlara bakmak zorunda kalmaması için bu fotoğrafları yerleştirdik. Türk Hava Yolları'nın pilotları bizler için fotoğraflar çekti. O fotoğraflarla da burada sanal gökyüzü oluşturmaya çalıştık. Rize'yi ilk pilot yer seçtik. Bu projeyi 81 ilde uygulayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane duvarlarına asılan fotoğrafların görüntüsü

Hastaneden görüntüler

Konuşmalar

Detaylar

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/RİZE-

==================