DHA YURT BÜLTENİ - 20

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Tunç Soyer'i ekmek ile karşıladılar

SOYER: VEDA EDİP GİTMİYORUM

İzmir'de CHP'in Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan döndükten sonra ilçede, vatandaşlarla bir araya geldi. Soyer'i Seferihisar'a girişte yüzlerce kişi ellerinde meşaleler ile karşıladı. İlçe meydanında mini bir miting yaparak halkla seslenen Soyer, duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar üzerinde, 'Tunç Soyer İzmir'e çok yakışacak', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazılı dövizler taşıdı. Soyer'i, eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu, Urla Belediye Başkan adayı Burak Oğuz, Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da yalnız bırakmadı. İlçede kalabalığa seslenen Soyer, "Ne kadar güzel gülüyorsunuz, ne kadar güzelsiniz. Biz olağanüstü güzel topraklarda yaşıyoruz. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Çok daha gülerek yaşayacağız" dedi.

Seferihisar'ın Türkiye'nin birçok yerinden izlenen, takip edilen hatta biraz da kıskanılan bir kent haline geldiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eksiğimiz yok mu? Tabii ki var. Ama şundan emin olun; çok yakında hiçbiri kalmayacak. Gerçekten İzmir başka türlü bir şehir. İzmir çok özel bir şehir. Bazen bazı kentler ülkelerine lokomotif olurlar" diye konuştu. İzmir'in bir köprü kent olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "İki kültür birleştirmiş. Bu ne yapmış? Mir melez kültür, zengin kültür doğurmuş. Dilini bile bilmeyen insanlar, ekmeklerini paylaşmış" dedi. Bir dönem en kuvvetli bir liman kentiyken, bunun şimdi yavaş yavaş önemini yitirmeye başladığını ifade eden Soyer, İzmir'in incisini ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi o inciyi bütün dünyaya göstereceğiz. İzmir'in nasıl parladığını bütün dünyaya göstereceğiz. İzmir gerçekten dünyanın gıpta ettiği, merak ettiği, gelinmek istenilen bir kent haline gelecek. İzmir çok daha fazlasına layık. Bizim gücümüz yettiği kadar bunu yapacağız."

'İZMİR TÜRKİYE'YE SES, NEFES VERECEK'

Demokrasinin önemine de dikkat çeken Soyer, "Demokrasi, birlikte yaşamak demektir. İzmir bunu en iyi yaptığı için bu coğrafyanın ne demokrat kentidir. İzmir farklılıkları içine alıp sarıp sarmaladığı için Türkiye'nin en demokrat kentidir. İzmir çok renktir, çok sestir, çok nefestir. Ve İzmir bu çok renkli İzmir, artık Türkiye'ye daha çok renk, daha çok ses, nefes verecek. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın, çok daha yüksek yaşam kalitesine sahip olması lazım. Ama bunun öncülüğünü İzmir yapacak. Takacak arkasına Türkiye'yi yürüyüp gidecek. Biz öyle şanlıyız, bizi kıskanmaları boşuna değil. Bu bereketli topraklar, masmavi deniz o kadar fazlasını bize verebilir ki, biz almasını bilirsek. Onun kıymetini bilirsek, tahrip etmeden, gözümünüz nuru gibi koruyarak bakarsak, bu topraklar bize çok daha fazlasını verecek. Bu zenginliği biz yaratmadık. Binlerce yıl öncesinden atalarımızın bize getirdiği bizim de torunlarımıza bırakacağımız zenginlik" dedi.

'KENDİMİ FEDA ETMEYE GİDİYORUM'

Çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu da anlatan Soyer, "Dokunsanız hüngür hüngür gidebilirim. Ama gitmeyeceğim, tutacağım. Sizi çok severek çalıştım. Seferihasar çok güzel bir ilçe. Veda edip gitmiyorum, sadece yakına gidiyorum. Yakına gidiyorum ama gönlüm hep burada. Elimden gelenin en iyisini yapmak için canla başla çalışacağım. Kendimi vakfetmeye, kendimi feda etmeye gidiyorum, bilesiniz dostlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kalabalık dağıldı.

Çocuk istismarında evlilik affına karşı çıktılar



İZMİR Kadın Platformu, yeniden tartışmaya açılan çocuklara yönelik cinsel istismar yasasına karşı tepkilerini dile getirdi. Cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi reddeden üyeler, 'İstismarın affı olamaz' sloganlarıyla bir araya geldi.

İzmir Kadın Platformu, yakın dönemde yeniden tartışmaya açılan cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren düzenlemeyi reddettiklerini belirtmek amacıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Teklifin yasalaşması durumunda, cezaevlerinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceğine dikkat çeken üyeler, bu durumun yeni failler için de özendirici olacağını ifade etti. 'İstismarın affı olamaz, Yasalarınız batsın, çocuklar yaşasın, Susma haykır istismara hayır' sloganlarıyla bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, tecavüzü, erken ve zorla evlilikleri meşrulaştıracak hiçbir yasayı kabul etmediklerini açıkladı.

'AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN'

İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını yapan Nuray Öztürk, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Her yeni gün çocuklarımıza yönelik işlenmiş korkunç cinsel istismar vakalarıyla karşılaşıyoruz. Şimdi 2016 yılında meclis gündemine getirilen ve tepkilerimiz üzerine geri çekilen çocukların cinsel istismar suçunun faili ile evlenmesi halinde cezada indirim, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi suçlu lehine hükümlerin uygulanmasını öngören düzenleme seçim öncesi yeniden tartışmaya açıldı. Medyaya 'Çocuk istismarcısına evlilik affı' başlığıyla yansıyan bazı haberlere göre teklifin yasalaşması durumunda cezaevinde bulunan 10 bin kişinin tahliye edileceği iddia ediliyor. Çocuğun cinsel istismarının evlilik yoluyla meşrulaştırılması yalnız çocuklara yönelik değil, insanlığa yönelik bir suçtur. Düzenlemenin yasalaşması, tecavüzün ve tecavüzcünün, toplum ve devlet eliyle korunmasıdır. Bu durum, çocuk istismarının ve çocuk yaşta evliliklerin sayısını arttıracaktır. Bu düzenleme ile birlikte cezaevlerinde bulunan birçok çocuk istismarcısı serbest kalacak ve bu durum yeni failler için özendirici olacaktır. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak sosyal devlet politikaları ile telafi etmeli, istismara yol açan politikalardan vazgeçmelidir. Erken yaşta ve zorla evlendirme suçu, aileleri ve evlilik törenlerine katılan kamu görevlileri de dahil herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur, cinsel istismar suçunda rızası alınamaz. Çocuk istismarını meşrulaştıracak bir düzenlemeyi, yasal evlilik kılıfı uydurmayı aklınızdan bile geçirmeyin."

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ayhan Çakmak(57), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Malkara - Tekirdağ karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ'a giden Ayhan Çakmak yönetimindeki 17 EZ 880 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, orta refüjde bulunan yağmur suyu giderine çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla attı. Kazada sürücü Ayhan Çakmak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile sevk edildi. Otomobilden çıkartılan sürücü Çakmak, sağlık görevlilerince ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

7 aydır taşlı saldırı kabusuyla yaşıyorlar



MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Altındağ Ailesi'nin evi, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yaklaşık 7 aydan bu yana 7 kere taşlı saldırıya uğradı. Evde engelli eşi ve tek çocuğu ile yaşayan anne Perihan Altındağ (49), "Kırılan camlara bugüne kadar toplam 7 bin lira para ödedim. Ancak yine de kırmaya devam ediyorlar" dedi.

Tek çocuklu Altındağ Ailesi, Fatih Mahallesi 75'inci Yıl Bulvarı'ndaki iki katlı müstakil evlerine 7 aydır yapılan 7 taşlı saldırı nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evlere temizliğe giderek yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ve oğlu Ersin Altındağ'ın (14) geçimini sağlayan Perihan Altındağ, saldırılara isyan etti. Altındağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan taşlı saldırıya karşı güvenlik kamerası taktırdığını, ancak yine de evlerinin camlarının taşla kırılmasına devam edildiğini söyledi. Anne Altındağ, Şehzadeler İlköğretim Okulu 8'inci sınıfa giden oğlu Ersin Altındağ'ı sürekli okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını, can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

'KAMERAYA RAĞMEN YİNE KIRDILAR'

Camları ilk kırıldığında mahallede bomba patladığını sanan Perihan Altındağ, "Bu olaylar 7 ay önce, Temmuz ayı başında başladı. Bir gün sabaha karşı bir gürültü duyduk. Bomba patladı zannettik. Çıkıp, dışarıya baktık. Ancak, o ana kadar kendi evimize karşı bir saldırı olacağı aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Komşular da dışarıya çıkmışytı. Baktık ki bizim evin camı taş atılıp, kırılmış. Polisi arayıp, şikayetçi olduk. İki gün sonra tekrar taş atıp, camı kırdılar. Bunun üzerine güvenlik kamerası taktırdık. Kameraya rağmen yine camlarımızı kırmaya devam ettiler. Bu sefer polise güvenlik kamerası görüntülerini götürdük. Balkonumuza girdiler, hırsız zannettik. Balkona demir korkuluk taktırdık. Bu sefer de demir korkulukların arasından taş atıp camları kırmaya devam ettiler" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANSIN'

Yaşananlar karşısında psikolojilerinin bozulduğunu belirten anne Altındağ, "Bir gece yarısı yine geldiler. Yine camımızı kırmışlar. Hayatımız karardı. Psikolojimiz bozuldu. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Şüphelilerden birinin yüzünü ceketiyle kapatırken görüntüsü var fakat bir türlü yakalanamıyor. Kimseye güvenimiz kalmadı. Bu evde 30 yıldır oturuyoruz. Başkalarının evlerine temizliğe gidiyorum. Bundan hiç utanmıyorum. Ama kazancımı cam parasına veriyorum. Oğlumu okula götürüyorum, kapısında bekliyorum. Can güvenliğimiz yok. Vergimi veriyorum, vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Ben bu devlete görevimi yaparken, tek isteğim can güvenliğim. Artık yakalasınlar şunları" diye konuştu.

Perihan Atındağ, husumet yaşadıkları kimse bulunmadığını da belirtip, "Bunu kimin yaptığını biz de merak ediyoruz" dedi.

2 gündür kayıp olan Oğuzhan silahla vurulmuş halde bulundu



BOLU’da 2 gündür aranan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan’ın silahla vurulduktan sonra cesedinin dere yatağına bırakıldığı belirlendi. Jandarma, cinayet kurbanı gencin, katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü’nde oturan Oğuzhan Özdoğan, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalar sonucu Özdoğan’ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde Özdoğan’ın silahla vuruldumktan sonra cesedinin dere kenarına atıldığını belirledi. Çocuklarının öldüğü haberini alan acılı aile, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Elazığ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti



ELAZIĞ'da, çocukları tarafından evde baygın halde bulunan Sait Duran (86), karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ merkez Rüstempaşa Mahallesi Şehit Aydın Özdemir Sokak'taki apartmanın ikinci katında oturan Sait Duran'dan haber alamayan çocukları evine gitti. Eve giren çocuklar babalarının hareketsiz halde yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Duran'ı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Doğalgazdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen, Duran'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'daki kaza anı kameralara yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinden olan sürücü İrfan Akpolat(54) yönetimindeki 16 PU 828 plakalı otomobil yolun karşısına dönmek için manevra yaptığı sırada, Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Muhammed Safi Elrine(28) yönetimindeki 16 MN 059 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansı'nda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Fotoğrafını sosyal medyada 'hırsız' diye paylaşan market işletmecisini bıçakladı



SAMSUN'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan market işletmecisi İsmail S.'yi bıçaklayan F.K., (17) gözaltına alındı. F.K. gazetecilere, "Pişman değilim, hakkımda böyle şeyler paylaşırsa herkesi bıçaklarım" dedi.

Olay, saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki F.K., market işletmecisi İsmail S.'nin dükkanından hırsızlık yaptı. Olayın ardından market sahibi İsmail S., hırsızlık yaptığını öne sürdüğü ve hakkında polise şikayette bulunduğu F.K.'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Paylaşımları gören F.K., markete giderek İsmail S., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce F.K., market sahibini yanında getiridiği bıçakla yaraladı. Bacak ve karnından yaralanarak kanlar içinde yere yığılan İsmail S., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından İsmail. S.'yi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. İsmail S.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

'HERKESİ BIÇAKLARIM'

Olayın ardından mahallelinin ve esnafın linç girişiminde bulunduğu şüpheli F.K., polis ekiplerince yakalandı. Sorgusu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, gazetecilere "Pişman değilim, hak etti. Hakkımda böyle şeyler yazarsa herkesi bıçaklarım, hiç fark etmez" dedi.

Başkan Demirkol, PKU hastalarına ekmek dağıttı

ŞANLIURFA'da 135 Fenilketonüri hastasına düşük proteinli ekmek dağıtımı yapan Haliliye Belediye Başkanı Demirkol, "Önümüzdeki günlerde bu çocuklarımızın şimdiye kadar tatmadıkları lezzetleri biz kendilerine takdim edeceğizö dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından Fenilketonüri hastalarına düşük proteinli ekmek dağıtıldı. Sırrın Mahallesindeki fırında gerçekleştirilen dağıtıma Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un yanı sıra, fenilketonüri hastaları ve Şanlıurfa Fenilketonüri (PKU) Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi katıldı.PKU hastaları için ilk kez ekmek üretildiğini belirten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, fenilketonüri hastaları ve ailelerinin yanında olacaklarını belirterek, “Daha önce çölyak hastalarımız için glutensiz ekmek üretimi açmıştık. Bu ürünleri ücretsiz olarak halkımıza veriyoruz. Fenilketonüri diye bir hastalık var, bir aile düşünün sofraya beraber oturamayacak. Bu hastalarımız, içinde protein olan hiçbir şeyi tüketemiyor. Gerekli ehemmiyet gösterilmeze bu hastalarımızın hem fiziksel hem de zihinsel sorunları olacak. Biz Haliliye Belediyesi olarak her zaman bu çocuklar ve ailelerinin yanında olacağız. Çocuklar ekmek tüketemiyordu. Onların hayatını kolaylaştırmak adına yanınızdayızö dedi.

Konuşmasında duygulu anlar yaşayan ve gözyaşlarına engel olamayan Demirkol, Türkiye'de ücretsiz glutensiz ekmek dağıtan tek belediye olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Ekmek üretimimiz Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri devam edecek. Bu çocuklarımıza ve ailelerine şunu ifade ediyorum ki; sizin evlatlarınız bizim evlatlarımız. Bu çocukları görünce kendi çocuğum gibi hissettim ve hissetmeye devam edeceğim. Çektiğiniz ızdırabı gönlümüzde hissediyoruz ve önümüzdeki günlerde bu çocuklarımızın şimdiye kadar tatmadıkları lezzetleri biz kendilerine takdim edeceğiz. Çölyak hastaları için glutensiz ekmek üreten bütün belediyelerimiz, bunu belli bir ücret karşılığında satmaktadır ama biz Haliliye Belediyesi olarak bu ekmekleri Şanlıurfa'daki hastalarımıza bir bedel almadan sağlık raporu karşılığında haftanın belli günlerinde ücretsiz veriyoruz.ö

'136 HASTA FAYDALANACAK'

PKU hastası bulunan ailelerin aynı sofrada aynı yemeği yiyemediğini belirten Demirkol, "Bu hastalarımız protein içeren hiçbir gıda maddesini yiyemiyorlar. Ekmeğin içinde de protein olduğu için aynı şekilde ekmeği de tüketemiyorlar. Bu hastaların tüketebileceği pirinç, bulgur, makarnanın kilosu 120 liradan satılmakta. Bu nedenle kimsenin aile bütçesi 120 liraya bunları almaya elverişli olmayabilir. Ayrıca eğer bu hastalarımız normal gıdalar tüketirse hem fiziksel hem de zihinsel olarak sorunlar yaşayacaklar. Bu nedenle gönlümüz bu acıyı yüreğimizde hissettik ve Şanlıurfa'daki 136 PKU hastası genç evladımızı devletimizin bekası, ailelerin umudu olarak yanlarında olduk. Daha önce uzak şehirlerde pahalı olarak aldıkları ekmeği, deyim yerinde ise gıdım gıdım yedikleri, doya doya yiyemedikleri ekmeği ücretsiz dağıtacağız" diye konuştu.

Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği (ŞUPKU) Başkanı Mustafa Çiftçi de özel hastalar için üretilen gıda ürünlerinin ücretsiz dağıtılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Fenilketonüri hastası Zeynep Olgun ise Demirkol’a teşekkür ederek, okul kantinlerinde de ürün satılmasını talep etti. Küçük Zeynep konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ben ve kardeşim ailemle birlikte markete gittiğimizde boynumuz bükük geziyoruz. Bütün arkadaşlarım için de geçerli. Başkan Demirkol’a ekmek dağıtımı için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile inşallah çikolata, bisküvi ve çubuk kraker gibi bazı ürünleri de inşallah bize vermeye devam eder. İnşallah başka ürünleri de bize vermelerini temenni ediyoruz. Fevzi Demirkol’un sayesinde doya doya ekmek yiyeceğiz. Okul kantinlerinde de bizim ürünlerimizin satılmasını isteriz. ö

ÇOCUKLARIMIZ EKMEĞE MUHTAÇTI

Çocuğu fenilketonüri hastası olan Rukiye Tektaş ise evlatlarının ekmeğe muhtaç halde olduğunu söyledi. Aldıkları ekmek ile tost yiyen çocuğunun çok mutlu olduğunu aktaran anne, “Çok mutluyuz, Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bizi çok memnun ettiler. Çoluk çocuğumuz somun ekmeğine muhtaç haldeydi. Bugün ilk defa somun ekmekle tost yaptık, yediler. Çok sevindi çocuklar. Nadiren 2 ayda bir Ankara'ya gittiğimizde somun ekmeğini ücretli olarak alıp, getiriyorduk. Gelene kadar bayatlıyordur. Şimdi taze çıktı, evde tost makinesinde tost yaptık. İlk defa çocuk tost yedi, onun heyecanını yaşadık. Çok zorluğu var, gıda bulmakta zorlanıyoruz. Yine şimdilerde iyi maddi olarak zorlansak ta elimize ürün geçebiliyor. Daha öncesinde aday bulmakta çok zorlanıyorduk. Almanyaları arıyorduk makarna alabilmek için. 1-2 ay yolda geliyordu makarnamız. Şimdi en azından 250 gram makarna, pirinç alıyoruz 30 TL. En azından 1 haftada elimize ulaşıyor. Tabi bu seferde bolca yediremiyoruz. Çok kısıtlı. Normal bir çocuğa yavan ekmeği versen yemez, bizimkiler görünce gözleri fırlıyor. 'Acaba bende bir gün bundan yiyebilir miyim?' diyor. Yine Allah'a şükürler olsun, zeka olarak, zihinsel olarak çok şükür iyi bir yerdelerö diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ekmek dağıtımı yapıldı.

'Çiftlik cinayeti' zanlısı adliyede

ZANLI TUTUKLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, aralarında çıkan bıçaklı kavgada Özer Sezer'i (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Rahmi A.(60), adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

====================================