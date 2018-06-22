DHA YURT BÜLTENİ -20

BAKAN CANİKLİ'NİN MAKAM ARACI, ŞEHİDİN OĞLUNA SÜNNET ARACI OLDU



MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Şehit oğlu Taşan, babasının kabri başında dua ederken, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 6 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç Taşan için sünnet düğünü düzenlendi. Düğünde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin makam aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi. Türk bayrağı figürü ile süslenen makam aracına annesi Aylin Taşan ile birlikte binen Meriç Taşan, ilk olarak babasının Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarını ziyaret etti.

'BABAMIN DA YANINDA OLMASINI İSTERDİM'

Babasının mezardaki fotoğrafını öperek yakınları ile birlikte dua eden Meriç Taşan, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Mezar ziyaretinde aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, şehit Taşan'ın emanetine sahip çıkacaklarını belirterek bu mutlu gününde Meriç'in yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Meriç Taşan daha sonra sünnet aracı olarak tahsis edilen Bakan Canikli’nin makam aracı ile polis eskortu eşliğinde düğün için Keçiören ilçesindeki salona geçti. Düğüne, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bazı taraftar ve motosiklet grupları ile bir grup üniversite öğrencisi de Taşan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Meriç Taşan eline kına yakıldıktan sonra yakınları ile oyun oynadı. Düğüne katılan protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taşan'a bisiklet, akülü araba ve tablet gibi çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü:

-Şehit oğlu Meriç Taşan'ın şehitliğe gelmesi

-Şehitlikte dua edilmesi

-Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar açıklama

-Şehidin oğlu Meriç Taşan ile röp

-Konvoydan görüntü

-Düğün salonundan görüntü

-Meriç Taşan ve yakınlarının oynaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-

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Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BİNLERLE YÜRÜDÜ

Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Antalya'nın Alanya İlçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık 10 kişinin katılımıyla Hacet Mahallesi'nden, Şekerhane Mahallesi'ndeki seçim ofisine yürüdü. Yaklaşık 1,5 kilometre yolu 40 dakikada yürüyerek gelen Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik ve İbrahim ile partililer de eşlik etti.

'O'NUN EMRİNE BAKARIZ'

Seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, konuşmasına, Alanyalı olmaktan ve hemşerilerinin hizmetkarı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek başladı. Çavuşoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan ve adamları hiçbir zaman kimsenin huzurunda eğilmez. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğilir. Biz 'rabbim ne der, Allah ne der' ona bakarız. O'nun emrine bakarız. Allah adına emir verenlerin emirlerini de dinlemeyiz. Dini sömürenlerin de vatandaşlarımızı sömürüp onları kendilerinin kölesi gibiymiş görenleri de ret ederiz. Allah ile aramıza da kimseyi sokmayız" dedi.

'BUNLAR FİRAVUNCULAR'

FETÖ'nün oyunlarına kanmaması konusunda vatandaşları uyaran Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'de darbe yaptı. Bunlar Firavuncular. Kimse rabbim adına oraya oy vermezsen cehenneme gidersin diye sahtekarlık yapmasın. Rabbim adına kimse karar vermesin. Artık bu millet uyandı. Bu millet gerçekleri gördü. Kimin sahtekar olduğunu kimin dini suiistimal ettiğini ama kimin gerçek imanlı olduğunu görüyor. Millet uyandı, millet gerçekleri görüyor" diye konuştu.

'BİZİM ARAMIZA GİREMEZ'

MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'na da değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Biz MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Bundan sonra Türkiye'nin bekası için omuz omuza çalışacağız. Biz milli olan herkesle çalışırız. Sadece hainler ve teröristler bizim aramıza giremez. Bu seçim yerli ve milli olanlarla, birilerinin güdümünde olanlar arasında geçecek. Bu kadar zıt partilerin tesadüfen mi bir araya geldiğini düşünüyorsunuz? Temel Karamollaoğlu ve partisi sadece 2 milletvekili için mi geliyor? CHP'ye kazandıracağı milletvekili sayısı 10, belki daha fazla… 28 Şubat'ı sanki AK parti yaptı. Başörtü sorununu sanki AK Parti yaptı. İşte şimdi bunlarla nasıl kol kola kucak kucağa oluyorlar. Hangi örgüt bunları birleştirdi, FETÖ mü birleştirdi? "

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e de yüklenen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi bir tane hanımefendi var. Çıkmış konuşuyor. Ne diyordu? 'Ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım' diyordu. Darbe gecesinde ne deniliyordu? Yurtta sulh cihanda sulh harekatı. O hanımefendi darbe gecesinden kaç ay önce 'Yurtta sulh cihanda sulh'u tekrarladı. Kimin güdümünde biliyorsunuz değil mi? FETÖ. Bunlar birilerinin düğmeye basmasıyla hareket ediyor. Siz sözde milliyetçi geçiniyordunuz. Biz terörle o kadar mücadele ederken kahraman polisimiz, askerimiz Afrin'den Cerablus'tan sonra Kandil'e doğru ilerlerken, bizler burada rahat uyuyalım, Türkiye'nin bekası için yürürken, şehit olmak için yürürken o teröristlerin başını, kuklalarını hapishaneden kim çıkarmaya çalışıyor? En ufak bir milliyetçi duygusu olan bunlara oy vermez. Bu partilerin değil, Türkiye'nin geleceği meselesidir. Türkiye'nin beka meselesi, bayrak, millet, devlet meselesidir. Bunların derdi başka, bunlar seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Fakat şimdi koltuk derdindeler ve 24 Haziran sonrasını hesaplıyorlar. Koltuğu ele geçirebilir miyim, geçiremez miyim, onu nasıl harcarım, derdindeler. Bunların başka derdi yok. Birisi sağda, birisi ortada, birisi solda, birisinin de ne olduğu belli değil. FETÖ karışımı ama sahipleri aynı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşten görüntüler

-Yürüyüşten drone görüntüsü

-Bakan Çavuşoğlu konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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BAKAN AĞBAL: BU SEÇİMDE BİR OYU BİLE ZAYİ EDEMEYİZ

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, 24 Haziran seçimlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Bayburt'un Arpalı beldesine geldi. Bakan Ağbal'a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve milletvekili adayı Fettani Battal da eşlik etti. Burada konuşan Ağbal, Bayburtlulardan akrabalarını, eşlerini ve dostlarını ikna edip, 'cumhur ittifakı'na desteğe çağırmalarını isteyerek, şunları söyledi:

"Bu seçimde bir oyu bile zayi edemeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gece gündüz çalışıyor. Meydan meydan, miting miting dolaşıyorlar. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara karşı iki lider bir araya geldi. Bu ülkenin istikbali için güçlerini birleştirdiler. Bu süreçte karşı cephede olanlar da var. Bir tarafta bu ülkede birliğimize, beraberliğimize kast eden, askerimize kurşun sıkan, ülkeyi bölmeye çalışan, bunları yaptığı için hapishanelerde olan bir kişi var. Bunların etrafında kenetlenmiş, 'millet ittifakı' adı altında toplanan bir cephe var; fakat hayatlarında hiçbir zaman milletle ittifak yapmadılar. Hep millete rağmen siyaset yapanlar oldu. Bunlar olduklarından farklı gözüküyorlar. Özgürlüklerden bahsediyorlar. 'Özgürlük' kelimesini en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren, başörtülü olduğu için çalışmak isteyen, öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren? Allah göstermesin, 24 Haziran'da bunlar gelse eski Türkiye'yi tekrar kuracaklar. Tekrar eski günlere döneceğiz. Tekrar başörtülü kardeşimizin başörtüsünü gündeme getirecekler.”

Muhalefetin gerçek kimliğinin öğrenilmesi için geçmişe bakılması gerektiğini kaydeden Bakan Ağbal, "Bunlar, milleti aldatmak için olduklarından farklı görünmeye çalışıyorlar. 24 Haziran seçimlerinde esas üzerinde durmamız gereken bu; birbirinden farklı gözüken ve 'millet ittifakı' diye kendilerini isimlendiren; ama her zaman millete karşı olan bu ittifaka karşı yanımızda olmanız. Eski Türkiye'yi sizler biliyorsunuz. Bu zihniyetin neler yapacağının örneği, 28 Şubat’ta var. Bu zihniyet 28 Şubat’ta tamamen demokrasi dışı yöntemlerle inançlı kaymakamı, müfettişi, öğretmeni görevinden aldı ve kendi adamlarını getirdiler" diye konuştu.

'KARŞIMIZDA OLAN İTTİFAKI BİLİN'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, halka hitap etti. Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin devamını dileyen Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"'Cumhur ittifakı'nın karşısındakilere bakıyoruz. Kimler bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkmış? Bakıyoruz bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Teröriste 'terörist' diyemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta koşa koşa Edirne’de terörist başının siyaset ayağının taşeronluğunu yapan Selahattin Demirtaş’a giden Muharrem İnce. Diğer tarafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yani kökünün nerede olduğu belli değil. Bir yerler onu ortaya doğru sürdü. Öbür tarafta yıllardır rahmetli hocamız, başbakanımız Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorlar. Saadet Partisi’nin başına geçmiş, 'Değiştireceğim' diyor. Sen kimsin? Neyin hesabını güdüyorsun? Sen bu ülkede başörtülü genç kızların üniversiteye girmesini engelleyenlerin peşine düşmüşsün, onlarla birlikte hareket ediyorsun. Bu ekibin içerisinde esas ve gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor. Neymiş? 2'nci tura kalıp, orada 'millet ittifakı' cephesi, demokratik bir cephe önerecekmiş. Bunların hepsi danışıklı dövüş. Karşımızda olan ittifakı bilin. Bu ittifakın içerisinde, tamamında Selahattin Demirtaş da var PKK da var millet düşmanları da var. Bugün bunlar kılıktan kılığa, şekilden şekle giriyorlar. Bugün bunlar bize demokrasi havarisi kesildiler. Bunlar özgürlükçü havaya girdiler. Bunlar yüz buldukça havaya girdiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan'ın ziyaretinden detaylar

Bakan Ağbal'ın konuşması

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT -

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HÜDA-PAR ESKİ GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU: KÜRT MESELESİ, SULH İLE ÇÖZÜLÜR

HÜR Dava Partisi (Hüda-Par) eski Genel Başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Kürt meselesini kavga ile çözeceklerini sananların var olduğunu ancak, bu meselesinin birkaç gün içinde sulh ile çözülebileceğini söyledi.

Hüda-Par eski genel başkanı ve Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde miting düzenledi. Mitinge gelen vatandaşlar, üst aramasından geçtikten sonra alana girdi. Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yoğun katılımın sağlandığı alanda kadın ve erkeklere ayrı yer oluşturuldu.

Mitingde bir konuşma yapan Yapıcıoğlu, 2015'in Haziran seçimlerinde birilerinin Diyarbakır meydanında barışa şans tanımak için destek istediğini belirterek, “Umduklarının üzerinde meclise gidince karışıklıklar artmıştır. Hatırlayın birileri Kürt meselesi vardır, bu mesele bizim meselemizdir ve bunu çözeceğiz demişti. Bugün gelinen noktada böyle bir mesele yoktur diyorlar. Kardeşlerim iki tarafı çıkmaz olan bu sokaktan çıkmaya kararlıyız. Böyle bir sorun yoktur diyen ile bu sorun şiddettir diyenler meseleyi çözemezler. Kavga ile çözeceğini sanıyor. Sorunlarımız vardır. Bu sorunları sulh içerisinde çözeriz. Memleketin en acı olan Kürt meselesini bir kaç gün içinde çözüme kavuşturabiliriz. Meselenin çözülmesi için adalet, samimiyet gereklidir. Meseleyi şiddete havale edenlere köklü çözüm gerekir. Bizim anlayışımızda asıl olan insandır, siyaset adalet temelli olacak"dedi.

Konuşmaların ardından miting, ilahilerle devam etti.

Görüntü Dökümü:

-Miting alanı

-Alana gelenler

-İlahiler

-Konuşmaların yapılması

-Katılımcılardan görüntüler

- Genel ve detay

Haber-Kamera:Burak EMEK/DÏYARBAKIR,()

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TAYİN EDİLEN EMNİYET MÜDÜRÜ, İNTİHARA KALKIŞTI



ANTALYA’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken, personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrenince beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan K.Y. hastanede tedaviye alındı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1321 Sokak üzerindeki bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürüyken hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınarak personel emrine verilen K.Y., başka bir ile tayininin çıktığını öğrendi. Gelişmeler nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen K.Y. beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan K.Y. için olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alınan K.Y.’nin omzuna giren kurşunun sırtından çıktığı belirlendi. Ameliyata alınan K.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı duyan çok sayıda meslektaşı da K.Y.’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almak üzere hastaneye geldi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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K.Y’ın ambulanstan indirilip hastaneye alınması

Acil servis detayı

Hastaneden genel detaylar

Hastane bahçesindeki polislerden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()