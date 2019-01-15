DHA YURT BÜLTENİ -20

Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Erzincan karayolu, kar ve tipinin etkili olduğu İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, vatandaşlar Karayolları bakımevine sığındı.

İmranlı ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kar yağış tipi ile birleşince ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Kızıldağ'da tipi nedeni ile görüş mesafesinin de düşmesiyle çok sayıda yüksek tonajlı araç ve otomobil yolda kaldı. Yolda kalanların yardımına Jandarma, Karayolları ve Kızılay ekipleri yetişti. Araçlarda bulunan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi soğuktan etkilenmemeleri için yakınlardaki Karayolları Bakımevine alındı. Bölgeye sevk edilen Kızılay Sivas Şube Başkanlığı ekipleri de yolda kalan vatandaşlara biskivü ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekipleri ise kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

JANDARMA ÇORBA İKRAMINDA BULUNDU

Bölgede araçları ile yollarda kalan vatandaşlara ekipler yardımda bulundu. Jandarma ekipleri de Karayolları Bakımevine sığınan kişilere sıcak çorba ikramında bulundu. Yaklaşık 100 kişinin bakımevinde bekletildiği, yolların açılması durumunda araçların geçişine izin verileceği öğrenildi. Sivas ve Erzincan istikametinden karşılıklı gelen araçlar da, İmranlı ve Refahiye ilçelerinde tutularak yolun kapalı olduğu bölgeye gönderilmiyor.

Bu arada Kayseri-Malatya karayolu da Sivas'ın Gürün ilçesindeki kar yağışı nedeni ile tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Jandarma ekiplerinin çorba ikramı

-Bölgeden görüntüler

-Yolda kalan araçların görüntüsü

SİVAS, ()

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Uludağ yolunda tipi ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı

Bursa'nın yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bursa-Uludağ yolunda etkili oluyor. Yoğun tipi ve fırtının hakim olduğu dağ yolunda bir çok araç yolda mahsur kalırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi alıyor.

Bursa'nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kısa süre içerisinde karla kaplanan Bursa-Uludağ yolunda kar fırtınası ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bir çok araç yolda kalırken, maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Yoğun sis sebebi ile görüş meseafesi 10 metreye kadar düştü. Belediye ve Karayollraı Ekiplerinin karla mücadelesi devam ederken, Jandarma ekipleri, zincirsiz ve kış lastiksiz araçların Uludağ'a çıkışına izin vermiyor. Araçları ile yolda kalan vatandaşların, zincir taktığı görülürken, kara saplanan araçlar ise çekici yardımı ile kurtarılıyor. Bursa'nın yüksek kesimlerdeki kar yağışının önümüzdeki güne kadar devam edeceği bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yolda kalan araçlardan görüntüler

- kar yağışı ve tipiden görüntüler

- jandarma ekiplerinden görüntüler

- zincir takan sürüclerden görüntüler

- Süre: 03.52 Boyut: 431 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA()

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İzmir- Ankara karayolu Kula'da ulaşıma kapandı

Manisa'nın Kula ilçesindeki yoğun kar yağışı sonrası, İzmir- Ankara karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkileri ile Kavacık Rampası yol ulaşıma kapandı.

Kula'da öğle saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden geçen İzmir- Ankara karayolu ulaşıma kapandı. Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkiileri ile Kavacık Rampası'nda ulaşım, her iki yönde de kapandı. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekipleri, Kula girişinde durdurup sürcülerin karayoluna girmelerine izin vermedi. Sürücüler akaryakıt istasyonlarına ya da şehir içine yönlendirildi. Kapanan yolların açılması için

çalışma başlatıldı. Yoğun kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- İzmir-Ankara karayolu Kavacık rampası ve Sandal Kavşağı yoğun kar yağışı

- Karayolu ekiplerinin küreme çalışmaları

- Gökçeören Mevkiindeki bir vatandaşın çektiği yolun kapanması görüntüsü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), )

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Dağmarmara'nın mahalleleri beyaza büründü



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Ortaya kartpostallık manzaralar çıkarken, alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı bildirildi.

Yüksek kesimlerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Dağmarmara bölgesindeki Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar, Yunusdere gibi mahalleler ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi buldu. Beyaz örtünün keyfini çıkaran vatandaşlar özçekim yaptı, kartopu oynadı. Alınan tedbirler sonucu ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, yoldaki buzlanmaya karşı ise polis ve jandarma ekiplerince uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kar yağan manzaralardan görüntü

- Kartopu oynayanlardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Fabrika'daki iş kazasında ölen işçi toprağa verildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden biri olan işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve bakır tozu üretimi yapılan fabrikada dün (pazartesi) akşam saatlerinde, üretim kazanlarından birinin patlamasıyla çalışanlardan işçi Selçuk Çelebi ve makina mühendisi Aziz Yıldız (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ölenlerden Selçuk Çelebi için, İzmir'in Buca ilçesinin Göksu Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camisi'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Evli olan ve 4 aylık kızı ve 3 yaşında oğlu bulunan Selçuk Çelebi'nin gözü yaşlı kardeşi Fatih Çelebi ile ağabeyi Erdal Çelebi, camide tabutun başında bekledi. Talihsiz işçinin acılı eşi Yeşim Çelebi'nin ise sakinleştirici ilaçlarla durabildiği belirtildi. Selçuk Çelebi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı iş kazasında yaşamını yitiren ve evli olan makina mühendisi Aziz Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Batman'a gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Tabuttan görüntü

- Namazdan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

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