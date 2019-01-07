DHA YURT BÜLTENİ -20

TARTIŞTIĞI ANNE VE BABASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ



MERSİN’in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Güzeloluk Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Ay, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe ve babası Murat Ay ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada ailesinin evindeki av tüfeğini alan Ali Ay, annesi Menekşe'yi ardından da babası Murat Ay’a ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi’ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Cenazelerin tabuta taşınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenazenin hastane morgura getirilmesi

- Mor girişinde sinir krizi geçiren yakınlarından görüntü

Süre: 01'52" Boyut: 209 MB

Haber - Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), ()

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI



BOLU'da, TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

TEM ve D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde duran kar yağışı akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 40 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlerken, polis ise sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Araçların geçişleri

-Polis ve karayolları ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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MOTORDAN FIRLAYAN FARE YÜREKLERİ HOPLATTI



DÜZCE'de, yağ bakımı için tamirhaneye getirilen hafif ticari aracın motor kısmından aniden fırlayan fare çalışanların yüreklerini ağızlara getirdi.

Olay önceki gün, Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı'nda Yakup Keskin'e ait tamirhanede meydana geldi. İş yerine getirilen hafif ticari aracın motor yağının değiştirilmesi için Yakup Keskin, yanındaki çalışanlarla birlikte motor kapağını açtı. Bir süre motoru inceleyen Yakup Keskin daha sonra gereken malzemeyi almak için ayrılarak tekrar geri döndü. Bu sırada aniden fırlayan fare Yakup Keskin ve çalışanlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Fareyi gören çalışanlar sağa sola kaçarken, Yakup Keskin ise kaçmaya çalışan fareyi tekmelemeye çalıştı. Yaşanan anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Güvenlik kamerası görüntüsü)

- İş yerine getirilen aracın görüntüsü

- Çalışanlar motor kısmını incelerken görüntü

- Farenin fırlama anı

- Çalışanların paniğe kapılması ve detaylar

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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ÇALINDI SANDIĞI ARACI ARKA SOKAKTA BULUNDU



ANTALYA'da, camide namaz kıldıktan sonra çıkışta aracını bulamayan Eşref Tuzcuoğlu (54), polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin midibüsü arka sokakta park halinde bulup teslim etmesi üzerine büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "50 gün önce de evimin önünde kamyonetim de çalınmıştı. Keşke onu da bulsalar" dedi.

Olay, Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6754. Sokak'ta meydana geldi. Esnaflık yapan Eşref Tuzcuoğlu, evi için alışveriş yapmaya semt pazarına geldi. Alışverişini tamamlayan Tuzcuoğlu 07 AEE 755 plakalı kapalı kasa midibüsünü park edip, namaz kılmak için Hicret Camii'ne girdi. Camiden çıkınca aracını bulamayan Tuzcuoğlu, polise çalıntı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuzcuoğlu'nun aracını caminin arka sokağında düzenli park halinde buldu.

'OTOMOBİLİMİ SATIP ALDIM'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, incelemelerin ardından Eşref Tuzcuoğlu'na midibüsü teslim etti. Aracının park ettiği yeri unuttuğunu, bulamayınca da çalındığını zannettiğini söyleyen Tuzcuoğlu, 50 gün önce Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünden 07 CBT 20 plakalı kamyonetinin çalındığını dile getirdi. Aracı bulunduğu için büyük sevinç yaşayan Tuzcuoğlu, "Esnaflık yaptığım için otomobilimi satıp bu aracı aldım. Bunun da çalındığı düşündüğüm için çok korktum. Bu nedenle hemen polisi aradım. Keşke diğer aracımı da bulsalar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eşref Tuzcuoğlu'ndan detaylar

-Camiden detay

-Araçtan detay

-Önceden çalınan kamyonetten detay

-Polislere teşekkür etme anı

-Eşref Tuzcuoğlu'nun yerinden hareket etme anı

Haber:Semih ERSÖZLER - Kamera: Semih ERSÖZLER / ANTALYA ()

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